Weekend a Roma: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 ottobre

Secondo weekend d'ottobre, con l'autunno ormai entrato nel vivo, le temperature in calo ma non troppo, e quella voglia di approfittare del fine settimana per vivere la Capitale, tra passeggiate, mostre, eventi, spettacoli.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre non mancano gli eventi in città e nei dintorni della Capitale. Tante le mostre che hanno aperto in questi giorni e che accompagneranno i romani per tutto l'autunno e anche oltre, non mancano gli appuntamenti enogastronomici, i festival, gli eventi musicali, gli spettacoli teatrali e, per tornare un po' bambini, è già tempo di immergersi nelle atmosfere di Natale.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 ottobre

La cultura è protagonista, anche questo fine settimana, con tante mostre aperte nella Capitale, ultimissime arrivate "Sulle tracce del Crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai", "Comenio, un pensatore nei labirinti dell'Europa del XVII secolo", "Lockdown Italia visto dalla stampa estera", ma sono solo alcune delle numerose esposizioni da non perdere in città. Al Teatro de'Servi ultimo appuntamento con "Cose popolari". Musica a Tolfa con il Tolfest. Trekking, ciclotour, visite guidate e attività per bambini nel Parco Archeologico dell'Appia Antica con "Appia Day 2020".

E ancora, si festeggia la pizza d Eataly, a Capranica Prenestina c'è la sagra delle more. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 10 e 11 ottobre a Roma e dintorni:

Sulle tracce del crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai: la mostra

Dal 7 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021 il Museo di Roma in Trastevere ospita Sulle tracce del crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai. La mostra, una grande mostra di Rai Teche che, attraverso immagini dell’archivio Rai, ripercorre la storia di un genere, il giallo e noir investigativo, che parla a tutte le generazioni e comincia con i grandi sceneggiati per arrivare allo streaming video delle più avvincenti serie crime di oggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comenio, un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo: la mostra

In occasione della ricorrenza del 350esimo anniversario della sua scomparsa, si apre per la prima volta in Italia, dal 2 ottobre al 15 novembre al Museo di Roma a Palazzo Braschi, una mostra dedicata a Giovanni Amos COMENIO (1592-1670), filosofo e pedagogista ceco. L’esposizione, dal titolo COMENIO – un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo, esplora l´eredità del pensiero di Comenio, ancora oggi di straordinaria attualità, e ripercorre le ragioni per cui è considerato il precursore della pedagogia moderna e contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cose Popolari al Teatro de' Servi

Scritto “a sei mani” da Nicola Pistoia (anche regista), Francesco Stella e Ariele Vincenti - in scena insieme a Giordana Morandini - sfrutta il tema degli illeciti e degli abusi che circondano il mondo degli alloggi popolari, tanto trattato nella cronaca degli ultimi tempi, come pretesto per raccontare quattro storie del popolo, quattro vite concrete che il destino ha deciso di intrecciare sul pianerottolo di un condominio. Cose popolari, appunto, ispirate a una vicenda vera, o forse a migliaia di vicende vere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Derby italiano di trotto

Domenica 11 ottobre, all'Ippodromo Capannelle, va in scena il Derby Italiano di Trotto, giunto alla sua 93 edizione. Una corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni che rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli da trotto nostrani, l’appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati. Ad allietare la giornata ci sara la proposta gastronomica di SpeCiriola e la msica dal vivo degli Erre 24. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pizze d'Italia in festa da Eataly

Dal 9 al 18 ottobre tutti gli Eataly diventano palcoscenico di una grande festa in cui assaggiare ogni giorno tutte le pizze d’Italia, partendo dalla Pizza Eataly fino a esplorare le tante declinazioni di questo piatto così amato, da quella alla pala, alla pizza al padellino, dalla focaccia genovese fino a quella barese, dalla farinata alla focaccia al formaggio. Dieci giorni alla scoperta delle tradizioni e delle novità del mondo pizza, da nord a sud. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Day 2020

Domenica 11 torna l’Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum.Una manifestazione riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con monumenti aperti gratuitamente, visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo. E poi trekking, archeotour in bici, conferenze, mostre, walkabout, street food, musica, attività per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lockdown Italia visto dalla stampa estera: la mostra ai Musei Capitolini

Il periodo del lockdown nel nostro Paese narrato attraverso 70 immagini scattate da 30 fotografi della Stampa Estera e delle più importanti agenzie di stampa internazionali. La mostra fotografica, a cura dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, è un tributo a un Paese duramente colpito ma che ha dato l’esempio al resto del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Live Cinema Festival

