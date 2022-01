Weekend a Roma: cosa fare sabato 15 e domenica 16 gennaio

Fine settimana di metà gennaio, con le festività natalizie ormai archiviate, nuove restrizioni in vigore che però non fermano gli eventi in città e nei dintorni. In sicurezza, infatti, in città si terranno spettacoli teatrali e musicali, visite guidate, mercatini e anche laboratori e appuntamenti per i più piccoli.

Cosa fare a Roma sabato 15 e domenica 16 gennaio

Riflettori accesi sui musei e sui poli culturali della Capitale con importanti mostre per tutti i gusti, dagli artisti di fama internazionale agli allestimenti più creativi. Per i nostalgici del Natale ancora qualche traccia di Babbo Natale e dei suoi elfi è presente in città. Spazio al teatro che propone spettacoli per grandi e piccini. Non mancano i concerti e gli spettacoli musicali all'Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e nei club capitolini. E ancora mercatini in diverse zone di Roma. Infine, per chi ha voglia di evadere dalla città, ciaspolate e passeggiate sulla neve sono l'occasione da non perdere.

Scopriamo nel dettaglio gli eventi da non perdere a Roma sabato 15 e domenica 16 gennaio:

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

Il weekend potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta a Palazzo Barberini

A Palazzo Barberini è in corso la mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a cura di Maria Cristina Terzaghi. Ospitata nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo Barberini, la mostra celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del celebre dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne. Capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo, inclusa la straordinaria Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi del Museo di Capodimonte a Napoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Villaggio di Natale del Solara

Ancora atmosfere di Natale e mercatini a tema nella Capitale con la XIX Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara che prosegue fino al 23 gennaio. Luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento all’interno di una struttura totalmente dedicata al settore natalizio, è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol

Lo spettacolo “Emozioni” nasce per valorizzare e diffondere l'opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. L'evento - in programma il 15 gennaio all'Auditorium Parco della Musica - prevede l'esecuzione, rigorosamente dal vivo, di quei brani che meglio descrivono il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol, narrando una sorta di vera e propria biografia musicale e mettendo in risalto tutte le sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Luca Mannutza "Uneven shorter" 4tet

Luca Mannutza "Uneven shorter" 4tet sarà in concerto alla Casa del Jazz sabato 15 gennaio. Rielaborare la musica di Wayne Shorter nell'aspetto ritmico è il motivo ispiratore del lavoro di arrangiamento e ricomposizione pensato per questo progetto, che vedrà sul palco della Casa del Jazz Paolo Recchia al sax alto, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, doppio appuntamento

Il mercato dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi torna ancora una volta nella Capitale per un intero weekend di shopping di qualità con le sue “boutique a cielo aperto”. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale - come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – arriva con un doppio speciale appuntamento nella Capitale: sabato 15 gennaio in Piazza Pio XI (Municipio XIII, Quartiere Aurelio) e domenica 16 gennaio in Piazzale Ankara - nuova location - (Municipio II, Quartiere Parioli).

Spettacolo "Il bruco sognatore"

Sabato 15 gennaio alle 16 al teatro Ar.Ma (Via Ruggero di Lauria, 22 - Prati) si terrà lo spettacolo "Il Bruco sognatore" di e con Massimiliano Maiucchi. Le 26 filastrocche contenute nel libro vengono durante l’incontro, animate e drammatizzate grazie all’ausilio di materiali scenografici, pupazzi e guanti animati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Greg - Max Paiella: il Duo Italia di scena al Cotton Club

Il Duo nasce nel secolo scorso, attorno al 1995 dalle scellerate menti di Claudio Gregori e Max Paiella, senza un valido motivo se non quello di divertirsi come due vecchi amici armati di buon vino e chitarre. Uno spettacolo grottesco, psichedelico e assai variopinto in cui Greg e Max diventano i menestrelli di un gioco dell’Oca intorno al mondo, per dissacrare affettuosamente la Musica dell’intero globo terracqueo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Camminando con le ciaspole al Terminillo

"Camminando con...le ciaspole", un'escursione sul Monte Terminillo, organizzata dalla guida AIGAE Giampaolo Viola, è in programma sabato 15 gennaio. Una ciaspolata per godere della vista impagabile che si ha su tutti gli Appennini, un'esperienza adatta anche ai bambini dai 10 anni in su, che con un percorso ad anello porterà da Campoforogna, ai Cinque Confini, fino ad un'altura panoramica dove ci si fermerà per una pausa e per ammirare lo spettacolo delle cime innevate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti teatrali per i bambini in programma sabato 15 e domenica 16 gennaio. In programma anche divertenti laboratori creativi e appuntamenti con gli animali.

Pi...Pi...Pinocchio al Teatro Verde

Pi…Pi…Pinocchio, è un omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato dal ruolo di “cattivo” a cui siamo abituati, diventa il narratore nostalgico della storia del famoso burattino. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Verde sabato 15 e domenica 16 gennaio alle ore 17. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto di Cappuccetto, spettacolo per bambini al Teatro Mongiovino

Un Cappuccetto multicolore e le sue storie accompagnate dalla musica dal vivo arriva al Teatro Mongiovino. Melodie originali, a volte strane e ribelli, che avviseranno Cappuccetto dei pericoli e che l’aiuteranno a tornare sempre sana e salva dalla sua mamma. Ma poi … Cappuccetto … come finisce veramente la tua storia? E se … il lupo, invece di mangiare te e la tua nonna … mangiasse il cacciatore? E se … arrivasse in tempo la tua mamma a salvarti? E se … diventassi amica del lupo e organizzassi una grande festa e nel bosco? E se ….? Però … veloce a decidere … Cappuccetto! Perché sta scendendo la notte e presto … non si vedrà più nulla. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ricette di Cinema

Agli Studi di Cinecittà, domenica 16 gennaio, è in programma "Ricette di cinema". Un’attività laboratoriale per giocare con “gustosi piatti”, diventare “speciali cuochi” e realizzare un personale ricettario cinematografico ispirato ai grandi film di tutti i tempi. I partecipanti potranno scoprire così gli ingredienti di alcune delle ricette rese famose proprio attraverso il cinema e creare attraverso le tecniche del collage e del disegno coloratissimi piatti a prova di set. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Brutto Anatroccolo, spettacolo teatrale per bambini

Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati. Qui i ricordi vivono per sempre coccolati dalla loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata. Uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e ad accettarsi per come si è. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend con gli animali

Al Bioparco di Roma, il sabato tornano gli appuntamenti con i pasti degli animali per scoprire cosa mangiano lemuri, elefanti, orsi, scimpanzè, foche e pinguini del Capo. La domenica, è la volta di Animali & Pregiudizi, un incontro ravvicinato e senza barriere con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e molti altri animali "brutti" e spaventosi ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale.