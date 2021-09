Weekend a Roma: cosa fare sabato 11 e domenica 12 settembre

Weekend di metà settembre, con la città che torna a popolarsi di romani e l'estate che continua ad essere godibile. Anche vicino casa.

Protagonisti di questo fine settimana sono soprattutto i quartieri, con eventi enogastronomici e di street food. Ma anche di cultura e teatro, che li trasformano in speciali siti d'arte a cielo aperto. Il cartellone di eventi non dimentica le famiglie e i bambini, con laboratori dedicati al mare e altri alla lettura. E una festa pirotecnica al parco divertimenti di Valmontone. E ancora concerti, esibizioni e gare equestri in città, ed escursioni fuori porta. Non manca l'appuntamento con il cinema di qualità, con due festival dedicati.



Cosa fare a Roma sabato 11 e domenica 12 settembre

Tra gli appuntamenti enogastronomici, spicca il VinòForum al Parco Tor di Quinto che si inaugura questo fine settimana. Ma anche le sagre fuori Roma del pizzutello e degli gnocchi, e di pesce fritto e baccalà in città. Morgan e Nicolò Fabi sono i due grandi concerti del weekend a Sutri. Da Garbatella a San Basilio, passando per Ostia e Testaccio, saranno le strade di quartiere le protagoniste di spettacoli dal vivo e mostre a cielo aperto. Per i più piccoli appuntamenti dedicati, come la giornata di laboratori a tema alla Casa del mare di Ostia. Per non lasciare nessuno scontento.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 11 e domenica 12 settembre a Roma e dintorni:

Vini e degustazioni



18esimo compleanno del più importante evento enologico della Capitale, il VinòForum che tra vini, grande cucina ed eccellenze festeggierà questo anniversario con eventi nuovi, come il format “Roma Caffè Festival” un palcoscenico su cui il prodotto caffè avrà massima visibilità attraverso corsi, laboratori e degustazioni. Fuori città, a Nemi, c'è l'appuntamento con “Borgo DiVino” un evento itinerante tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. Un viaggio tra le regioni fatto di degustazioni, percorsi formativi ed esperienze suggestive, circondati da antiche mura, piccoli scorci e viste mozzafiato.

Le sagre in città e fuori Roma

Weekend a base di pesce a Roma, con due sagre. La prima proposta da Eataly, la sagra del pesce fritto e baccalà. Per gustare cartocci, fritture, paranza, alici, calamari, gamberi e l'immancabile baccalà in pastella, ma anche ascoltare tanta musica nel piazzale antistante. E sabato 11 settembre ci si potrà iscrivere ad un corso di cucina dal titolo A tutto baccalà. A Garbatella si parlerà e si assaggerà del baccalà, con il Festival del Baccalà, con la possibilità di assaggiare i migliori piatti a base di stoccafisso, partecipare a laboratori e seminari, acquistare prodotti genuini al Mercato del Baccalà. Fuori Roma, si degustano altri prodotti tipici. Come a Tivoli alla sagra del pizzutello, la sagra dell'uva corna giunta alla 73esima edizione. Sabato 11 e domenica 12 ci sarà l’occasione per riscoprire le tradizioni culinarie tiburtine più antiche. A Castelnuovo di Porto si celebra un primo d'eccezione, con la dodicesima sagra degli gnocchi dove si potranno degustare i prelibati gnocchi del borgo, ma anche arrosticini, salsicce, patatine, birra e dell’ottimo vino.

Tour dello Street food

La quinta edizione dell'International Street food fa tappa a Roma, a Piazza San Giovanni Bosco con un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Tappa successiva dell'evento a Guidonia, sabato e domenica. 25 stand, 20 di food e 5 di birra per un evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. Anche Centocelle sarà un ristorante all'aperto sotto le stelle, dove poter mangiare sia a pranzo che a cena. Pietanze dolci e salate, con street-chef di tutta Italia, ma anche provenienti dall'estero.

Divertimento per bambini e famiglie

Sabato 11 andare al parco divertimenti di MagicLand significa anche assistere allo spettacolo di fuori d'artificio che festeggiano la Fine dell'estate. il Parco chiuderà straordinariamente alle 23.00, per permettere a tutti i visitatori di godere dello spettacolo pirotecnico in programma a partire dalle ore 22.00. Al Pigneto, due giorni di letture emozionanti, con il Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Incontri gratuiti, laboratori, letture, presentazioni, spettacoli e mostre tenuti da scrittori, illustratori e artisti di fama nazionale e internazionale. Alla scoperta del mare con l'evento Arte, Mare e Cultura alla Casa del Mare di Ostia. Laboratori di archeologia subacquea e sull'arte del riciclo, e l'iniziativa in difesa dell'ambiente "Una bottiglia di plastica per un libro".

