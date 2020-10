Weekend a Roma: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 ottobre

Penultimo weekend di ottobre, dal prossimo fine settimana, infatti, già entreremo nel mese di novembre. Un sabato e una domenica in cui meteo e temperature dovrebbero essere alleate dei romani, per permettere loro di vivere giornate all'aria aperta, organizzare escursioni, visite guidate, pranzi e cene al ristorante, sempre nel rispetto del nuovo Dpcm.

Se qualche appuntamento, purtroppo, è saltato a causa dell'emergenza sanitaria, ce ne sono tanti altri che continuano ad animare la Capitale in sicurezza.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 24 e domenica 25 ottobre

Ultimo weekend di Festa del Cinema, kermesse che - seppure in maniera molto diversa dagli scorsi anni - ha riacceso i riflettori sul cinema all'Auditorium Parco della Musica e in luoghi sparsi della Capitale. C'è il secondo weekend delle Giornate Fai d'Autunno, con interessanti luoghi da scoprire nel Lazio e a Roma. Tante, inoltre, le mostre da visitare in città, all'interno di musei, case-museo o a cielo aperto.

Festa del Cinema di Roma

Ultimo weekend della 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella Capitale fino al 25 ottobre. Sabato e domenica sono le giornate di chiusura in cui conosceremo il vincitore della Selezione Ufficiale della kermesse. Proseguiranno le proiezioni e gli appuntamenti all'Auditorium Parco della Musica e non solo, anche nelle sezioni omaggi, restauri, riflessi, mostre e Alice nella Città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornate FAI d'Autunno 2020

Dopo lo scorso weekend, tornano anche questo sabato e questa domenica Le Giornate FAI d'Autunno. L’appuntamento con l’Italia più bella permette a tutti di visitare in sicurezza 700 luoghi straordinari del nostro Paese. Tanti i luoghi da scoprire, ancora poco conosciuti, di Roma e del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Zaide al Teatro dell'Opera

Zaide, l'opera di Mozart arriva al Teatro dell'Opera di Roma dal 18 al 27 ottobre. La prima rappresentazione assoluta ci fu all'Opernhaus di Francoforte il 27 gennaio 1866. Lo spettacolo andrà in scena anche nel weekend, sabato 24 ottobre alle 18 e domenica 25 ottobre alle 16,30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra nella casa di Alberto Sordi

Un weekend alla scoperta delle mostre nelle Capitale, partendo da quella per il Centenario di Alberto Sordi, allestita - dallo scorso 16 settembre - nella sua casa in piazzale Numa Pompilio. Un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back To Nature

Se il tempo sarà sereno, può essere un'ottima idea quella di passeggiare per Villa Borghese, andando ad ammirare anche la mostra a cielo aperto "Back to nature", a cura di Costantino D’Orazio. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tra Munari e Rodari, la mostra

Ultimo weekend per visitare la mostra Tra Munari e Rodari. La mostra al Palazzo delle Esposizioni, infatti, chiuderà sabato 24 ottobre. Il progetto è un omaggio ai due artisti e vuole celebrare il loro incontro, umano e intellettuale. Dieci pannelli che restituiscono, in un continuo gioco di rimandi tra immagini e parole, i nodi in comune tra due protagonisti unici del panorama artistico del ‘900 italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Insieme su Mura Aureliane, la mostra

Inaugurata givedì 22 ottobre, la mostra Insieme è un progetto espositivo ideato da Gianni Politi e realizzato con il sostegno di Ghella SpA, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dopo il duro periodo pandemico è diventato per Politi necessario esprimere la forza della città di Roma e del suo fermento culturale. Ha così immaginato di appropriarsi delle Mura Aureliane per esporre le Opere di 19 artisti, da lui selezionati nel ruolo di curatore, per costruire un dialogo tra monumento e contemporaneo. La mostra è fruibile liberamente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Regno di Babbo Natale

Per immergersi, sin da ora, nelle magiche atmosfere di Natale, a Vetralla è aperto il Regno di Babbo Natale. Un Regno incantato nel piccolo borgo nei dintorni di Viterbo. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Un percorso in un'area di oltre 4mila mq, dove incontrare elfi, renne, Babbo Natale e fare tanti acquisti natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatini di Natale al Solara Garden Center

L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa va in scena nella Capitale anche con la XVIII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento, visitabile da Ottobre fino a Gennaio all’interno della struttura del Garden romano, è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flautissimo 2020 al Teatro Palladium

Sabato 24 ottobre al Teatro Palladium prende il via la ventiduesima edizione di Flautissimo. L’apertura del festival, il 24 ottobre (ore 18 e 21) è affidata alle esibizioni di quattro importanti protagonisti dello strumento, i flautisti Silvia Careddu, Matteo Evangelisti, Adriana Ferreira e Riccardo Ghiani che, accompagnati al pianoforte da Francesca Carta, eseguiranno musiche di Schubert, Mozart, Beethoven, Jolivet, Arrieu, Gaubert, Debussy e Connesson. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fuori Centro: Tor Pignattara nelle fotografie di Natalino Russo

Una mostra fotografica, del tutto inedita e di Natalino Russo dal titolo "Fuori Centro" arriva alla galleria Urban Prospettive Factory in zona Torpignattara. Il finissage è previsto Sabato 24 Settembre. Le foto raccontano quanto il quartiere sia tutt'altro che periferia ma centro, non solo della città, ma di una bellissima storia. Ecco perché a ognuno degli scatti è assegnato il nome di un posto noto del centro della Capitale come Villa Borghese o Piazza Trilussa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]