Weekend a Roma: cosa fare sabato 12 e domenica 13 febbraio

Secondo weekend di febbraio, temperature che fanno sperare in un arrivo anticipato di primavera e tanti eventi da non perdere a Roma e dintorni. Quello di sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà un fine settimana all'insegna delle visite guidate, delle mostre nei musei e a cielo aperto, ma anche un weekend di teatro e mercatini di un certo livello.

Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 febbraio

Le mostre sono protagoniste dell'inverno capitolino. In particolare nel fine settimana alle porte suggeriamo Balloon Museum al Pratibus District, la mostra di Klimt a Palazzo Braschi, quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo, ma anche La via delle api al Museo Civico di Zoologia. Spazio alla moda, all'artigianato e al vintage selezionatissimo a San Lorenzo con Eco&Chic market e a Ponte Milvio e in piazzale Ankara con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Non mancano gli spettacoli teatrali per grandi e piccini e qualche appuntamento per gli Innamorati (visto che lunedì è San Valentino).

Vediamo dunque, nel dettaglio, gli eventi da non perdere questo fine settimana a Roma e dintorni:

Balloon Museum al Pratibus District

A Roma c'è un museo diverso dal solito che vale la pena scoprire, magari proprio il prossimo weekend. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Hard Rock Cafe festeggia la lunga notte della finale NFL di football americano

L'Hard Rock Cafe di Roma il 13 febbraio celebra la lunga notte della 56ma finale del campionato NFL tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, trasmettendo sui suoi schermi la diretta dal SoFi Stadium di Inglewood in California. A partire dalle 23 cheerleader, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l’esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistante gli stadi di football, in attesa della diretta prevista per le 00.15. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco&Chic Market, handmade and more a San Lorenzo

Torna domenica, in Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, l'Eco&Chic Market- handmade and more. Oltre cinquanta espositori animeranno il cuore del quartiere di San Lorenzo con tantissimi articoli fra cui curiosare e scovare anche quella "chicca" introvabile. Ingresso libero. Molteplici gli stand di artigianato artistico, che spaziano dall'artigianato orafo al cucito creativo, passando per borse e accessori, cappelli di modisteria, articoli per la casa, abbigliamento etico, ceramiche d'autore, candele, cosmesi, giocattoli, addirittura tavolini dipinti e lingerie tinta a mano. Non mancherà il vintage selezionatissimo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Ancora un fine settimana di shopping all'aria aperta con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi che dalla Versilia tornano a Roma con due speciali appuntamenti. Le boutique a cielo aperto dell’originale Consorzio saranno sabato 12 febbraio a Ponte Milvio - Via Capoprati e domenica 13 febbraio in Piazzale Ankara. Due appuntamenti da non perdere per i tanti appassionati del genere, con ben due mercati di qualità che saranno come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente.

All’Altrove Teatro Studio "Non eroga metano"

Sul palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio, dall’11 al 13 febbraio, "Non eroga metano", spettacolo scritto da Andrea Giovalè e interpretato da Sara Mafodda, Michele Eburnea, Mersila Sokoli. È notte fonda, una macchina si ferma alla Stazione di servizio Colle Tasso Nord. All’ottavo mese di gravidanza, Mersila scende dalla macchina e bussa alla porta dell’autogrill... Una storia drammatica venata di profonda ironia, che si sviluppa attorno a un triangolo di segreti e incomprensioni. Un gioco d’incastri dal senso dell’umorismo perverso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino a Nemi, esposizione di arte al neon dedicata a tutti gli innamorati

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d'arte dedicata a tutti gli innamorati a Nemi. In occasione di San Valentino, infatti, il borgo alle porte di Roma regala uno spettacolo particolare: da da venerdì 11 a lunedì 14, per continuare anche nel fine settimana dal 18 al 20 di febbraio, numerose installazioni artistiche di luci al neon animeranno Nemi. I giovani ragazzi della Neon Flex hanno voluto omaggiare Nemi e le sue bellezze storiche installando anche cuori luminosi nel centro storico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Grande anello di Monte Gennaro, l'escursione

Monte Gennaro, la seconda vetta più alta del Parco dei Monti Lucretili, con il suo “Pratone” è un bellissimo esempio di altopiano carsico appenninico, dove Natura e Uomo hanno saputo creare e preservare un patto di reciproca alleanza e rispetto. Il contrasto tra il candore della pietra pratocalcarea, l’azzurro del cielo e il verde dei prati e dei boschi, regala suggestioni difficili da spiegare ma ben conosciute dagli amanti di questi scenari. Domenica 13 gennaio, "Camminando con..." organizza un'escursione guidata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sospensioni, nuova mostra al Porto di Roma

Il 12 febbraio si inaugura una nuova mostra a Roma. Tre artisti di assoluto interesse che si confrontano negli spazi ormai noti della Galleria Ess&rrE sita al Porto di Roma. Tre artisti diversi tra loro per caratteristiche e tecniche pittoriche ma molto vicini nel fissare nelle tele la loro indiscriminante fantasiosa qualità. Dal 12 al 25 febbraio 2022 alla galleria Ess&rrE circa 25 opere in cui il pubblico potrà immergersi e godere della prerogativa di opere magnifiche, sognanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Serra Moresca a Villa Torlonia, visita guidata

All'interno del parco di Villa Torlonia è stata recentemente restaurata e aperta al pubblico dopo un lungo ed accurato restauro, la spettacolare Serra Moresca, parte delle meravigliose architetture che i principi Torlonia fecero realizzare all’interno della loro tenuta trasformandola in un giardino di delizie ispirato a varie epoche storiche e stili architettonici. Domenica 13 gennaio in programma una visita per ammirarne gli affascinanti giochi di luce, la grotta artificiale i laghetti e la raccolta di piante esotiche. La visita proseguirà passeggiando tra i viali della villa alla scoperta degli altri mirabili edifici, obelischi e monumenti che rendono questo parco unico e straordinario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti per i bambini in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio:

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giannino Stoppani in Arte Burrasca

Domenica 13 febbraio torna la rassegna "La Fiaba sul Comò” promossa da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio. Con l’ideazione di Katia Caselli, coordinatrice artistico-progettuale dello Spazio Rossellini, la rassegna comprende quattro domeniche dedicate ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli e laboratori a tema con l’intento non solo di intrattenere e divertire, ma anche stimolare la fantasia, dando spazio alla libertà di immaginazione e l’inventiva di tutti i partecipanti.

Lo spettacolo che inaugurerà questa terza edizione, domenica 13 febbraio, è Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]