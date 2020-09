Weekend a Roma: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 settembre

Ultimo weekend d'estate a Roma. L'autunno è ormai alle porte, ma la Capitale ha ancora voglia di sfruttare le belle giornate, le temperature miti, con eventi all'aperto, degustazioni dei migliori vini, street food, installazioni nelle più belle ville romane.

Spazio anche alla cultura, con le nuove mostre dell'autunno, che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono fatte desiderare parecchio dai romani. Un weekend in cui si parla di cinema, di storia romana, di danza e di ecologia, con un ricco palinsesto di appuntamenti da non perdere.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 19 e domenica 20 settembre

Secondo fine settimana di Vinòforum e anche quello conclusivo della manifestazione a Tor di Quinto. Via libera alla birra al Palacavicchi e allo street food a Garbatella. Primo weekend per la tanto attesa mostra nella Villa di Alberto Sordi, solo una delle tante mostre interessanti da scoprire sabato 19 e domenica 20 settembre nella Capitale. Si va alla scoperta del Cosmo al Circo Massimo, si ammirano installazioni artistiche a Villa Borghese. Il cinema è protagonista nella Capitale con il Pigneto Film Festival, mentre a Quarticciolo è protagonista la danza contemporanea.

Vediamo quali sono i principali eventi da non perdere nel weekend a Roma:

Vinòforum - Lo Spazio del Gusto

Secondo e ultimo weekend di Vinòforum negli spazi verdi del Parco Tor di Quinto, ma con un perimetro ancora più vasto, di ben 13.000 metri quadri, andando quindi incontro alle esigenze che il periodo storico richiede, per assicurare un evento in totale sicurezza. Ad attendere i visitatori, un ricco calendario di degustazioni e approfondimenti tematici, offrendo l’imperdibile occasione di degustare, spesso per la prima volta in una situazione realmente pubblica, un gran numero di etichette. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra nella casa di Alberto Sordi

Ha inaugurato lo scorso 16 settembre la mostra per il Centenario di Alberto Sordi, allestita nella sua casa in piazzale Numa Pompilio. Un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Banksy in mostra al Chiostro del Bramante

Oltre 90 opere, in un percorso espositivo rigoroso, raccontano il mondo di Banksy al Chiostro del Bramante. All’interno dell’architettura cinquecentesca nel cuore di Roma, trova spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dello street food a Garbatella

Da giovedì 17 settembre, in piazza sant'Eurosia, nel cuore del caratteristico quartiere Garbatella, inizierà un divertente e gustoso fine settimana. Quattro giorni dedicati al cibo ed al divertimento on the road. “Garbatella TTS Street Food” giunge infatti alla terza edizione: presenti 26 Street Chef che dai loro bellissimi e coloratissimi ristoranti su ruote prepareranno incredibili piatti gourmet da assaporare insieme alla famiglia o agli amici nell'elegante location realizzata dal team TTSFOOD. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cosmo al Circo Massimo

Domenica 20 settembre c'è l'opportunità di scoprire curiosità sul cosmo nella suggestiva area archeologica del Circo Massimo. Il Cosmo al Circo Massimo. Miti, visioni e racconti tra archeologia e astronomia è il titolo dell’evento in programma, che svelerà i significati astronomici presenti nell’area partendo dai resti archeologici e dalla loro storia ricca di simbolismi cosmici. L’iniziativa fa parte di Romarama, il nuovo programma di eventi culturali di Roma Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature a Villa Borghese

Ha inaugurato lo scorso 15 settembre, Back to nature, una speciale esposizione artistica nel parco di Villa Borghese, a cura di Costantino D’Orazio. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pigneto Film Festival, la terza edizione

Si apre il 26 settembre la terza edizione del Pigneto Film Festival, organizzato da Waldo Event Network in uno dei quartieri più vivi e alternativi della capitale: 5 film maker stranieri, 144 ore per immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo, utilizzando solo “materie prime” di uno dei quartieri più piccoli di Roma. Sei giorni di riprese all’interno del “triangolo del Pigneto” dove i giovani registi in gara avranno la possibilità di raccontare luoghi e storie di uno dei quartieri più alternativi, dinamici e indisciplinati d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fuori programma, festival internazionale di danza contemporanea

Dal 17 al 30 settembre, negli spazi all’aperto del Municipio V Cortili del Quarticciolo e Parco Alessandrino va in scena "Fuori programma", il festival internazionale di danza contemporanea. Dopo la prima parte svoltasi a fine luglio negli spazi esterni del Teatro India, il Festival si prosegue con performance urbane, laboratori e incontri nei cortili e giardini del Quartiere Quarticciolo e del Parco Alessandrino (Municipio V). Sabato e domenica in programma Balletto Civile in MAD. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Giornate degli Autori al Cinema Farnese

Il Cinema Farnese presenta l'edizione 2020 de Le Giornate degli autori, promosse da ANAC e 100autori. Un’edizione, la numero 17, sicuramente complicata dalle rigide misure sanitarie ma che ha saputo presentare film di sorprendente qualità selezionati da Gaia Furrer e provenienti da 26 nazionalità, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia, Sud America, passando per l’Europa, l’Italia e la laguna veneziana. Il programma del cinema Farnese è composto dai film del Concorso, gli Eventi speciali e le “Notti veneziane”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiumi di birra al Palacavicchi

L'Oktoberfest raggiunge Roma e Ciampino e il Palacavicchi diventa la Capitale della birra in puro stile bavarese. L'appuntamento è previsto ogni weekend a cominciare dal 18 settembre fino al 31 ottobre. Selezione di birre artigianali e cibo bavarese come la tradizione comanda. Dai bretzel al gulash, dallo stinco di maiale ai würstel bavaresi con i crauti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival

Arriva a Città dell'Altra Economia, sabato 19 e domenica 20 settembre, il primo Green Market Festival, un evento che avrà cadenza mensile e sarà itinerante. A Testaccio saranno due giorni eco-friendly dedicate a bellezza, benessere, riciclo, arte, natura. Protagonisti del Green Market Festival, saranno l'artigianato artistico sostenibile, produttori agricoli biologici con degustazioni dei loro prodotti, scuole e sessioni di yoga e di altre discipline, cosmesi naturale, conferenze sull'ambiente e sul benessere e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecoturismo: "20 20" fa tappa a Rocca Massima

Il Comune di Rocca Massima sabato prossimo, 19 settembre, ospiterà e patrocinerà una delle tappe dell’evento “20 20” ideato e organizzato da TotoTravel che vede coinvolte 20 regioni d’Italia (isole comprese) raggiunte con uno scooter elettrico viaggiando ad impatto zero. Lo scooter verde, dunque, raggiungerà la cittadina in provincia di Latina per poi proseguire il suo percorso.[TUTTE LE INFORMAZIONI]