Weekend a Roma: cosa fare sabato 11 e domenica 12 dicembre

Weekend di inizio dicembre che conclude il ponte dell’Immacolata, con tanti romani che si vivono la città per qualche giorno da turisti immersi nel fascino di vicoli e piazze illuminate per il Natale.

Il fine settimana accende la città con tanti mercatini e anche varie proposte d’arte, con i musei aperti anche a mostre dedicate al Natale e con spettacoli teatrali tra i più amati dal grande pubblico. Luci accese anche nei borghi dove, tra un giro per mercatini e una tappa tra le attrazioni dei villaggi natalizi, si può trascorrere qualche ora o un giorno intero di svago e relax fuori città. Anche le passeggiate in città possono diventare un tour tra esposizioni di presepi artistici e visite guidate in quartieri ricchi di storia e tradizioni.

Cosa fare a Roma sabato 11 e domenica 12 dicembre

Sotto il Colonnato del Bernini torna l’Esposizione Internazionale dei Presepi, con 126 opere provenienti da tutto il mondo. Tempo di mostre, come quella dedicata all’Inferno dantesco in mostra alle Scuderie del Quirinale oppure la mostra al Chiostro del Bramante con le opere dello street artist inglese Banksy dove poter scoprire anche tante opere inedite dell’artista. Tempo anche di Villaggi di Natale, in città e dintorni, dove trascorrere qualche ora con la magia di spettacoli e giochi di luce. Come al Fantastico Castello di Babbo Natale nel quartiere di Lunghezza, o nel borgo di Santa Severa al Villaggio delle Meraviglie. Dicembre regala anche dei grandi ritorni, con il musical Mamma Mia! Che riapre la stagione teatrale del Teatro Sistina. Un cartellone ricco di appuntamenti da non perdere, in questi altri due giorni del lungo ponte dell’Immacolata.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 11 e domenica 12 dicembre a Roma e dintorni.

L’Esposizione dei 100 presepi in Vaticano

Quest’anno è la quarta edizione dell’Esposizione internazionale di Presepi che si possono visitare sotto il Colonnato del Bernini a Piazza San Pietro. 126 opere provenienti da tante nazioni del mondo. Opere di numerosi artigiani, raffiguranti la scena della natività, nelle variegate rappresentazioni che la fantasia dei presepisti esprime e si realizza in ogni manufatto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Prosa e Musical a teatro

È ripartita da qualche giorno la stagione teatrale al Sistina e il sipario si è riaperto su uno spettacolo e musical tra i più amati “Mamma Mia!”. Con un cast di oltre 30 artisti e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA. È in scena fino a domenica lo spettacolo “Uomini da marciapiede” in scena al Teatro Lo Spazio. Una storia di solitudini, di vite ai margini, di diversità e di forte sensibilità, intessuta di lacerante ironia scritta e diretta da Pino Ammendola.

Il Natale nei borghi

Nel borgo di Antrodoco, il centro storico si trasforma in mercatino di Natale dove, sotto la luce delle luminarie, si possono trovare tanti oggetti da acquistare e regalare per Natale. Il borgo di Santa Severa, e il suo Castello, sono la cornice al Villaggio delle Meraviglie dove si può passeggiare accompagnati dalle più belle musiche natalizie eseguite dai classici zampognari, ma vedere anche artisti di strada, il teatro dei burattini, band di musica dal vivo. Presepi e street food sono i protagonisti del Natale a San Vito Romano, dove domenica ci si può immergere in un caldo e magico clima natalizio con il meraviglioso percorso per scoprire quelle piccole opere d’arte che sono i presepi e degustare gustose ricette negli stand enogastronomici. Nel borgo di Ariccia la notte di Betlemme si anima con il Presepe Vivente, una rievocazione di storia ed emozioni visitabile per tutto il periodo natalizio. La magia del Natale che rivive nell’Oratorio Don Bosco del borgo.

I mercatini

Al Circolo Snodo Mandrione domenica apre OFF Market Christmas Edition. Vinili da collezione, mercatino urban style e artigianato per una domenica di shopping pre-natalizio in relax tra spritz e buone birre con gli amici. Ultimo fine settima per poter visitare la mostra mercato Lux Area Center- Artigiani in Mostra in pieno centro storico in città, nella splendida Coffee House di Palazzo Colonna, con tanti espositori che propongono le loro decorazioni natalizie hand made di alto artigianato.

Le mostre in città

La street art dell’inglese Banksy è visitabile in una mostra sull’artista al Chiostro del Bramante. Una raccolta delle sue opere, provenienti anche da collezioni private, un percorso in cui scoprire opere realizzate dal 1999 fino al 2020, con sezioni tematiche sui lavori divenuti icone e sui temi fondamentali dell’artista. Nell’anno in cui si celebrano i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri alle Scuderie del Quirinale la mostra “L’Inferno di Dante” propone un viaggio tra le opere che raccontano l’Inferno dantesco dal Medioevo ai nostri giorni.

Passeggiata a Testaccio

Tra dolcetti natalizi e botteghe storiche, sabato si snoderà la passeggiata guidata nell’antico rione di Testaccio, che già nell'impero romano costituiva un'area commerciale. Una passeggiata nella nostalgia tra ricordi del vecchio mercato rionale e le botteghe per un viaggio nella storia del primo quartiere operaio di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Villaggi di Natale

Tanti i luoghi dove trascorrere delle ore, catapultati nella magia del Natale. Tra questi il villaggio del Christmas World all’Auditorium Parco della Musica, un museo a cielo aperto dove sarà possibile viaggiare tra le atmosfere natalizie di tutto il mondo attraverso un percorso espositivo. Alla periferie di Roma, nel quartiere di Lunghezza, ha aperto le porte ai visitatori di tutte le età il Fantastico Castello di Babbo Natale. Un mondo incantato che prende vita con fate, elfi, personaggi simbolo del Natale e delle fiabe.

Teatro per bambini

Tra gli spettacoli teatrali per bambini in programma in questi giorni, vi suggeriamo “Favola di Natale” al teatro Ar.Ma Via Ruggero di Lauria, 22 in zona Prati. La storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale e che con l'aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Adika Pongo al Cotton Club

Al Cotton Club sabato si esibisce in concerto la band degli Adika Pongo fondata nel 1993, tra gli altri, da un giovane Niccolò Fabi. Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le mostre di Natale

Sabato 11 dicembre verrà inaugurata la quinta edizione della mostra Christmas Art che propone una selezione di opere che riusciranno a conciliare la suggestiva magia natalizia, nella pienezza delle emozioni e tradizioni, con la sensibilità e interiorità espressiva degli autori. Natale è Pop nelle opere di Alessandra Pierelli in mostra alla Galleria SpazioCima con “XMas Factory”. L’intento è quello di far immergere i visitatori della mostra in un mondo fiabesco, fantastico e colorato, tra pupazzi dolci ed eleganti e abiti con drappeggi di velluto rosso. In mostra anche tante piccole sculture, tutte acquistabili, perfette per addobbare i tradizionali alberi casalinghi.