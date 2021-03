Arancione rinforzato? Rosso? Roma è in balia dei colori e, in attesa delle decisioni governative, c'è solo una certezza: quello alle porte sarà l'ultimo weekend prima di nuove restrizioni. Un motivo in più per godere - in sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti-Covid - della nostra bella città.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 13 e domenica 14 marzo

Una passeggiata all'aperto, un tour alla scoperta di monumenti, rioni, angoli sconosciuti di Roma o, perché no, un weekend all'insegna dell'avventura, con cacce al tesoro e visite all'aperto in grado di coinvolgere e divertire tutta la famiglia. Non mancano le occasioni per un pranzo, una colazione, un aperitivo fuori, con vecchie certezze e nuove aperture tutte da scoprire.

Ecco cosa fare a Roma nel fine settimana del 13 e 14 marzo 2021:

Colazione, brunch o pranzo fuori

Perché non approfittare di queste prime temperature primaverili per concedersi una parentesi di gusto all'aria aperta? Una colazione internazionale magari, una pausa pranzo in una cornice incantevole nel centro storico, oppure preferire un pranzo informale in trattoria o in enoteca. Le proposte per mangiare fuori nel weekend di certo non mancano nella Capitale, dal centro alla periferia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferro, scienza e progresso. Ostiense e l’archeologia industriale

Una visita guidata alla scoperta del quartiere Ostiense e di tutta la sua archeologia industriale è in programma domenica 14 marzo. Ad organizzarla è Esperide che condurrà tra i gazometri e i resti della fabbrica Miralanza e i Mulini Biondi, le strade ferrate per il trasporto dei treni, gli empori e i Mercati Generali, che nell’insieme costituirono all’epoca un interessante distretto produttivo - commerciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla scoperta dell'Esquilino: visita e attività per bambini

Domenica 14 marzo, Cicero in Rome organizza una visita guidata al Rione Esquilino. Un rione che affonda le sue radici nell'antichità di Roma, quando Mecenate ospitava artisti e teatranti e le mura proteggevano la città, ma che è anche Medioevo con le sue torri e leggende, e poi il sacro e profano delle chiese e della Porta Magica, fino ai giorni nostri. I bambini con le loro famiglie scopriranno un luogo pieno di sorprese e meraviglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma

Una visita divertente, a tratti paurosa, pensata ad hoc per le famiglie con bambini e ragazzi, programmata - sempre da Cicero in Rome - per domenica 14 marzo. Quando stanno per calare le tenebre e si svuotano le strade, le anime dei personaggi del passato sono pronte a raccontare le loro storie curiose e stravaganti, che faranno correre un brivido lungo la schiena. Tra storia e leggenda, i visitatori saranno condotti in una passeggiata emozionante per i vicoli e nei luoghi più o meno famosi del centro storico di Roma, per incontrare spettri seriosi, spiritelli dispettosi e satanassi furiosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Statale 66 in concerto presso lo spazio all'aperto del Lian Club

Sabato 13 marzo a partire dalle ore 13 gli Statale 66 saranno in concerto nello spazio all’aperto del Lian Club e porteranno in scena una selezione della loro discografia originale presa dai loro quattro dischi. In questa splendida cornice situata nel centro di Roma, sul palcoscenico ci saranno Alex Meozzi, frontman della band alla chitarra e voce; Giulia Meozzi alla batteria, membro fondatore del gruppo, essenziale per il sound della band rock romana Mary di Tommaso, chitarra acustica e voce. Nel rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid saràè possibile assistere ai concerti solo se seduti al tavolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hic Sunt Pirates! Caccia al tesoro didattica per bambini sull'Isola Tiberina

Sull'Isola Tiberina sono arrivati i pirati! Dalle peggiori osterie di Roma fino ai salotti della nobiltà capitolina, gira voce che sull'Isola Tiberina sono sbarcati i pirati! Ciurme di avventurieri si sfidano alla ricerca dei tesori dell'isola, esplorando fortezze inespugnabili e antichi ospedali, sfidando culti ancestrali e rapide da brivido. Una caccia al tesoro nella storia e nell'archeologia con Cicero in Rome, in una visita guidata con attività didattica unica e originale, dove scoprire quale è il vero tesoro dell'Isola Tiberina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti al teatro (online)

Continua la programmazione online dei Teatri in Comune. Sabato 13 marzo alle ore 18, in streaming sul canale YouTube del Teatro Tor Bella Monaca, verrà presentato lo spettacolo di Nogu Teatro Preside Grugno: scuola in pericolo, liberamente tratto dal fumetto che vede come protagonista Capitan Mutanda, mentre domenica 14 marzo alle ore 18 un grande classico: Giacomino e il fagiolo magico con la compagnia Nomen Omen. Spazio alla musica domenica 14 marzo alle 11.30 con la rassegna Domeniche in musica a cura del M° Alfredo Santoloci: in streaming su MYmovies.it SDC Jazz Duo, con Simone Di Cataldi al pianoforte e Stefano Nunzi al contrabbasso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Laboratorio per bambini in presenza al Teatro Villa Pamphilj

Il Teatro Villa Pamphilj domenica 14 marzo alle ore 11 invita i bambini dai 5 anni a partecipare in presenza al laboratorio itinerante Bestiarium, un avventuroso tour di Villa Doria Pamphilj alla scoperta di luoghi inaspettati e alla ricerca di mostri mirabolanti, guidati da due eccentrici esploratori, l’egregio Prof. Spadarius (Daniele Spadaro) e la sua aiutante Palombus De Etologus (Francesca Palombo). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In nome di Dante alla Biblioteca Quarticciolo

Sulla pagina Facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo domenica 14 marzo alle ore 18 verrà trasmesso In nome di Dante, una conversazione sui rapporti fra poesia e teatro con Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe e condotta da Graziano Graziani e con l'introduzione di Valentina Valentini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incontri domenicali al RIF - Museo delle Periferie

Prosegue il ciclo di incontri domenicali online proposti da RIF-Museo delle Periferie e trasmessi in diretta sulla pagina Facebook. Domenica 14 marzo alle ore 10 la curatrice e videoartista Francesca Fini presenta la seconda selezione di opere di videoarte nell’ambito della rassegna New World, dedicata al racconto della città come luogo metaforico di confronto tra interno ed esterno, individuo e paesaggio, cultura e natura; alle ore 11.30, in collegamento dal Teatro Tor Bella Monaca, l’incontro online a cura di Antonio Pavolini, Paesaggi umani. Distillare storie esplorando geografie, realizzato nell’ambito della manifestazione Paesaggi Umani dell’Associazione di Promozione Sociale Urban Experience. Un talk di Carlo Infante, esperto di Performing Media, dedicato all'esplorazione dei paesaggi umani di qualsiasi periferia come gesto politico-poetico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]