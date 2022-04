Weekend a Roma: cosa fare sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Aprile volge al termine e Roma dà il benvenuto ad un maggio di sole e temperature miti. Così il weekend alle porte, che è proprio a cavallo tra i due mesi, sarà l'occasione per vivere la città attraverso tanti appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. E' anche il weekend della Festa del Lavoro, con tante manifestazioni, concerti, visite guidate dedicate alla ricorrenza.

Cosa fare nel weekend del 30 aprile e 1 maggio a Roma

Appuntamento in piazza San Giovanni in Laterano con il consueto Concertone del Primo Maggio, ma anche weekend di musei gratis, sagre, fiere, mercatini e street food. Spazio anche alle competizioni sportive competitive.

Ecco quali sono i principali eventi da non perdere nel weekend del Primo Maggio a Roma.

Musei gratis a Roma

Nella prima domenica di maggio si rinnova l’offerta di ingresso gratuito nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e del Mausoleo di Augusto. L'ingresso è gratuito (ma la prenotazione obbligatoria) sia per i residenti a Roma sia per i non residenti. Sarà possibile visitare le collezioni permanenti, le mostre in corso e i progetti espositivi multimediali, partendo dai Musei Capitolini. Torna anche l'appuntamento con "Io Vado al Museo", ingresso gratuito a tutti i musei e le aree archeologiche statali della Capitale.

Concerto del Primo Maggio

Con lo slogan "Al lavoro per la pace", torna il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni. Conduce Ambra Angiolini e tanti artisti si daranno il cambio sul palcoscenico. Il Concertone in piazza San Giovanni si svilupperà come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Dalle prime ore della mattinata, sarà creata un'area di sicurezza, con accesso controllato, strade chiuse e divieti di sosta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Chiude il Balloon Museum

Ultimo weekend - questa volta senza ulteriori proroghe - per visitare il Balloon Museum al Pratibus District. Il progetto installativo, ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore in città ha tenuto compagnia ai romani per diversi mesi, riscuotendo un successo irrefrenabile. Chi ancora non lo avesse visitato, avrà un'ultima possibilità per farlo nel weekend alle porte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Cioccolato artigianale

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, una tre giorni dedicata all’artigianalità e ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare didattica e intrattenimento. In piazza Re di Roma si potranno assaggiare prodotti privi di additivi e conservanti, quello che i cultori definiscono cioccolato vero. Gusto, quindi, ma anche cultura gastronomica con i laboratori didattici per trasmettere la coscienza del consumo sano e responsabile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street food a Garbatella

Lo street food invade Garbatella con la quinta tappa del TTSFood. Saranno quattro giorni di profumi, luci e musica ed eccellenze gastronomiche, che si concluderanno il primo maggio, con una festa nei pressi dei giardini Nobels. Sono 25 gli street chef accuratamente selezionati che a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet simbolo della nostra tradizione, strizzando l’occhio anche a cucine internazionali. Un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto, anche gluten free e veg. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Primo Maggio Contadino

Torna la Festa del 1 Maggio Contadino a Roma, la giornata di solidarietà per il lavoro dei contadini, dalle ore 9 alle 18, sui grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, riaperti per questa grande occasione a tutta la città. Live music, street food, oltre 80 aziende agricole (km0) del territorio, artigianato creativo e del benessere, bagno di gong, pic nic sull’erba e birre artigianali.

Sagra della porchetta, della fava e del pecorino

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio un intero weekend sarà dedicato ai prodotti simbolo della primavera, dei raduni all’aria aperta sui verdi prati, dei classici pic nic e delle romane scampagnate. Tanta Porchetta d’Ariccia, calda, croccante, fumante e tenera, accompagnata dal vinello dei Castelli Romani, quello frizzantino e onesto che rallegra la giornata e fa compagnia. Tanta fava dei campi, quella biologica di Agricoltura Nuova, prodotto a km 0 per la filiera corta, accompagnata dai pregiati formaggi, ricotte e pecorini sempre di produzione bio ed una sfilza di salumi tipici castellani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castel Romano Run

nel giorno della Festa internazionale dei lavoratori, torna la seconda edizione della Castel Romano Run, gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società. Domenica 1 maggio alle 8.45 si potrà sfidare il proprio personal best nel percorso caratterizzato da strade ampie e sicure, sulla distanza dei 10km. La gara è ideata da Castel Romano Designer Outlet per promuovere lo sport all’aria aperta e le attività a favore dello sviluppo del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Fiera di San Giuseppe alle porte di Roma

Torna a Monte Compatri la Fiera di San Giuseppe, giunta quest’anno alla novantacinquesima edizione. Dopo due anni di pausa forzata causa Covid, la manifestazione ritrova il suo nome originario, dedicato al Santo Patrono, e un format completamente nuovo dedicato ai prodotti enogastronomici. Da venerdì 29 aprile a domenica primo maggio il centro cittadino ospiterà vari stand di produttori di vino, birre artigianali e prodotti tipici. Non mancheranno esibizioni musicali, presentazioni di libri e tavole rotonde. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Sale

Domenica 1 maggio torna, presso il centro commerciale Parco Da Vinci, Il Car Boot Sale. Uno speciale mercatino che si fa direttamente dal bagagliaio dell'auto. "Svuota la soffitta, riempi il bagagliaio e vieni a fare affari d'oro" è lo slogan dell'appuntamento. Sarà possibile vendere e acquistare prodotti di ogni tipo per tutto il giorno. L'evento si terrà di fronte agli store Nuvolari e Barbuti (salvo condizioni metereologiche avverse). [TUTTE LE INFORMAZIONI]