Weekend a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 settembre

Weekend di metà settembre, temperature ancora miti, con qualcuno che non demorde e approfitta del fine settimana per vivere le ultime giornate di mare, ma con la maggior parte dei romani che, riposti costume e maschera, sono più intenzionati a vivere la città, o magari, a ritagliarsi una parentesi fresca con una piacevole gita fuori porta.

Anche se qualche manifestazione estiva si è conclusa, se l'autunno è ormai alle porte, Roma in questo weekend è più viva che mai, ti porta a mangiare sotto il cielo stellato, a bere i vini delle migliori cantine, a scoprire l'Appia Antica in minicar, a divertirti con i migliori comici nelle arene più suggestive dell'estate.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 12 e domenica 13 settembre

Sarà un fine settimana all'insegna del buon vino quello alle porte nella Capitale con Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, primo grande evento, dedicato al comparto enogastronomico, ad andare in scena dopo gli annullamenti forzati causato della pandemia. Protagonista sabato 12 e domenica 13 anche lo street food a Guidonia e al Torrino, con stand e food truck per assaggiare i piatti da strada di tutto il mondo. Le ciriole vanno al galoppo a Capannelle, e c'è una sagra da segnare sul calendario.

Spazio anche alla musica e alla comicità nel weekend con gli ultimi appuntamenti al Teatro Romano di Ostia Antica, all'Auditorium Parco della Musica. Vediamo quali sono i principali eventi da non perdere nel weekend a Roma:

Vinòforum

Primo weekend di Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, che inaugura venerdì 11 e proseguirà fino a domenica 20 settembre. La location scelta è la stessa dello scorso anno, ovvero gli spazi verdi del Parco Tor di Quinto, ma con un perimetro ancora più vasto, di ben 13.000 metri quadri, andando quindi incontro alle esigenze che il periodo storico richiede, per assicurare un evento in totale sicurezza. Ad attendere i visitatori, un ricco calendario di degustazioni e approfondimenti tematici, offrendo l’imperdibile occasione di degustare, spesso per la prima volta in una situazione realmente pubblica, un gran numero di etichette. [TUTTE LE INFORMAZIONI] [QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATI]

Borgo DiVino

Ancora protagonista il vino, ma questa volta alle porte di Roma: dall'11 al 13 settembre torna infatti "Borgo DiVino a Nemi". La manifestazione enologica, giunta alla sua sesta edizione, vedrà protagonisti, come ad ogni edizione, i migliori artigiani del vino, che si incontrano ai Castelli Romani. Tre giorni di piacere alla scoperta delle eccellenze degli artigiani del vino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apre Da Vinci Village

Primo weekend di Da Vinci Village. Il Parco Da Vinci, infatti, ha raddoppiato diventando così, con i suoi 90.000 mq il Parco Commerciale più grande d’Italia nonché tra i più grandi d’Europa. L'inaugurazione avvenuta il 10 settembre, il parco dello shopping è interamente all’aperto, dedicato al relax per famiglie, allo shopping e al divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Baccalà

A Garbatella sarà un weekend a tutto baccalà. In programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre, l'evento culinario "Roma Baccalà". Protagonisti cartocci, fritture, marinature e l'immancabile filetto di baccalà alla romana. Roma, dunque, diventerà la capitale culturale della cucina del baccalà e stoccafisso, con ricette e tradizioni. L'evento è legato anche alla sagra "Pesce fritto e baccalà" che si terrà nelle stesse date da Eataly. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Garbatella capitale dell'improvvisazione teatrale

Nel weekend in arrivo Garbatella sarà anche protagonista di un altro importante evento: il Festival Gif, primo festival di Improvvisazione Teatrale di Roma che si terrà da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Una maratona artistica di oltre 70 spettacoli in 3 giorni e 9 luoghi. Un festival di eventi, laboratori e spettacoli teatrali che nasce con il preciso obiettivo di valorizzare ed evidenziare le caratteristiche urbanistiche e architettoniche dei luoghi e dei percorsi di Garbatella, quartiere che quest’anno compie 100 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Street Food Guidonia

