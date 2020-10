Weekend a Roma: cosa si può fare (dopo il nuovo dpcm) sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

Il weekend alle porte è quello del 31 ottobre e del 1 novembre. Il fine settimana di Ognissanti, quello in cui in molti (soprattutto bambini e ragazzi) avrebbero festeggiato Halloween.

L'ultimo dpcm, le nuove restrizioni per limitare i contagi da Covid, però, hanno cambiato le carte in tavola. Teatri chiusi, ristoranti che chiudono alle 18. Restano aperti i musei e alcune iniziative - seppur in forma ridotta - si svolgeranno nel fine settimana. Cerchiamo, dunque, di capire, cosa si potrà fare nel weekend del 31 ottobre e 1 novembre a Roma.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

Numerose le mostre che vale la pena visitare in autunno a Roma. Da Alberto Sordi a Banksy, fino ai Marmi di Villa Torlonia. Non mancano le esposizioni a cielo aperto che celebrano la natura e la forza della città di Roma. Spazio anche alle prime atmosfere di Natale, da vivere in sicurezza e ai mercati in "versione ridotta".

Ecco alcuni eventi in programma nel weekend del 31 ottobre e 1 novembre selezionati da RomaToday:

Mostra nella casa di Alberto Sordi

Nella casa di Alberto Sordi, in piazzale Numa Pompilio, è possibile visitare un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back To Nature

Passeggiando per Villa Borghese, si può ammirare la mostra a cielo aperto "Back to nature", a cura di Costantino D’Orazio. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Banksy in mostra al Chiostro del Bramante

Le opere dell'artista in incognito più famoso al mondo sono in mostra al Chiostro del Bramante. Alla mostra "Banksy A visual protest" si potrà accedere in totale sicurezza per ammirare oltre 90 opere dell'artista. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Insieme su Mura Aureliane, la mostra

Una mostra a cielo aperto: Insieme è un progetto espositivo ideato da Gianni Politi e realizzato con il sostegno di Ghella SpA, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dopo il duro periodo pandemico è diventato per Politi necessario esprimere la forza della città di Roma e del suo fermento culturale. Ha così immaginato di appropriarsi delle Mura Aureliane per esporre le Opere di 19 artisti, da lui selezionati nel ruolo di curatore, per costruire un dialogo tra monumento e contemporaneo. La mostra è fruibile liberamente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I marmi Torlonia, mostra ai Musei Capitolini

Il weekend è anche l'occasione per visitare una tra le mostre più attese dell'autunno 2020 a Roma: "I marmi Torlonia. Collezionare Capolavori", allestita ai Musei Capitolini, a Villa Caffarelli. Oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche: significativa per la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del gusto, della museografia, degli studi archeologici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Regno di Babbo Natale

E' aperto il Regno di Babbo Natale a Vetralla. Un'opportunità per immergersi, sin da ora, nelle magiche atmosfere di Natale. Un Regno incantato nel piccolo borgo nei dintorni di Viterbo. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Un percorso in un'area di oltre 4mila mq, dove incontrare elfi, renne, Babbo Natale e fare tanti acquisti natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatini di Natale al Solara Garden Center

Nel rispetto del nuovo decreto, resta aperto anche “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che porta nella Capitale l'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa e che ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival alla Città dell'altra Economia

Torna a Roma il Green Market Festival, stavolta in versione ridotta in seguito alle nuove normative. Si svolgerà solo con il mercatio artigianale bio e la mostra artistica. Le lezioni delle varie discipline sono state sospese, così come le conferenze, le presentazioni di libri e l'animazione per bimbi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]