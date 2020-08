Weekend di Ferragosto: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 agosto

Ferragosto romano, in questa strana estate post-Covid. Un 15 agosto che capita di sabato ed è l'occasione ideale per un weekend fuori porta nel Lazio ma anche per vivere una Roma diversa da tutte le altre estati.

Se la domanda "Cosa facciamo a Ferragosto?" già è iniziata a girare tra gli amici, sappiate che a Roma non ci si annoia tra film sotto le stelle, cocktail nei locali con giardino, giornate in piscina o al mare, eventi culturali, spettacoli teatrali, concerti nelle migliori arene estive della Capitale.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 15 e domenica 16 agosto

Proseguono gli appuntamenti de Il Cinema in piazza nelle arene San Cosimato, Casale della Cervelletta e Ostia. Accesi anche gli schermi di tutti i drive-in della Capitale dal centro alla periferia. Va avanti, inoltre, il calendario del Caffeina Festival Sere d'estate al Castello di Santa Severa, si respira una magica atmosfera nelle passeggiate serali ai Fori Imperiali e i viaggi multimediali nel'Antica Roma.

Cosa fare nel weekend di Ferragosto a Roma? I migliori eventi da non perdere selezionati da RomaToday:

Gli appuntamenti de Il Cinema in piazza

Un doppio appuntamento con il Cinema in Piazza del Piccolo America nelle seratte di sabato 15 e domenica 16 agosto sotto le stelle, nella splendida cornice del parco della Cervelletta a Colli Aniene. Il primo film a essere proiettato a mezzanotte a sorpresa sarà il restauro in 4K del cult "The Blues Brothers", di John Landis (1980, 132 min). L'appuntamento di ferragosto proseguirà domenica 16 agosto con il film "Cold War" (2018, 89 min), presentato dal Premio Oscar Pawel Pawlikowski, il quale causa Covid sarà ospite in videocollegamento dalla Polonia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dado al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa, il 15 agosto arriva Dado con il suo spettacolo comico. Uno dei cabarettisti e autori teatrali più raffinati, ma al tempo stesso popolari. Per anni il pubblico romano lo ha apprezzato in trasmissioni di nicchia come il SevenShow o i concerti con il suo primo gruppo, poi la sua professionalità lo ha portato alla ribalta del grande pubblico nazionale: prima in “ZELIG” e poi con Carlo Conti nel programma “I migliori anni” e altre trasmissioni Rai. Nell'estate 2020 arriva a Sere d'estate per divertire il pubblico a due passi dal mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Diamoci del tu", spettacolo di Norm Foster con Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi

Sempre al Castello di Santa Severa, ma domenica 16 agosto, arriva "Diamoci del tu", spettacolo di Norm Foster con Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi. Un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa una spassosa, arguta e scintillante relazione. Come un fiore sbocciato al momento giusto, la storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua ineffabile collaboratrice ci offre lo spunto per una commedia deliziosa, che cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Thirst” di Voldermars Johansons al Mattatoio

Fino al 16 agosto al Mattatoio arriva "Thirst" di Voldemārs Johanson. Il Mattatoio si apre al pubblico che, per la prima volta dopo anni, potrà riattraversare, anche con lo sguardo, il grande viale centrale che collega il Lungotevere e il Ponte Testaccio con Piazza Orazio Giustiniani. "Thirst" sprigiona la violenza del mare, la riproduce e la mostra agli spettatori che possono idealmente compiere l’esperienza del naufragio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell’antica Roma, spettacolo multimediale al Foro di Augusto

E' tornato, anche nell'estate 2020 il progetto Viaggi nell’antica Roma, lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto. Il progetto fa parte del calendario di Romarama. Dall’8 luglio al 31 agosto lo spettacolo va in scena tutti i giorni alle 21, alle 22 e alle 23 (3 repliche). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata serale nei Fori Imperiali

Trascorrere un Ferragosto affascinante immersi nei Fori Imperiali. Ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 22,30 i visitatori, con l’acquisto del solo biglietto dei Fori Imperiali, possono fruire di una passeggiata serale in una delle aree archeologiche più suggestive di Roma. La visita, gratuita con la MIC card, comprende anche l’accesso ai sotterranei di Palazzo Valentini per arrivare al Foro di Cesare e a via dei Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Village Celimontana

Torna l’appuntamento estivo con Village Celimontana, il Jazz Club all’aperto a cura di Jazz Village Roma. Tra le proposte Emanuele Urso & il Sestetto Swing di Roma (14 agosto), Lino Patruno Jazz Show (15 agosto), Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band (16 agosto).

Ferragostia

Nell’incantevole Borgo di Ostia Antica sarà grande festa con la quarta edizione di Ferragostia Antica a cura dell’Associazione Affabulazione. Tante le iniziative nel weekend con musica, spettacoli, video installazioni e circo-teatro (14, 15 e 16 agosto).

Ferragosto al Cinema

Nell’area esterna del Teatro India, il festival AltraVisione, a cura di Luci e Ombre, prosegue il viaggio nella storia del cinema con le proiezioni di La voglia matta di Luciano Salce (12 agosto), Love in the afternoon di Billy Wilder (13 agosto), Il lungo addio di Robert Altman e Spaceballs di Mel Brooks (entrambi il 15 agosto). Sul grande schermo dell’Arena Garbatella, in piazza Benedetto Brin, la programmazione settimanale a cura di Olivud srl proporrà i grandi film delle recenti stagioni cinematografiche, come gli italiani Gli anni più belli (12 agosto), Il traditore (13 agosto) e Figli (15 agosto) oltre a L’ufficiale e la spia di Roman Polanski (14 agosto), Rocketman (11 agosto) e Jojo Rabbit (16 agosto). Nella nuova settimana del CineVillage Parco Talenti organizzato da Agis Lazio, da non perdere il 12 agosto l’incontro con Phaim Bhuiyan, giovane regista del film Bangla, e il 16 agosto l’anteprima del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano nel ruolo di Antonio Ligabue.