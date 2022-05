Weekend a Roma: cosa fare sabato 7 e domenica 8 maggio

Secondo weekend di maggio, quello della Festa della mamma. Via le mascherine, avanti la primavera e Roma pullula di eventi per tutti i gusti.

Un fine settimana così ricco non si vedeva da tempo. Il cartellone degli appuntamenti in città è davvero variegato e spazia dalla cultura alla natura, dallo shopping all'enogastronomia, dal turismo alla magia.

Cosa fare nel weekend del 7 e 8 maggio a Roma

Il weekend del 7 e 8 maggio porta ufficialmente la primavera in città. Da Orticola a Era di maggio, infatti, fiori e piante coloreranno la Capitale regalando un suggestivo spettacolo. Il fine settimana alle porte segna anche il grande ritorno delle sagre che tanto ci sono mancate. Dalle fragole di Carchitti al Carciofo romano, fino al pecorino e al salame cotto, per i golosi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Saranno anche un sabato e una domenica all'insegna dello shopping vintage, dell'artigianato, della musica, del teatro.

Era di Maggio

Sboccia la primavera al Museo Orto Botanico di Roma, torna Era di Maggio, appuntamento all’aria aperta, dedicato alle famiglie e a tutti gli appassionati di floricoltura che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 maggio. Una grande festa di primavera per adulti e bambini tra piante verdeggianti, fiori variopinti e rare collezioni botaniche. Ad animare la due giorni, oltre 140 appuntamenti (organizzati in un ricco calendario) ideati per apprendere i più incredibili e affascinanti segreti della natura attraverso il gioco e il divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Orticola di Roma

Arriva a Roma la prima edizione di Orticola di Roma, manifestazione dedicata ai fiori, al florovivaismo, alla natura, all'arte e alla sostenibilità. Molto più di una mostra-mercato che si snoderà, in particolar modo, tra Villa Borghese e via Condotti. Un evento culturale che vede il coinvolgimento di vivaisti, produttori di piante e aziende attente alla sostenibilità, accanto al circuito di musei di Villa Borghese, al Fai, alle istituzioni in una tre giorni declinata tra bellezza, natura e armonia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita alla chiocciola di Trinità dei Monti

Orticola sarà, inoltre, l'occasione per prendere parte ad una visita straordinaria alla scoperta dell'acquedotto dal nome gentile. La chiocciola di Villa Medici. Sabato 7 e Domenica 8 Maggio, con i volontari della Delegazione FAI di Roma, si potrà scendere 25 metri sotto il livello di Roma, percorrendo 117 gradini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market Closing

Sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 10 alle 20, torna il Vintage Market a piazza Ragusa. Ci saranno 150 espositori pronti a stupire i visitatori con pezzi unici di rara bellezza. Il market è diviso in aree: artigianato, vintage, handmade, home decor, illustrazione, libri e stampe, piante e decorazioni, cosmesi BIO e una tonnellata di vinili. Ogni area ha la sua identità: gli espositori sono selezionati con cura e rappresentano al meglio l'anima del Vintage Market, dal 2008 votata al riciclo, al riuso e al riutilizzo. Molti espositori li puoi trovare solo qui.?[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Brunori Sas in concerto

Dario Brunori torna live, domenica 8 maggio, al Palazzo dello Sport di Roma. Il Brunori SAS Tour attraverserà tanti palazzetti di tutta Italia per incontrare nuovamente il pubblico con la poesia, la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Un ritorno tanto atteso dai suoi fan e finalmente riprogrammato a seguito delle ultime disposizioni governative, consentendo di tornare a godere a pieno dell’esperienza della musica live. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle fragole

Torna la tradizionale Sagra delle Fragole di Carchitti. Il frutto di stagione sarà protagonista di una due giorni all'insegna del gusto e del folklore. L'apertura della sagra è prevista per sabato 7 maggio con stand e mercatini. Si prosegue la sfilata del carro con le reginette della città e distribuzione di fragole in omaggio. La festa continua anche per tutta la domenica, con stand, intrattenimento e musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gala internazionale di incantesimi e magia

