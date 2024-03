Weekend di Pasqua a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 marzo

Il weekend di Pasqua è alle porte e, per chi resterà in città, sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Con l'arrivo della primavera, infatti, anche Roma torna a sbocciare, con eventi all'aperto, mercatini, escursioni e altro ancora. Non mancano gli appuntamenti con la cultura nei musei della città. Infine, riaprono i parchi divertimento e il fine settimana del 30 e 31 marzo sembra perfetto per vivere all'insegna dell'adrenalina tra montagne russe, case di paura e show mozzafiato.

Vi state chiedendo cosa fare nel weekend di Pasqua a Roma? Come avrete capito sabato 30 e domenica 31 marzo c'è un gran da fare in città. Ecco 12 eventi da segnare:

Pasqua nei Musei Civici

I Musei Civici saranno aperti nel weekend di Pasqua con interessanti attività da non perdere. In particolare sabato 30 alla Centrale Montemartini è in programma una visita alla mostra in corso, Architetture inabitabili: il visitatore diventerà protagonista di un affascinante racconto fotografico di alcune architetture inabitabili in Italia. Arte, architettura e botanica sono fusione perfetta nella Casina delle Civette a Villa Torlonia, mentre per i più piccoli, gli ecosistemi e la biodiversità si rivelano in un viaggio molto interessante attraverso il ricco patrimonio naturalistico conservato nel Museo Civico di Zoologia; ai Musei Capitolini un’attività è dedicata alle famiglie per conoscere insieme un museo e la mitica fondazione della città di Roma, con un’attività di laboratorio finale. Domenica 31, una visita al Museo di Casal de' Pazzi per conoscere l'aspetto del territorio di Roma 200.000 anni fa e nei sotterranei del Museo Barracco si viaggia indietro nel tempo all'interno di una domus romana; un itinerario si snoda lungo le mura Aureliane, da Porta Metronia a Porta Latina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua a Cinecittà World

Il parco divertimenti del cinema e della tv è aperto nel weekend di Pasqua. Da sabato 30 marzo, infatti, arriva una maxi novità, un’area del divertimento senza limiti per i più piccoli, con il Mese dei Gonfiabili: la Piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato Villaggio di Gonfiabili dove i bambini di tutte le età potranno immergersi, saltare, correre e divertirsi su 15 maxi giochi gonfiabili, tra morbidi castelli, navi e biliardini giganti che andranno a sommarsi alle 40 attrazioni del Parco. E' inoltre in programma il pranzo di Pasqua per rilassarsi al 100% senza pensare proprio a nulla, solo a divertirsi senza limiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua a Magicland

Pasqua a Magicland? Si può. Quest'anno il parco divertimenti di Valmontone inaugura la nuova stagione a partire da sabato 30 marzo e segna il debutto della straordinaria produzione "Magic Bubble Show", uno spettacolo in esclusiva che porterà il pubblico in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone. Per la nuova stagione MagicLand presenta anche sei novità, legate al restyling delle attrazioni, che aggiungeranno ulteriore brivido e adrenalina all'esperienza dei visitatori. Tra queste, l'inquietante nuovo percorso dell'orrore di Katakumba, il terrificante albergo Haunted Hotel 2.0, Mystika 2.0 con un rinnovato look da “capogiro”; e poi, Rapide 2.0, l’attrazione acquatica completamente rinnovata sia a livello meccanico che scenografico, e la nuova Battaglia Navale 2.0, che promette un'esperienza sempre più coinvolgente. Il parco è aperto anche domenica 31 marzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Impressionisti, l'alba della modernità

Sabato 30 marzo arriva a Roma la mostra "Impressionisti – L’alba della modernità", in programma fino al 28 luglio al Museo Storico della Fanteria. Una mostra che celebra i 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo. L’esposizione, prodotta da Navigare srl e organizzata con il supporto del comitato scientifico diretto da Vittorio Sgarbi, presenterà un’ampia galleria di circa 200 opere, con dipinti, disegni, acquerelli, sculture, ceramiche e incisioni provenienti da collezioni private perciò sconosciute al pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend di Pasqua "Sfarfallante"

La Casa delle Farfalle all'Appia Joy Park apre le sue porte anche sabato 30 e domenica 31 marzo per un weekend "sfarfallante". Entomologi e biologi condurranno tutti i visitatori in un'avventura emozionante alla scoperta della serra tropicale. Qui le farfalle sfoggiano tutta la loro bellezza, danzando liberamente e incantando con il loro splendore. Sarà possibile osservare da vicino l'intero ciclo vitale, dalle uova ai bruchi e alle crisalidi che si trasformano in meravigliose farfalle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jesus Christ Superstar al Sistina

