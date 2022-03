Weekend a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 marzo

Secondo weekend di marzo, temperature ancora invernali, ma senza piogge all'orizzonte. Quale migliore occasione per andare alla scoperta di Roma, dei suoi musei, dei suoi angoli nascosti? Il weekend del 12 e 13 marzo è ricco di appuntamenti culturali, gastronomici e creativi da non perdere.

Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 marzo

Le mostre continuano ad essere grandi protagoniste dell'inverno in città. Al Chiostro del Bramante quarto weekend di "Crazy - La follia nell'arte contemporanea". Il Balloon Museum al Pratibus District ha annunciato la proroga. Per tutto il mese di marzo c'è ancora la mostra di Klimt a Palazzo Braschi da visitare e quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo (fino alla fine di aprile).

All'Ambra Jovinelli è in scena Stefano Accorsi, al Sistina c'è Rugantino, all'Auditorium Conciliazione c'è Siani che celebra i 25 anni di carriera. E, ancora, in giro per la città largo spazio a feste del cioccolato, vini naturali, mercatini. L'Auditorium Parco della Musica inaugura la nuova edizione di "Libri Come". La via delle sette chiese diventa il percorso di un pellegrinaggio per la pace in Ucraina.

Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono i principali appuntamenti di sabato 12 e domenica 13 marzo:

Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante è arrivata CRAZY - La follia nell'arte contemporanea un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stefano Accorsi all'Ambra Jovinelli

Stefano Accorsi arriva all'Ambra Jovinelli con lo spettacolo "Azul Gioia, furia, fede y eterno amor", con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rugantino torna in scena al Sistina

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del pubblico: con la supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e dissacrante di "Rugantino" dei mitici Garinei & Giovannini. Sul palco Serena Autieri, Michele La Ginestra, Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro Titta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del cioccolato artigianale

Roma è stata eletta capitale italiana del cioccolato artigianale, per tre giorni. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo, infatti, nel quartiere Prati, precisamente in piazza Risorgimento, arriva la Festa del Cioccolato, pronta ad accogliere in Città, turisti e visitatori provenienti da tutta Italia, inclini a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale, una grande vera Festa dunque nel cuore di Roma. Da non perdere i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Libri Come...Terra

Dall’11 al 13 marzo torna, tutto in presenza, Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura ricomincia nel suo mese tradizionale, a pochi giorni dalla primavera. Questa nuova edizione vuole essere una primavera anticipata, una festa per gli autori, i lettori e gli editori. Dopo tante letture fatte in solitudine in questi mesi di pandemia, il libro e la lettura tornano nuovamente nella sua dimensione collettiva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vini Selvaggi, la Fiera indipendente dei vini naturali

Il 13 e 14 marzo arriva la seconda edizione di Vini Selvaggi. Tutti gli appassionati di buon vino potranno assaggiare oltre 600 etichette provenienti da Italia, Spagna, Francia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Ucraina. La manifestazione si svolgerà nell’ampia location di Spazio Novecento nel quartiere Eur. Vini Selvaggi vuole promuovere la conoscenza di un nuovo modo di bere, responsabile e autentico, basato sull'impegno dei piccoli produttori vitivinicoli il cui comune denominatore e? la vinificazione naturale e l'attenzione a un'agricoltura sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alessandro Siani all'Auditorium Conciliazione

Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del “Felicità tour”. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica l’attualità e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinokilo

La più grande vendita di vestiti vintage d’Europa sta arrivando a Roma. Si tratta di Vinokilo, l'evento in programma alle Officine Farneto dal 10 al 13 marzo 2022, dalle 10 alle 20. In occasione di Vinokilo sarà possibile trovare vestiti vintage venduti al kilo, disponibili tutte le taglia, dalla XXS alle Plus size. In vendita vestiti vintage di alta qualità e di marche famose dagli anni '60 agli anni 2000. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, doppio appuntamento

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi torna nella Capitale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio saranno sabato 12 marzo a Ponte Milvio - Via Capoprati e domenica 13 marzo in Piazzale Ankara (Parioli). Un altro week-end per i tanti appassionati del genere, con ben due mercati di qualità che saranno come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Market Show, la piazza di creativi e biologici di Roma

Domenica 13 marzo ritorna Market Show alla Città dell’Altra Economia. Market Show, la piazza dei creativi e biologici di Roma, riapre i battenti, dopo la pausa imposta dalla pandemia. All’ex mattatoio di Testaccio, l’evento, a ingresso libero, riunisce i protagonisti di antichi mestieri, artigianato artistico, aziende agricole biologiche, laboratori per bambini, associazione di promozione sociale, cultura green (esposizione e workshop), presentazioni di libri e opere dell’ingegno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco&Chic Market a San Lorenzo

Domenica 13 marzo l'Eco&Chic Market - Handmade and More, giunge alla sua terza edizione, nell'ormai consueto appuntamento in piazza dell'Immacolata nel cuore del vivace quartiere di San Lorenzo a Roma. Un mercatino in cui scovare delle "chicche" introvabili altrove, curiosando fra gli oltre cinquanta stand presenti. La maggioranza di espositori presenta articoli di artigianato artistico, rigorosamente fatti a mano, che spaziano fra monili di oreficeria in metalli semipreziosi, accessori moda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Terapia di Gruppo", la stand up comedy di Chiara Becchimanzi

Al Teatro de’ Servi di Roma, dall'11 al 13 marzo arriva Chiara Becchimanzi, con il suo spettacolo "Terapia di Gruppo". Uno show che, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico. Un flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle Sette Chiese, il pellegrinaggio per la pace in Ucraina

Ideato da san Filippo Neri, il pellegrinaggio delle Sette Chiese rientra tra le più antiche tradizioni romane. Ventidue chilometri a piedi che si snodano lungo le vie romane raggiungendo la campagna romana, catacombe, magnifiche basiliche. Domenica 13 marzo questa tradizione viene riattualizzata e diventa un pellegrinaggio per la pace, sui passi di san Filippo Neri, con la testa ad Etty Hillesum e con il cuore verso l'Ucraina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]