Weekend e Ponte della Liberazione: gli eventi da sabato 23 a lunedì 25 aprile

E' una settimana speciale per la città di Roma. Prima le celebrazioni per il 2775esimo compleanno della Città Eterna, il 21 aprile, poi un lungo weekend che inizia sabato 23 e termina lunedì 25 aprile. Al fine settimana, infatti, si attacca anche la Festa della Liberazione, con tanti eventi per tutti i gusti da vivere in città.

Cosa fare a Roma da sabato 23 a lunedì 25 aprile

Dalle rievocazioni storiche per il Natale di Roma, che si protrarranno per tutto il weekend, alle partite di "calcio antico". Dai mercatini hippie in riva al mare ai festival enogastronomici con street food e fritto sostenibile. Tra tradizione, gusto e divertimento, una cosa è certa: annoiarsi nel weekend sarà impossibile.

Scopriamo, dunque, quali sono gli eventi da non perdere nel Ponte della Liberazione, da sabato 23 a lunedì 25 aprile:

Corteo del Gruppo Storico Romano

Le celebrazioni del Natale di Roma, organizzate dal Gruppo Storico di Roma e iniziate il 21 aprile, si concluderanno proprio domenica 24 aprile . Prevista la cerimonia di apertura "Commissio Feriarvm" presso l'area esibizioni del Circo Massimo e in via dei Fori Imperiali, alle 10, per poi proseguire con i saluti istituzionali e con la partenza del Corteo storico dal Circo massimo. Alle 11 prevista la cerimonia di onori al prefetto del pretorio, officiata dall'imperatore adriano (hadriano augusto valerio bello)) presidente della Augustus Caesar Praetoria alla presenza della dea roma e del presidente del Gruppo Storico Romano Sergio Nerone Iacomoni presso la statua di Augusto su via dei fori imperiali. A seguire esibizione della banda musicale di Roma Capitale al Circo Massimo e altre esibizioni per celebrare la Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Harpastum, partita di "calcio antico"

Harpastum, l'antico gioco romano, torna a vivere in occasione del Natale di Roma. Si tratta dell'antenato di molti sport che oggi conosciamo molto bene come il rugby e il calcio, un gioco che praticavano nelle legioni dell'antico impero romano nei momenti di ricreazione i gladiatori, legionari e centurioni con una palla di stoffa con lo scopo di portarla nello spazio avversario ma in modo cruento. Il 24 aprile alle 12 inizierà la partita tra "Centvria" e "Rossi S.Trinita" (provenienti da Prato). Il match sarà giocato presso lo Stadio di Rugby in Largo Cevasco a Tor Tre Teste dove saranno presenti anche stand gastronomici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'Oriente

Arriva alla Nuova Fiera di Roma il Festival dell'Oriente dal 23 al 25 aprile. Una manifestazione che immerge i visitatori nei colori, nelle musiche e nei profumi di terre lontane. Un weekend ricco di spettacoli, workshop, visite e tour guidati e tanto altro. Cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, concerti, danze e arti marziali. Ma anche mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, medicine naturali, si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Frittoccio, terra e mare nel cartoccio

Per la prima volta sbarca presso l'ex Mattatoio-Città dell'altra economia il Festival del fritto sostenibile. Dalle verdure di prima qualità al pesce freschissimo, passando per la carne e i prodotti dolciari tipici della tradizione romana. Prodotti locali, freschi e di stagione che strizzano l'occhio alla sostenibilità. In programma show cooking, musica e, per i più piccoli, i racconti "ecologici" delle principesse Elsa e Ariel e del supereroe Spiderman ma anche sfide, giochi e caccia al tesoro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fighting Spring Night, il pugilato thailandese a Cinecittà World

Torna a Roma, dopo il grande successo dell’edizione 2020, Fighting Spring Night tra i più importanti eventi dedicati alla Muay Thai, il pugilato thailandese. Sabato 23 aprile, sul ring del Teatro 1 di Cinecittà World saliranno i più famosi Muay Thai Fighter nazionali ed internazionali. L’evento è organizzato dal l Team Colonnese Promotion e Gianluca Colonnese e supportato dall’Ente Nazionale del Turismo Thailandese di Roma e della F.I.K.B.M.S. Sarà trasmesso Rai Sport in differita e su DT e Media Sport Channel su SKY. In offerta per i nostri lettori voucher scontati per l'accesso al parco divertimenti, a questo link. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market on the Beach

Hippie Market inaugura la stagione estiva domenica e lunedì 24 e 25 aprile tra artigiani, stilisti emergenti di moda, il sole, il mare, e Live & Dj Set, immersi nella bellezza naturale della Rambla di Maccarese. Un atelier a cielo aperto con 22 selezionatissimi artigiani: gonnelloni e kaftani svolazzanti che inneggiano alla libertà degli hippy, abiti gipsy in seta, coroncine floreali, sandali e accessori in macramè, fasce e turbanti, acchiappasogni, occhiali da sole vintage. Complementi d’arredo di design ed estrosissime lampade, targhe vintage. Domenica 24 aprile dalle ore 15 salgono in consolle i Djs del Club Ibiza in collaborazione con il Circolo degli Illuminati: Ben Sterling, Da Vid , Karima Dueg, Luca Bortolo. Lunedì 25 aprile sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

62esima Festa del Baccanale

Si svolgerà il 25 aprile, a Campagnano Romano, la 62esima Festa del Baccanale. La manifestazione torna dal vivo dopo le restrizioni per l'emergenza Coronavirus per una giornata all'insegna delle tradizioni folkloristiche ed enogastronomiche. La Festa del Baccanale a Campagnano Romano avrà inizio da piazzale Ortonelli alle 9 con apertura degli stand con prodotti di artigianato locale, enogastronomia, agroalimentare della tradizione laziale. Alla 11,30 ci sarà la tradizionale “Scarciofata alla Campagnanese”: più di 5000 carciofi “alla matticella” cotti direttamente su brace di sarmenti di vite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sport, natura, enogastronomia: primavera alla riscoperta della Valle del Tevere

Il progetto di TeverExplora porta alla riscoperta della Valle del Tevere. Sabato 23 aprile, alle ore 15.30 presso la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere – Farfa, il progetto darà il via agli eventi giovanili dello Spazio Tevere Point: una staffetta di appuntamenti che accompagneranno visitatori e turisti alla scoperta e alla riscoperta di quella parte di territorio laziale ricco di tesori, misteri, storia e cultura che è la valle del Tevere. Un pomeriggio di festa con ospiti e spettacolo, incontri e interventi dal territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma a Roma nel weekend.