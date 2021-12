Weekend a Roma: cosa fare sabato 1 e domenica 2 gennaio

Primo weekend del 2022, che pur nell'applicazione delle norme di sicurezza anti-Covid vede la città animata ancora dalle tante luci di Natale e aperta ai romani e ai turisti in visita nella Città Eterna.

Un fine settimana caratterizzato da un calendario di eventi dal sapore natalizio, e non solo. Come le aperture straordinarie di tanti Musei Capitolini, alcuni anche ad ingresso gratuito. Tra commedia e musical, i teatri romani anche in questo weekend di inizio gennaio hanno un cartellone vario ed interessante. Jazz, classica e tanto altro caratterizza i concerti di questo fine settimana. Non mancano i mercatini che illuminano e scaldano tanti borghi nei dintorni di Roma, e naturalmente i Villaggi natalizi in città e fuori.

Cosa fare a Roma sabato 1 e domenica 2 gennaio

Inizio di anno in musica con i concerti in programma all'Auditorium Parco della Musica: si parte sabato 1° gennaio con il concerto di Giovanni Allevi e il jazz della Stefano Di Battista Quartet, mentre domenica sale sul palco Vasco Brondi con un concerto in musica e parole. Musica anche al Teatro Sistina con il musical da record "MammaMia!" che, dopo lo speciale di Capodanno, porta l'allegria di una commedia brillante in città. Sipari aperti anche al Teatro Parioli, con uno spettacolo che porta la firma di Dario Fo e Franca Rame, e all'Ambra Jovinelli con il riadattamento teatrale del film "Mine Vaganti", con la regia di Ferzan Ozpetek. Aria di Natale in città e nei borghi poco fuori Roma, con il villaggio natalizio Christamas World all'Auditorium Parco della Musica e il Villaggio delle Meraviglie nel borgo di Santa Severa. Tante le mostre aperte in questo fine settimana di inizio anno, dalle opere di Klimt alle installazioni del Balloon Museum al Pratibus District. Tanti appuntamenti imperdibili, per festeggiare l'inizio del nuovo anno in bellezza.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 1 e domenica 2 gennaio a Roma e dintorni.

Musei aperti per Capodarte Roma 2022

Sabato 1° gennaio i musei di Roma saranno aperti per visite guidate, incontri con artisti e autori. E a questi si aggiungono i tanti teatri e cinema che propongono proiezioni anche gratuite di spettacoli e film, e l'occasione di incontrare registi e artisti. Oltre 40 spazi di cultura in città, tra cui anche le aree archeologiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Fiera del Torracchio a Celleno

Domenica 2 gennaio dalle 10 di mattina fino al tramonto nel borgo fantasma di Celleno ultimo appuntamento con la Mostra Mercato di oggetti artigianali e artistici. Un evento che è l'occasione per scoprire questo borgo viterbese e le tante opere di artigianato tipiche della zona, come la ceramica Zaffera o i saponi realizzati con olio di oliva e olii essenziali. Durante il mercatino ci si può cimentare in lavorazioni artigiane e scoprire come partecipare in futuro al processo di rivitalizzazione del borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli spettacoli teatrali

Al Teatro Sistina si riparte con un musical record di consensi dal pubblico, "MammaMia!" con le musiche e canzoni degli Abba. Una commedia brillante interpretata da Paolo Conticini, Luca Ward, Sergio Muniz, Sabrina Marciano. Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena una trama d'autore, "Mine Vaganti", con la regia di Ferzan Ozpetek che ha riadattato al teatro questo grande successo cinematografico. Ripartita anche la stagione teatrale del Teatro Parioli, dove va in scena "Mistero buffo" interpretato da Matthias Martelli. Un testo di Dario Fo e Franca Rame in cui si recuperano le tradizioni autentiche del teatro italiano. Al Teatro de' Servi è in scena lo spettacolo "Questa strana voglia di vivere", con la storia di due fratelli, un misterioso scrittore e un'aspirante attrice i cui destini si incrociano a bordo di un treno.

I Presepi Viventi

Ad Ariccia torna la quinta edizione del Presepe vivente visitabile negli spazi dell'Oratorio Don Bosco. Un viaggio nell'antica Betlemme nei giorni della natività, dove ripercorrere i mestieri e i luoghi tra figuranti e rievocazioni. Anche il borgo di Civita di Bagnoregio si anima fa un tuffo nel passato, con il suo Presepe Vivente. Uno spettacolo carico di suggestioni ed emozioni.

I Villaggi natalizi

Ultimi giorni di feste natalizie e anche per visitare i villaggi di Natale, in città e fuori Roma. Come il Christmas World all'Auditorium Parco della Musica, dove viaggiare tra i luoghi più caratteristici delle più grandi città del mondo immersi tra luci e spettacoli. Non si ferma anche a l parco di Cinecittà World la magia del Natale, con il mercatino natalizio, la Casa di Babbo Natale e oltre 40 attrazioni per grandi e bambini, come la pista di pattinaggio e le luminarie artistiche. Poco fuori città, nel Castello e borgo di Santa Severa si può trascorrere ore piacevoli nell'atmosfera suggestiva del borgo diventato Villaggio delle Meraviglie durante le feste natalizie. Una passeggiata nel borgo sarà anche un modo per viaggiare con la fantasia tra le musiche dei zampognari, gli spettacoli degli artisti di strada e le band di musica dal vivo. E tanto altro.

I concerti del weekend

L'Auditorium Parco della Musica propone per sabato e domenica spettacoli e concerti d'autore. Si inizia sabto 1° gennaio con due concerti, quello del pianista e compositore Giovanni Allevi che si esibirà nella Sala Santa Cecilia e il concerto jazz e non solo della Stefano Di Battista Quartet che con Gino Castaldo farà risuonare le canzoni, parole e ricordi di Lucio Dalla. Domenica 2 gennaio andrà in scena il concerto spettacolo di Vasco Brondi "Una cosa spirituale", uno spettacolo tra canzoni, poesie, letture e riflessioni.

Mostra Mercato a Greccio

Nel borgo di Greccio prosegue la Mostra Mercato di artigianato e oggettistica presepiale, un mercatino caratteristico anche per gli chalet in legno che ospitano i banchetti illuminati da suggestive luci natalizie. Un mercatino a 705 metri di altezza dove porter gustare anche tanti prodotti tipici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le mostre

A Palazzo Braschi si può visitare la mostra "Klimt. La Secessione e l'Italia". In quest'occasione tornano in Italia alcuni capolavori provenienti da musei stranieri e collezioni private. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt. Al Maxxi sono esposti gli scatti di Sebastião Salgado con Amazônia, più di 200 opere per immergersi nell’universo della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di Salgado con i suoni concreti della foresta. Al Pratibus District una mostra per tutte le età, con il Balloon Museum. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano.

L'installazione "Human Scape" all'Auditorium

Una foto al giorno per 33 giorni. Questa è l'installazione fotografica che viene proiettata nella Cupola della Sala Sinopoli all'Auditorium Parco della Musica. Protagonisti dell'installazione e degli scatti sono le persone: che siano ritratti spontanei o messe in posa sapientemente studiate, i volti delle donne e degli uomini raccontano la vita, le speranze, le sofferenze, le lotte dell’umanità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Impero dei Dinosauri al Museo dell'Orto Botanico

Una mostra dal carattere fortemente divulgativo che fa del connubio tra Scienza e Arte il suo fiore all’occhiello. Un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre, in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri, e sia quello marino con i grandi rettili. Un'esposizione adatta a grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]