Tecnologia e magia, un connubio che sembra essere agli antipodi ma che invece sta per trasformarsi in realtà grazie all’atteso ritorno dello show internazionale di magia formato famiglia “Magic”, che torna il 7 e 8 maggio all’Auditorium della Conciliazione, dopo l’arresto dovuto alla Pandemia. Una nuova edizione completamente rinnovata e, soprattutto, al passo con i tempi. In anteprima mondiale arriva, infatti, in Italia il numero di magia e prestigiazione “Sky Drone”, con una serie di droni in scena per unire la tradizione dell’illusionismo alle evoluzioni hi-tec pronti a sbalordire la platea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del carciofo di Roma

Nel weekend arriva una simpatica e stuzzicante sagra per celebrare l’ortaggio più famoso e ricercato della stagione primaverile: il carciofo. Verrà organizzata la più grande scampagnata primaverile con un menù interamente a base di carciofi. Dall’antipasto al digestivo solo carciofi romaneschi, carciofi di Sezze, carciofi di Ladispoli e carciofi biologici della campagna romana, tanti piatti a base di carciofi e, ovviamente, carciofi freschi da acquistare e gustare a casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic market

L'Eco & Chic Market torna l'8 maggio a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, in concomitanza con la festa della mamma. Un'occasione per festeggiare passeggiando fra tanti stand di articoli interessanti e fare shopping etico, sostenendo gli artigiani locali e le piccole realtà che partecipano al mercatino. La varietà dei prodotti che si trovano è davvero ampia: ceramiche artistiche, illustrazioni d'autore, gioielli, borse cucite a mano, abbigliamento dipinto, accessori tessili, articoli per la casa, oggettistica in legno di ulivo, cosmesi naturale, piante particolari, prodotti a km zero, oltre a capi vintage selezionato e lavato e stand di collezionismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Travel Show

Dal 6 all'8 maggio torna a Roma RTS - Roma Travel Show, il Salone del Turismo della Capitale giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione internazionale che si impegna a promuovere la ripartenza della filiera turistica efficiente e sicura, si terrà al Palazzo dei Congressi. Si tratta di un evento gratuito e aperto a pubblico e operatori, che permette di ricevere i consigli degli esperti, per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso di nozze, emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del pecorino e del salame cotto

La tradizionale Sagra del Pecorino Romano di Nepi torna e raddoppia. Già, perché ad affiancare il delizioso formaggio sullo scranno più alto della manifestazione, sarà un’altra specialità: il Salame Cotto De.Co. E così il tanto atteso appuntamento della primavera nepesina si trasformerà nella “Sagra del Pecorino e del Salame Cotto”, in programma il 6,7 e 8 maggio nella splendida cittadina in provincia di Viterbo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eur Street Food

lo Street Food arriva in viale Oceania. Questa volta il tour più gustoso d’Italia arriva in una location pazzesca, circondati dal verde lussureggiante e i fiori di ciliegio nel parco dell’Eur, a pochi passi dalla riva del laghetto. Una brigata accuratamente scelta di 20 street chef scenderà in campo per darsi battaglia tra padelle e fornelli. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, per la prima volta il TTSFood arriva nel famoso quartiere dell’Eur. Ghiottonerie espresse da ogni parte d’Italia e delizie internazionali per tutti i gusti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terre e Città

"Terre e Città", arrivano tre giorni di eventi a Testaccio per riallacciare il filo della riflessione sui sistemi alimentari, riaffermando il ruolo centrale di Roma come “città del cibo”, il comune agricolo più grande d’Europa. L’incontro tra Terre e Città in una festa culturale ma anche popolare per raccontare il futuro del cibo secondo Slow Food Roma. È quanto promettono le tre giornate romane di Terre e Città - The Road to Terra Madre in programma dal 6 all'8 maggio alla Città dell'Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ethos

"Vite digitali”, le conseguenze sociali, politiche, morali dell’intelligenza artificiale saranno il tema al centro del primo Festival dell’Etica pubblica in programma dal 6 all’8 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e organizzato da Fondazione Musica per Roma e Luiss Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School diretto da Sebastiano Maffettone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

