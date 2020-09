Weekend a Roma: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 settembre

Ultimo weekend di settembre. Primo weekend d'autunno. Piogge e temperature in calo, l'estate sembra ormai un lontano ricordo, ma questo non significa che il sabato e la domenica vadano trascorsi in casa, anzi.

Senza afa, calarsi nei panni del turista, passeggiando tra i vicoli del centro e ammirando le piazze e i monumenti più belli della Città Eterma sarà ancora più piacevole; inoltre, la Capitale accende i riflettori su mostre, musei, eventi culturali, festival eco-friendly, visite archeologiche, concerti e altro ancora nel fine settimana alle porte.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 26 e domenica 27 settembre

Tornano in questo weekend le Giornate del Patrimonio Europeo con aperture speciali, visite guidate (anche serali) in tanti siti culturali della Capitale e del Lazio. E' recente, inoltre, l'apertura di numerose mostre nella Capitale, da Banksy ad Alberto Sordi, fino alla mostra a cielo aperto allestita tra gli alberi di Villa Borghese.

Si prosegue con laboratori e festival eco-friendly, amici della natura e del mare, si accende la musica al Parco Archeologico dell'Appia Antica, sono in mostra gli artisti ceramisti a Grottaferrata. E la solidarietà è protagonista in questo weekend con le orchidee Unicef nelle piazze di Roma.

Ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 26 e 27 settembre a Roma e dintorni:

Progetto UNICEF: aiuta un bambino con un'Orchidea

Il 26 e 27 settembre, in occasione della festa dei nonni, torna l'iniziativa Orchidea UNICEF. In diverse piazze di Roma si potrà contribuire a salvare la vita di un bambino. Quest'anno i volontari UNICEF scenderanno in piazza promuovendo le coloratissime orchidee. Con una donazione di soli 15 euro si aiuterà a finanziare i programmi contro la malnutrizione infantile nel mondo: l'acquisto di un'Orchidea garantirà 60 bustine di alimento terapeutico, utili a salvare la vita di un bambino.

Giornate Europee del Patrimonio 2020

Dedicate al tema dell'educazione, le Giornate Europee del Patrimonio si terranno sabato e domenica in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura che ospiteranno diversi laboratori e attività didattiche. Nella giornata di sabato 26 settembre, è prevista, inoltre, l'apertura serale in alcuni siti con il biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro, per una visita straordinaria nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19. Dal Tevere al Parco Archeologico dell'Appia Antica, dalla Galleria Borghese al Museo Casal de Pazzi, tanti gli eventi in programma nel Lazio.

Mostra nella casa di Alberto Sordi

Le mostre, ve lo abbiamo anticipato, sono grandi protagoniste nel weekend alle porte. Ha inaugurato lo scorso 16 settembre la mostra per il Centenario di Alberto Sordi, allestita nella sua casa in piazzale Numa Pompilio. Un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco.

Banksy in mostra al Chiostro del Bramante

Oltre 90 opere, in un percorso espositivo rigoroso, raccontano il mondo di Banksy al Chiostro del Bramante. All'interno dell'architettura cinquecentesca nel cuore di Roma, trova spazio l'artista "sconosciuto" che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD.

Back To Nature

Sperando in un clima abbastanza clemente, nel weekend vi suggeriamo anche di visitare Back to nature, una speciale esposizione artistica nel parco di Villa Borghese, a cura di Costantino D'Orazio. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all'aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l'occasione da artisti di rilievo internazionale. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell'ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale.

Pigneto Film Festival

Si chiude sabato 26 settembre l'edizione 2020 del Pigneto Film Festival a cura di Preneste Pop srl: fino a sabato 26 in programma proiezioni ed eventi al Nuovo Cinema Aquila. Il corto vincitore dell'edizione 2020 sarà proiettato durante la Festa del Cinema di Roma, grazie alla collaborazione con "Alice nella città.

Ecofestival 2020 all'Ex Cartiera Latina

l Think green Ecofestival è un progetto che nasce per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso varie attività: laboratori didattici-creativi per bambini, workshop per adulti, incontri divulgativi, trekking urbani, musica, teatro, mercato artigianale; si terrà il 26 e 27 settembre all'Ex Cartiera Latina all'ente del parco Appia Antica. La manifestazione sarà ad ingresso gratuito.

Fresu, Ciammarughi, Bosso e Norma Ensemble, il concerto al Parco Archeologico dell’Appia Antica

Nell'ambito della rassegna musicale "Dal Tramonto all'Appia - Around Jazz" promossa dal Parco Archeologico dell'Appia Antica – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sono molto attesi i quattro concerti di venerdì 25 e sabato 26 settembre al Casale di Santa Maria Nova nel complesso archeologico della Villa dei Quintili, che avranno come grandi protagonisti il noto trombettista Fabrizio Bosso ospite del Norma Ensemble e l'incredibile duo, una novità assoluta, formato celebre trombettista Paolo Fresu e da uno dei grandi geni della musica italiana, Ramberto Ciammarughi. I live si terranno con un doppio concerto, il primo alle 18,30 e la replica alle 20,30.

Plastica d'A-Mare, ecofestival plastic free al Porto Turistico di Roma

Plastica d'A-Mare è il festival eco-friendly in programma al porto turistico di Roma fino al 10 ottobre. Un'occasione per comprendere sia i danni che la plastica in mare sta causando all'ambiente, sia come lo stesso materiale, se opportunamente recuperato, possa essere portato a nuova vita, trasformandosi in plastica da amare. Tra talk, laboratori, visite e biblioteche ecolgiche, tanti gli eventi in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

The Pottery Show, mostra artisti ceramisti

Presso il Vecchio Podere, a Grottaferrata, dal 25 al 27 settembre, saranno in mostra le opere di 20 artisti ceramisti sul tema "Giardino". Ceramiche contemporanee e uniche interamente fatte a mano per completare l'arredamento d'interni e esterni, come piatti, tazze, vasi, cesti, brocche e scultura da giardino. I ceramisti, tutti presenti all'evento pronti ad accogliere e di guidare i partecipanti nella loro arte, sono di varie nazionalità di origine ma tutti attivi nella regione Lazio, maggior parte zona Castelli Romani.