Da venerdì 9 ottobre e fino al 16 ottobre al via Live Cinema Festival: nella splendida cornice dell’Acquario Romano a piazza Manfredo Fanti 47 (vicino la Stazione Termini) si susseguono per otto giorni le più innovative performance live di spettacoli audio-visual, dove suono, immagini, spazio e lo stesso pubblico costituiscono un unicum indivisibile. “Vedi i suoni, ascolta le immagini” è il motto che sottolinea l’approccio sinestetico delle performance, che in questa edizione annovera gli artisti Marco Monfardini con Detect; l’anteprima italiana Zo di Lea Fabrikant e Tarik Barri; Aid Kid e il suo visual artist Pavel Karafiàt per il live a/v Landscape. L'evento fa parte di Romarama, il programma culturale di Roma Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tolfest, Tolfa tra saperi e sapori del Lazio

La manifestazione Tolfest, Tolfa tra saperi e sapori del Lazio arriva nel borgo in provincia di Roma, un viaggio tra le tradizioni popolari regionali che, attraverso la scoperta della musica popolare, dei saperi e dei sapori del territori, intende recuperare un prezioso patrimonio di identità identità culturale. Rievocazioni storiche, degustazioni e musica antica medievale saranno protagoniste nel weekend. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il più grande raduno di Ferrari al Da Vinci Village

Oltre quaranta Ferrari - provenienti da tutte le regioni d’Italia - si raduneranno presso il parco commerciale di Fiumicino per un incontro speciale, in un allestimento di grande effetto, sabato 10 ottobre. Madrine dell'evento Fanny Cadeo, Milena Miconi e Miriana Trevisan. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Cioccolato a Rieti

Dal 9 all'11 ottobre torna a a Rieti la Festa del Cioccolato. La festa, organizzata da "Feste del cioccolato nazionali" è giunta alla sua nona edizione. Dalle 10 del mattino, fino a tarda serata piazza Mazzini diverrà per tre giorni la città del cioccolato. Un importante messaggio di ripartenza per il territorio con eccellenze artigiane in tour con il pieno rispetto delle regole anti Covid. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle More

Domenica 11 ottobre, a Capranica Prenestina (provincia di Roma) si terrà la IV edizione della Sagra delle More. Un appuntamento tradizionale che, nell'autunno 2020, torna nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anti-Covid. Una sagra in forma ridotta che avrà inizio alle 10. Ci saranno stand di prodotti tipici a base di more selvatiche (more, marmellate, crostate, biscotti, dolci). Dalle 11 alle 13 si svolgerà la rievocazione dell'antica ricetta della marmellata di more a seguire intrattenimento musicale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La settimana del tartufo a Ostiense

Si chiude domenica 11 ottobre la Settimana del Tartufo a Ostiense. Una manifestazione nel corso della quale sarà possibile gustare diversi piatti a base di tartufo. Inoltre si potrà anche acquistare il tartufo fresco da portare a casa e altre specialità che esaltano il tubero più amato del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sinapsi Fest

Ultimo weekend per visitare Sinapsi Fest – Festival delle Avanguardie Multimediali, la manifestazione dedicata alle installazioni digitali, street art, e musica nella terrazza di InFunzione in via di Pietralata 157. Fino a domenica 11 ottobre - dalle ore 18 alle 2 – si susseguono ogni giorno eventi gratuiti tra le installazioni interattive e multisensoriali a cura del duo Motorefisico. Venerdì 9 scaldano l’atmosfera i live di Aimè, Dj Baro e Dj Stile; sabato 10 è previsto il laboratorio per ragazzi dello street artist Jerico; domenica 11 la musica dei Patchani Brothers. L'evento fa parte di Romarama, il programma culturale di Roma Capitale.

Anni Luce al Mattatoio

Al Mattatoio fino a domenica 11 spazio alle giovani forze creative della scena contemporanea con Anni Luce, la sezione di Romaeuropa Festival che scommette sulle nuove generazioni. Sabato 10 alle ore 22 e domenica alle ore 21 arriva tra gli altri l’autrice e regista Martina Badiluzzi con Rumori: una risposta alla quarantena causata dalla pandemia da Covid-19, un progetto ibrido in cui si susseguono storie ispirate dalla periferia di Roma, ritratti e brevi incontri con i personaggi che animano le finestre e i balconi. L'evento fa parte di Romarama, il programma culturale di Roma Capitale.