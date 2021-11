Weekend a Roma: cosa fare sabato 13 e domenica 14 novembre

Weekend di metà novembre, con temperature più fresche. Il momento giusto per indossare i cappotti e vivere quanto la città ha da offrire.

Un fine settimana all’insegna delle mostre, tra inaugurazioni ed esposizioni da prendere al volo prima della conclusione dell’evento. Tempo di degustazioni, dal dolce al salato. E non manca uno spazio dedicato agli amanti del vino. Il cartellone romano propone anche un omaggio alla musica d’autore e un festival dedicato al cinema d’oriente. Appuntamento a teatro, con tre spettacoli da vedere in varie zone della città. Oppure si può scegliere di fare una passeggiata guidata in un angolo storico di Roma, accompagnati dalle note di un concerto itinerante.

Cosa fare a Roma sabato 13 e domenica 14 novembre

Arriva in città il tour gastronomico Aria di San Daniele, che dà la possibilità di gustare l’eccellenza del Prosciutto San Daniele. Per chi ama il vino, i vignaioli artigianali portano alla Città dell’Altra Economia i loro vini carichi di storia. Un weekend musicale, quello che è possibile ascoltare all’Auditorium con un concerto in omaggio al compositore Ezio Bosso. La musica risuonerà anche nel quartiere di Trastevere, per una passeggiata guidata accompagnata dalle note del Trio Monti dello storico Puff. Ancora qualche giorno per visitare la mostra “Ciao maschio”, alla Galleria d’Arte Moderna. Oppure godere dell’arte e fare solidarietà, come per la mostra “Afghanistan. Dalla parte di chi non ha voce”. Appuntamenti in programma solo in questo weekend, da non perdere.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 13 e domenica 14 novembre a Roma e dintorni:

Mostre

Alla Galleria d’Arte Moderna prosegue, fino a domenica, la mostra “Ciao maschio” da intendere come addio, abbandono, superamento di un modo di essere, di pensare e di rappresentare l’uomo del XIX-XXI secolo, tradotto dal linguaggio dell’arte. Al Casal Galvani studi d’artista è in programma la mostra “Mario Bizzarri - Quello che vedo quello che amo” dedicata all’artista contemporaneo un anno fa. In esposizione le opere che hanno il tocco vivo e schivo della poesia.

Degustazioni

Quarta edizione di Aria di San Daniele, il format itinerante del Consorzio del Prosciutto di San Daniele per far conoscere e apprezzare l'eccellenza del San Daniele DOP. Sabato alla Bottega Trattoria De Santis, e domenica al The Bridge. La Festa del Cioccolato Artigianale approda a Colleferro. Gli stand accoglieranno sul corso Filippo Turati golosi provenienti da tutte le cittadine della provincia, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale o anche solo per partecipare ai laboratori didattici. Tornano alla Città dell’Altra Economia i Vignaioli Artigianali Naturali, che porteranno insieme ai loro vini, tutto il loro bagaglio di esperienza, storia e lavoro. Sarà un viaggio tra gli areali vinicoli italiani più e meno conosciuti, dove la “guida” sarà la sostenibilità.

Spettacoli teatrali

Al Teatro Anfitrione lo spettacolo “La Santa sulla scopa" di Luigi Magni. Il duello ha inizio, l'apparente contrapposizione tra il Bene e il Male, ma più le due si confrontano e più i confini si confondono. Al Teatro Tor Bella Monaca va in scena “Home, I’m Darling” ambientato negli anni ’50. Lo spettacolo è un'esplorazione sul tema gender, che riesce a porre domande inattese su ciò che le donne, e gli uomini, desiderano nel XXI secolo. Debutta al Teatro Lo Spazio lo spettacolo “Quello che resta”, protagonisti tre ragazzi, amici da sempre. Una commedia strutturata come un vero e proprio viaggio. Fisico e metafisico. Un viaggio tra passato e presente, con uno sguardo verso il futuro.

Omaggio a Ezio Bosso

Ad un anno dalla sua scomparsa il PMCE, il Parco della Musica Contemporanea Ensemble Tonino Battista, dedica un caloroso omaggio al compositore Ezio Bosso all’Auditorium Parco della Musica. Con le sue composizioni, le colonne sonore per film come Io non ho paura e Quo vadis, baby di Salvatores, il direttore d’orchestra, compositore e pianista ha scritto una pagina indelebile della musica contemporanea italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata in musica a Trastevere

Una suggestiva passeggiata tra i vicoli nascosti e caratteristici del più celebre rione di Roma, accompagnando il nostro viaggio con le note della tradizione. Un viaggio alla scoperta di segreti, curiosità e aneddoti nascosti dietro i ruderi e le meraviglie artistiche della città, raccontate e lette dalla una storica dell'arte. La musica è del Trio Monti, gruppo di punta dello storico "Puff" di Lando Fiorini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra personale di Ema Stokholma

All’interno del Palazzo Gaddi Nicolini fino a questo weekend è visitabile la prima personale pittorica di Ema Stokholma dal titolo “POV. Dal digitale alla tela”. L’esposizione invita il visitatore a cogliere il suo punto di vista sulla realtà: dalla galleria immateriale di un telefono, all’immersione nel mondo materico dell’acrilico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rassegna di cinema

Alla Casa del Cinema torna la manifestazione cinematografica, gratuita, Korea Week Cinema. Il Cinema coreano, che in questi anni ha avuto un boom di notorietà anche grazie a Squid Game, viene presentato proiettando film che rappresentano varie sfaccettature dell’identità, non solo cinematografica, del Paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arte e beneficienza

Alla Galleria dei miracoli la mostra “Afghanistan. Dalla Parte di chi non ha voce”. L’evento prevede anche una vendita all’asta di opere messe a disposizione gratuitamente dagli artisti per la raccolta fondi destinati al CISDA Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus. [TUTTE LE INFORMAZIONI]