L'International Street Food raggiunge Guidonia. Ad estate quasi finita, dall'11 al 13 settembre, i food truck permetterammo di gustare cibi da tutto il mondo. Non solo specialità romane e italiane in versione "street", dunque, ma anche ricette lontane che prenderanno molti per la gola. All'International Street Food Guidonia, inoltre, si potrà gustare anche tanta buona birra artigianale dei microbirrifici d'Italia e del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dello Street Food al Torrino

Il tour 2020 Street Food targato Typical Truck Street Food approderà nel nono Municipio della Capitale, nel quartiere Torrino, dall'11 al 13 settembre. La coloratissima carovana del circuito TTS travolgerà di gusto, sapori e divertimento l'area sud di Roma a ridosso del GRA tra la via del Mare, la Cristoforo Colombo e la Pontina. Truck vintage e cucine on the road saranno tutti in piazza Cina per una bella e gustosa festa di fine estate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lillo e Greg a Ostia Antica Festival

Ad Ostia Antica Festival, la rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica, arriva lo spettacolo Best of con Lillo e Greg il prossimo 12 settembre. Con la partecipazione di Vania Della Bidia e del Maestro Attilio Di Giovannio, lo spettacolo mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Internazionale degli Artisti di Strada

Sabato 12 e domenica 13 settembre torna l'appuntamento con il "Teverina Buskers", il Festival internazionale degli artisti di strada giunto alla quinta edizione, noché il più importante del centro Italia, considerato tra i più importanti a livello nazionale. La location è sempre Celleno – il bellissimo borgo a metà strada tra Viterbo e Civita di Bagnoregio, appena ad un'ora da Roma. Al Festival si esibiranno in un gran galà quindici artisti tra giocolieri, clown, trapezisti, acrobati, street band provenienti da ogni parte del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dei maccaroni canepinesi

A Canepina torna una delle sagre più attese nel Lazio: la Sagra dei maccaroni canepinesi. Nel caratteristico comune in provincia di Viterbo, non sarà una sagra come quelle degli anni passati, ma con tutte le misure adeguate per garantire sicurezza ai partecipanti. Appuntamento sabato e domenica. Protagonisti, ovviamente, i tipici maccaroni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In minicar sull'Appia Antica

Nell’ambito del programma di visite guidate ed eventi gratuiti per l’Estate 2020 della Regione Lazio, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, EcoBike organizza "Un tour in minicar". Un tour alternativo di 2 ore a bordo della minicar alla scoperta della Regina Viarum, riservato ad over 65 e disabili. A bordo della minicar elettrica una guida accompagnerà lungo l'antico tracciato della Regina Viarum, illustrando i principali monumenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ciriole al galoppo" a Capannelle

Domenica 13 settembre arriva il secondo appuntamento con “Ciriole al galoppo”. L’Ape Ciriola fa sosta all’ Ippodromo Capannelle per una domenica tra corse di cavalli, dj set, giochi, ciriole e un’inedita versione dello spritz con la gassosa Chinotto Neri. Dalle 17 alle 19, torna, inoltre, il Trio Monti con le canzoni romane, stornelli e poesie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ghemon all'Auditorium Parco della Musica

Ghemon fa tappa a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, con il suo tour estivo. Uno tra i più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani sarà protagonista nella Capitale sabato 12 settembre. Si tratta di un concerto riprogrammato in seguito alla sospensione del live che avrebbe dovuto tenersi all'Orion il 4 aprile 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market Prelude a Largo Venue

Domenica 13 settembre nel giardino di Largo Venue torna il Vintage Market, dal pomeriggio fino a tarda sera per fare tanti acquisti post vacanze. Un mercatino con una selezione di 40 espositori, una Garden Area Relax e tanto altro, per una domenica all'insegna dello shopping e non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]