Cantautori in concerto a Sutri

Il progetto pro-ambiente di Slow Musica, porta sul palco dell'anfiteatro di Sutri sabato il cantante e compositore Morgan, frontman dei Bluvertigo. Domenica sarà l'occasione per ascoltare la musica di Nicolò Fabi, sempre all'anfiteatro di Sutri. Unica ed esclusiva occasione estiva per vedere il cantante romano in concerto in perfetta solitudine.

Spettacoli e artisti di strada

I colori, la musica e l’allegria degli artisti di strada saranno in scena al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, con il Festival Roma Buskers. Saranno 12 le postazioni adibite alle performance degli artisti lungo tutta la promenade del Porto. Albano Laziale si trasforma per due giorni in un teatro all’aperto per la X edizione de Il Bajocco Festival Artisti di Strada. Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, tutti eventi gratuiti. Ultimo weekend di spettacoli itineranti per Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, disseminato in spazi diversi della città. Da La Pelanda – Mattatoio di Roma, al Teatro Argentina, al Teatro India, ma anche il Teatro del Lido di Ostia e altri spazi urbani. Prima edizione per il festival italiano di strada e itinerante dedicato al mondo dell'Improvvisazione e del Teatro nel quartiere Garbatella. Piazze, corti dei palazzi storici, giardini, vie, scorci del quartiere diventano le scenografie naturali dell'Impro Festival e di spettacoli creati per valorizzare il luogo in cui sono svolti.

I film in proiezione ai Festival

A Tor Pignattara torna Karawan, la festa del cinema dedicata alle commedie. “Il grande passo” con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi è in programma domenica 12 a chiudura dell'evento. A Tivoli il Festival Villae d'Este propone nei pomeriggi di sabato e domenica due lungometraggi del repertorio classico Disney, Biancaneve e i sette nani e Fantasia. La sera di sabato il fim d'autore Il Giardino delle delizie di Lech Majewski, mentre domenica sera è la volta del film La Dolce Vita di Federico Fellini.

I quartieri si animano di arte

Garbatella Images, porta tra le vie del quartiere una mostra fotografica ad opera di 6 autrici/autori. Per un'indagine sul territorio e la storia del quartiere Garbatella. Anche il quartiere di San Basilio fa memoria, di un concittadino: Fabrizio Ceruso. E con SanbArte gli dedica una giornata di eventi e corti teatrali che si fanno portavoce di temi sociali. Al termine uno ci sarà uno spettacolo interamente dedicato a Fabrizio Ceruso con scritti e foto inedite raccolte dalla sorella.

Lo spettacolo di Valerio Lundini

Il comico del programma televiso Una pezza di Lundini, approda con il suo tour a Ostia con lo spettacolo "Il mansplaining spiegato a mia figlia". Uno show surreale in cui vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali. Inizio dello spettacolo alle 21:00. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musiche internazionali in concerto

Concerti, seminari e proiezioni con i grandi interpreti delle musiche balcaniche e mediorientali. L'Errichetta Festival porta a Roma melodie e parole da mondi lontani e vicini. Sabato 11 settembre aprirà la serata il d’Esperanto Trio. Seguirà la formazione Archive Valley, trio romano. Ultima band, a chiusura della giornata sarà Errichetta Underground. Domenica 12 settembre due progetti musicali chiuderanno il festival. Il primo è il duo Harris Lambrakis – Fausto Sierakowski, con protagonista il clarinetto. Seguirà “Il canto polifonico tradizionale della Corsica” a cura di Tavagna, uno dei maggiori gruppi di canto polifonico corso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma capitale dell'equitazione

Il Longines Global Champions Tour fa tappa a Roma, al Circo Massimo. La cosiddetta 'Formula 1 dell'equitazione' con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama mondiale vede la partecipazione dei migliori binomi del pianeta con le sue due competizioni regine, la gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Escursione tra le cascate

Un'escursione tra le fresche acque della Valle dell'Aniene, a Trevi nel Lazio. Partendo dalla cascata di Trevi nel Lazio, vicino ai ruderi dell’antico acquedotto dell’Anio Novus, si guaderà il fiume. L'escursione prosegue poi per incontrare le sorgenti del Cardellino e delle Tartare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]