Anggun, la star internazionale che ha scalato le classifiche mondiali vincendo numerosi dischi d’oro e di platino e che da sempre incanta con la sua voce e il suo magnetismo il pubblico di tutto il mondo, sarà la protagonista di un evento irripetibile che accenderà di nuovo i riflettori sull'”Opera rock più amata di tutti i tempi”. Per celebrare i primi 50 anni della sua gloriosa storia, e i 30 anni dalla regia firmata da Massimo Romeo Piparo, “Jesus Christ Superstar” torna eccezionalmente al Teatro Sistina di Roma. Si tratta di una speciale versione dal titolo “Jesus Christ Superstar Celebration THIRTY&fifty” e resterà in scena fino alla Santa Pasqua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un mare di cioccolato a Ostia

Nel weekend di Pasqua sul litorale romano arriva Ostia Chocolate, la festa del cioccolato della spiaggia di Roma giunta alla seconda edizione. L'evento si terrà in piazza Anco Marzio dove maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia si daranno appuntamento per far degustare ai cittadini tonnellate di prelibatezze preparate nei modi più svariati. Protagonisti indiscussi saranno naturalmente uno dei simboli delle Festività pasquali: le uova di cioccolato che saranno rigorosamente realizzate a mano dai tanti artigiani presenti alla manifestazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli attori di Mare Fuori a Zoomarine

A Zoomarine è grande attesa per alcuni protagonisti di “Mare Fuori”, ma anche Bing e Flop e Charlotte M. A raccontare curiosità e retroscena della serie tv dall'incredibile successo saranno alcuni dei protagonisti presenti al parco sabato 30 marzo. Una sorpresa di Pasqua decisamente originale per il pubblico formato famiglia che potrà seguire il talk show (incluso nel biglietto e fino ad esaurimento posti) con Beppe (Vincenzo Ferrera), Milos (Antonio D’Aquino), Alina (Yeva Sai). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend di Pasqua con il Mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano con due speciali appuntamenti all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Il Consorzio arriverà, nella domenica di Pasqua 31 marzo, a Marina di San Nicola in via Tre Pesci, mentre a Pasquetta (lunedì 1 aprile) sarà a Fiumicino, sul Lungomare della Salute. Due occasioni festive tra cui scegliere per tanti appassionati romani del genere, all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua al Bosco di Paliano

Per trascorrere una Pasqua a contatto con la natura, il Bosco di Paliano apre le porte ai suoi 30 ettari di querce secolari. Al suo interno sentieri ombreggiati e accessibili a tutti. Sarà possibile svolgere tante attività nel totale rispetto dell’ambiente all’insegna dell’eco-sostenibilità e della green economy. Previsto un menu fisso al prezzo di 25 euro a persona per gli adulti e 15 euro per i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giochi d’acqua e fontane di Roma, visita guidata a Pasqua

L'associazione L'Asino d'oro, propone una visita speciale nel giorno di Pasqua. Giochi d’acqua e Fontane di Roma è una passeggiata che permette di andare alla scoperta non solo delle più belle fontane di Roma, ma anche di alcuni giochi d’acqua nascosti e assai originali. Una visita per ammirare da vicino la loro straordinaria architettura e le loro portentose sculture, ma anche un’occasione per raccontare numerose storie, aneddoti e curiose leggende che si celano dietro la loro maestosità ed eleganza. Lungo il percorso si avrà poi anche modo di conoscere ed ammirare i più importanti e imponenti edifici posti nelle vicinanze di queste fontane divenute “simbolo di Roma”, per rivivere insieme il suggestivo e sognante carattere della “Roma che fu”! Trevi, la Barcaccia in piazza di Spagna e i Dioscuri al Quirinale sono certamente le più famose, ma le altre? La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visite guidate e attività didattiche per bambini

L'associazione Cicero in Rome famosa per le sue visite didattiche per bambini, non ferma la sua attività in occasione delle festività di Pasqua, al contrario, propone un ricchissimo calendario di appuntamenti. In particolare, sabato 30 marzo, è in programma una Caccia al tesoro didattica a Villa Borghese, mentre domenica 31 ci sarà Un'avventura nella storia di Roma. Per i bambini più piccoli, invece, sabato 30 marzo, Baby Caccia al tesoro nella Valle del Colosseo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]