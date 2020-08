Weekend a Roma: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 agosto

Per tanti l'ennesimo weekend estivo romano, per altri il primo di ritorno dalle vacanze. Un fine settimana di fine estate, ma con le temperature ancora altissime, da vivere tra passeggiate in centro, cene all'aperto con gli amici, serate di cinema, musica, divertimento. E godere di una Roma ancora silenziosa in questa strana estate 2020 che sta per volgere al termine.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 29 e domenica 30 agosto

Dal Cinema in piazza che chiude il sipario proprio in quest'ultimo weekend di agosto, alla prima arena gallaggiante inaugurata in città, fino ai tanti drive-in e alle arene in giro per la città che propongono film del passato e del presente e incontri con ospiti speciali. Riflettori accesi all'Auditorium Parco della Musica, a Villa Celimontana, in parchi e location al'aperto con concerti e grandi nomi del teatro e della comicità.

Ma il weekend alle porte sarà anche quello della suggestiva "Miracolo della Neve" a Santa Maria Maggiore e sarà l'occasione per incontrare produttori, assaggiare prodotti del territorio, visitare parchi, passeggiare lungo il Tevere in maniera diversa dal solito.

Vediamo dunque quali sono i principali eventi da non perdere in città nel fine settimana del 29 e 30 agosto.

Cinema in piazza, la chiusura con Virzì

Volge a termine l'edizione 2020 de Il Cinema in piazza. Ultima settimana con grandi nomi del cinema, del calibro di Susanna Nicchiarelli, Miriana Raschillà, Sergio Rubini, Angelo Orlando, Valentino Campitelli, Alessandro Vannucci, Gherardo Gossi e Carlo Verdone che omaggerà Alberto Sordi venerdì 28 agosto in una serata speciale. Ma la chiusura del sipario, domenica 30 agosto, in piazza San Cosimato spetterà a colui che ha anche aperto la kermesse: Paolo Virzì. Il regista presenterà il film "The Leisure Seeker". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Floating Theatre, primo weekend dell'arena galleggiante all'Eur

Al laghetto dell'Eur è arrivato il Floating Theatre, una vera e propria arena galleggiante che sarà attiva fino al 24 settembre con tantissimi film. L’arena realizzata ha una capienza di 150 posti con audio diffuso con cuffie wireless ed è inserita all’interno del progetto Moviement Village. Nel weekend saranno proiettati 'Joker' (sabato 29 agosto) e 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' (domenica 30 agosto). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Miracolo della neve a Santa Maria Maggiore

Roma si prepara a celebrare uno degli eventi religiosi più rappresentativi della tradizione romana: la rievocazione del Miracolo della Madonna della neve all’Esquilino, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ormai giunto alla 37esima edizione. Domenica 30 agosto, lo spettacolo avrà inizio alle 20, in un crescendo di stupore ed emozioni. La rievocazione culmina a mezzanotte, quando i candidi fiocchi di neve scendono sulla Basilica e imbiancano il suolo, trasformando la piazza in una magica distesa bianca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maurizio Battista all'Auditorium Parco della Musica

Sabato 29 e domenica 30 agosto c'è Maurizio Battista all'Auditorium Parco della Musica con il suo nuovo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?” in scena per altre due serate, il 29 e il 30 agosto, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Grazie alla sua proverbiale ironia affronterà i temi che hanno cambiato il mondo e le vite di tutti, per farne oggetto di riflessione, ma sottolineando gli aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"All'ombra dei grandi alberi" all'Ex Cartiera Latina

All'ombra dei grandi alberi" è l'appuntamento di Vivi i parchi del Lazio, in programma domenica 30 agosto, insieme a Slow Food, ai produttori del Mercato della Terra e agli osti chiocciolati presso la suggestiva location dell'Ex Cartiera Latina. L'evento, all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, è ad ingresso gratuito. Protagonisti i produttori del Mercato della Terra, gli Osti. Tanti anche i laboratori per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Giusti al parco della Legnara con "Va tutto bene 2020"

Comicità e musica sul palcoscenico del Parco della Legnara insieme a Max Giusti e allo spettacolo Va tutto bene 2020. Il comico, imitatore, attore e conduttore romano sabato 29 agosto sarà mattatore assoluto al Parco della Legnara a Cerveteri con il suo ultimo spettacolo, una serata di risate, per provare a mettersi alle spalle un periodo “no”, come quello del lockdown e ritrovare la meravigliosa “normalità” di una volta.“ [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Avvistamenti, film di Marco Bocci inaugura rassegna cinematografica

Torna a Tor Bella Monaca la rassegna cinematografica "Avvistamenti", che si svolgerà, al Parco Peppino Impastato, vicino alla Biblioteca Collina della Pace, dal 29 agosto al 12 settembre. Ad inaugurarla sabato 29, alle ore 21, sarà la proiezione del film "A Tor Bella Monaca non piove mai", basato sul romanzo omonimo dell’attore e regista Marco Bocci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Soft Trekking sulle banchine del Tevere

Domenica 30 agosto alle 18, in programma "Soft Trekking sulle banchine del Tevere" - L’Isola, i porti ed i ponti, storia di una città attraverso il suo “Fiume”. Il Trekking urbano, altro non è che una passeggiata a passo spedito, che permette di scoprire le bellezze e i segreti della nostra città conciliando il perfetto equilibrio fra corpo e mente. Scarpe da ginnastica e via. Si farà una passeggiata lungo il Tevere, seguendone il suo percorso e la sua storia, una storia che segnerà il destino di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bim Bum Band in concerto presso il Confusione Fest

Domenica 30 agosto la Bim Bum Band sarà protagonista a Confusione Fest. Una cartoon cover band dalle caratteristiche uniche in Italia, formata da un gruppo di giovanissime voci, cantanti adulti e musicisti d'eccezione, che interpretano le intramontabili sigle dei cartoni animati dagli anni '80 ai giorni d'oggi. Uno spettacolo coinvolgente capace di scuotere il bambino che è in ognuno, costruito attorno ad un ricchissimo repertorio studiato con cura per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Paiella & The Rabbits in concerto a Village Celimontana

Sabato 29 agosto il crooner swing Max Paiella & The Rabbits porterà a spasso gli spettatori di Village Celimontana, nel suo personalissimo e divertentissimo modo, tra gli standard swing più conosciuti e tra qualche chicca d’antan. Max Paiella è noto al grande pubblico per la partecipazione ormai storica alla trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”, ma anche per la sua collaborazione con Lillo e Greg e per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive. Un concerto di swing serio al 80%. [TUTTE LE INFORMAZIONI]