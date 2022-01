Weekend a Roma: cosa fare sabato 8 e domenica 9 gennaio

Divertimento e relax: sono queste le parole d’ordine dell’ultimo fine settimane delle festività natalizie prima del rientro a scuola e del ritorno in ufficio. Con l’Epifania giovedì 6 gennaio, in tanti hanno beneficiato del weekend lungo concedendosi ancora un giorno in più di riposo. Quali sono gli appuntamenti imperdibili del fine settimana per turisti e romani? Scopriamoli insieme.

Cosa fare a Roma sabato 8 e domenica 9 gennaio

Mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, giochi, musei: ce n’è per tutti i gusti a Roma nel fine settimana. Dai grandi classici agli spettacoli inediti. Inoltre, sia in città che a pochi chilometri dalla capitale è ancora possibile visitare presepi e la casa di Babbo Natale per regalare ai più piccoli ancora un po' di magia.

Andiamo a teatro!

Al teatro ‘Ambra Jovinelli’, fino al 9 gennaio andrà in scena la prima versione teatrale italiana di "Orgoglio e Pregiudizio", capolavoro letterario di Jane Austen. L'adattamento teatrale di Antonio Piccolo, con la regia di Arturo Cirillo. Paolo Conticini, Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano saranno ancora protagonisti al teatro Sistina, nell’omonima via del Centro storico, con lo spettacolo ‘Mamma mia!’ una delle più celebri commedie musicali degli anni 2000 con le mitiche canzoni degli Abba. Dal 7 al 9 gennaio, al Teatro Tor Bella Monaca, andrà in scena ‘La rivoluzione delle sedie’ di Massimiliano Aceti e Matteo Nicoletta. Fino al 9 gennaio tornano in scena i Parzialmente Scremati, la compagnia che durante le feste natalizie (e non solo) riempie ogni anno il Teatro Trastevere, con lo spettacolo ‘La banda della Marana’. Al Teatro de' Servi è in scena lo spettacolo "Questa strana voglia di vivere", con la storia di due fratelli, un misterioso scrittore e un'aspirante attrice i cui destini si incrociano a bordo di un treno.

Le mostre

Ai Musei capitolini fino a domenica 9 gennaio ci sarà in mostra la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche, intitolata ‘I marmi Torlonia’. Imperdibili le mostre a Palazzo Braschi ‘Klimt. La Secessione e l’Italia’ e a Palazzo Barberini con ‘Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta’, entrambe visitabili fino al 27 marzo. Alle Scuderie del Quirinale, invece, è in mostra fino al 9 gennaio ‘L’Inferno di Dante’. Al Museo di Roma in Trastevere è possibile ammirare la mostra sul ‘Il fotogiornalismo di Margaret Bourke-White’ (fino al 17 febbraio). Si chiude domenica 9 gennaio la mostra dei presepi al Colonnato del Bernini in piazza San Pietro. Arte e installazioni al ‘Balloon Museum al Pratibus District' fino al 5 marzo e ancora l’imperdibile mostra sulla vita di Napoleone in occasione dei 200 anni dalla sua morte al Museo Napoleonico. Al Museo Trastevere, la mostra ‘Labirinti in Trastevere’ e la mostra ‘Pictures Stories’e al Museo Maxxi la mostra ‘Amazonia’. E ancora ‘Human Scape’ all’Auditorium Parco della Musica. Inoltre, ‘In your face’ la prima mostra personale di Harry Greb.

Al cinema!

Nelle migliori sale cinematografiche vi aspetta il film ‘Belli Ciao’ del duo comico Pio e Amedeo. È la storia di due uomini amici fin dall’infanzia le cui strade si sono divise dopo le superiori: uno è andato a Milano a cercare fortuna e l’altro è rimasto al Sud, nel paese dove è nato.

Manifestazioni e presepi

Basta spostarsi di poco fuori città e raggiungere Gaeta per ammirate ‘Favole di luce’, le luminarie a la Casa di Babbo Natale, fino al 16 gennaio. A Roma, invece, al Museo Orto Botanico si può visitare ‘L’impero dei dinosauri’. Al Centro Visitatori Tempio di Roma a Settebagni si può ammirare la mostra dei presepi. Tra gli incontri non si non segnalare la ‘Biblioteca di Dante’ a Palazzo Corsini fino al 16 gennaio. E ancora a Cinecittà World per lo spettacolo su ‘Fast&Furios’ fino a domenica 9 gennaio.