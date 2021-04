Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 aprile

Secondo weekend di aprile, il primo dopo Pasqua, con Roma in zona arancione e l'impossibilità di uscire dal proprio comune. Un fine settimana tutto romano, dunque, all'insegna delle restrizioni, ma non senza appuntamenti da poter vivere - in sicurezza - in città.

Weekend a Roma: cosa fare il 10 e 11 aprile

Oltre all'opportunità di trascorrere una giornata all'aria aperta, passeggiando tra i vicoli di Roma, ammirando i monumenti più belli, oltre a poter passare qualche ora nel verde delle ville e dei parchi romani, ecco cosa si può fare nel weekend del 10 e 11 aprile a Roma:

Green Market Festival, la mostra mercato di artigianato artistico

Nonostante la zona arancione, torna il Green Market Festival alla Città dell'altra Economia. Come di consueto, l'attrattiva principale è la mostra mercato di artigianato artistico dove si possono trovare pezzi unici di articoli di vario tipo: lampade realizzate con elementi industriali, ceramiche artistiche, utensili scolpiti nel legno di ulivo, giocattoli artigianali in legno colorati con pigmenti vegetali, ma anche bijoux di ogni tipo, dal vetro soffiato a bocca ai materiali semi preziosi, accessori tessili ed abbigliamento proveniente da filiere sostenibili, dipinto, filato o tinto a mano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Artigiani in mostra" nella Coffee House di Palazzo Colonna

Nuova spring edition di Lux Area Center con il format "Artigiani in Mostra" in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo dello scorso marzo torna l'esposizione di alto artigianato italiano il 10 e 11 aprile 2021 ancora una volta nella Coffee House di Palazzo Colonna. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti artigiani provenienti da ogni parte d'Italia. Sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato con accesso gratuito per l'occasione in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tulipark

Sono ancora aperte le porte di Tulipark, il grande parco di tulipani a Villa De Sanctis. Una distesa variopinta da visitare, nella quale passeggiare, potendo - con secchiello alla mano e seguendo le istruzioni dello staff - raccogliere tulipani di tutti i colori e di tantissime varietà. Tulipark è aperto con ingressi contingentati, per questo è necessaria la prenotazione del biglietto esclusivamente online. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ingegneria antica, il Parco degli Acquedotti

Una passeggiata organizzata da Roma ad Hoc che accompagnerà i visitatori in uno dei più suggestivi parchi dell'Urbe, esempio della campagna romana e location di molti celebri film. La passeggiata terminerà osservando i ruderi della ricca Villa delle Vignacce di proprietà di Quinto Servilio Pudente, un impresario vissuto al tempo dell'imperatore Adriano e da cui provengono decine di statue oggi conservate nei musei romani e non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla scoperta della via Appia Antica: visita e attività per bambini

Domenica 11 aprile, Cicero in Rome porta bambini e famiglie nel parco archeologico dell'Appia Antica. Un'opportunità per tornare indietro nel tempo per vivere la via Appia Antica di centinaia di anni fa. Regina Viarum, la Regina delle Strade. Ma chi camminava su questa strada? Come è stata costruita? Come appariva ai viandanti di una volta? I partecipanti troveranno queste e altre risposte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Antica Roma a Testaccio: caccia fotografica guidata per ragazzi 10-14 anni

Quanti navigatori, mercanti e viaggiatori sono passati per Testaccio? Lo scopriranno, sabato 10 aprile, i ragazzi attraverso un'esclusiva caccia fotografica guidata tra Monte dei Cocci, il mattatoio, l'area archeologica del porto, i magazzini delle merci e tanti altri luoghi da esplorare, per scoprire quanta Antica Roma si possa ancora oggi scoprire tra le strade e le piazze in giro per il rione.

Il progetto Cicero Over 10 è destinato ai preadolescenti e adolescenti dai dieci ai quattordici anni e mira allo sviluppo delle capacità di osservazione e organizzative dei ragazzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alice in WondeRome e "Roman Walks" in tour a Trastevere

Un tour fotografico organizzato da Alice in WondeRome in collaborazione con la rivista "Roman Walks", sabato 10 aprile tra i vicoli del rione Trastevere. La passeggiata, aperta a tutti, inizierà dalla terrazza panoramica del Gianicolo per poi svilupparsi lungo quello che si può definire il quartiere più popolare della Capitale. Dai palazzi signorili alle chiese barocche, un fotografo professionista accompagnerà i partecipanti al tour dando suggerimenti su come realizzare lo scatto perfetto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini a Villa Torlonia

Scoprire i segreti del Principe Torlonia in una divertente e appassionante caccia al tesoro per i più piccoli. La villa del Principe Torlonia nasconde un tesoro. Esplorando il parco, sabato 10 aprile, i bambini si inoltreranno tra palazzi signorili, piante esotiche, casine fiabesche, obelischi e tante altre stranezze, scoprendo la storia e i segreti che nasconde Villa Torlonia. Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, in una visita guidata con attività didattica per bambini unica e originale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti digitali

Per chi è alla ricerca di eventi e appuntamenti digitali con la musica, la cultura, l'arte, il teatro, nel weekend non mancano gli appuntamenti di Roma Culture. In questo fine settimana, in particolare, grande protagonista la scienza. Sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma tutte le informazioni sugli eventi delle istituzioni culturali cittadine e le attività proposte dalle associazioni vincitrici dei bandi Contemporaneamente Roma, Eureka! Roma, Estate romana.