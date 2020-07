Weekend a Roma: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 agosto

Primo weekend di agosto, tanti romani in partenza per località italiane del Nord e del Sud Italia, ma tanti altri che trascorreranno la loro estate a Roma, approfittando di una Capitale meno rumorosa ma comunque vivace. Il cartellone deli eventi sotto il cielo stellato di Roma nel mese di agosto è più che ricco, niente paura. C'è da divertirsi, da arricchirsi, da rilassarsi. Si parte dal weekend del 1 e 2 agosto con iniziative per grandi e bambini.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 1 e domenica 2 agosto

Nella prima domenica del mese tornano i Musei Civici gratis, tante le mostre in programma a Roma e accessibili anche i siti archeologici dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. Appuntamento con la cultura anche al Mattatoio con l'arrivo di due nuove installazioni. Spazio al teatro per ridere e trascorrere spensierate serate a Roma e dintorni con artisti del calibro di Antonio Giuliani, Arturo Brachetti e Antonello Costa.

Non mancano gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle, dalle arene ai drive-in, dal centro di Roma alla periferia tanti gli appuntamenti con film nuovi e vecchi.

Si beve, si mangia, si respira una piacevole aria d'estate in questo weekend. Di seguito i migliori eventi in programma 1 e 2 agosto a Roma da non perdere:

Musei Civici di Roma gratis domenica 2 agosto

La prima domenica del mese, il 2 agosto, torna l'ngresso gratuito nei Musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. Per le normative anti-Covid è comunque obbligatoria la prenotazione. L'iniziativa rientra nella programmazione degli eventi di Romarama. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Due nuove installazioni al Mattatoio

Il Mattatoio si apre al pubblico nel bel mezzo dell'estate, dando modo ai romani di riattraversare, anche con lo sguardo il grande viale centrale che collega il Lungotevere e il Ponte Testaccio con Piazza Orazio Giustiniani. Due le installazione di artisti contemporanei che saranno ospitate anche nel primo weekend di agosto: “Gaia” di Luke Jerram (UK) e “Thirst” di Voldemārs Johansons (Lettonia).

Gli appuntamenti con Il Cinema in piazza

Ricco programma di proiezioni e incontri nel weekend con Il Cinema in piazza. Accesi gli schermi di tutte e 3 le arene sia il 1 che il 2 agosto. A San Cosimato, sabato 1 agosto, appuntamento con "Kirikù e gli animali selvaggi" di Michel Ocelot, domenica 2 agosto "Tutta la vita davanti" di Paolo Virzì. A Casale della Cervelletta, sabato 1 agosto "Down by Law" di Jim Jarmusch, domenica 2 agosto Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz presentano "Il favoloso mondo di Amèlie". Al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, appuntamento sabato 1 agosto con "La buca" di Dario Fedele e "Ordre et morale" di Mathieu Kassovitz e domenica 2 agosto con "Che bella Giornata" di Gennaro Nunziante.

Drive-in Cassia

Il drive-in cinema arriva in via Cassia. Direttamente dagli anni '50, il miglior modo per rivedere amici e partner in totale sicurezza. Sarà possibile accedere con la propria macchina, slacciare la cintura e godersi un grande film, food&drink e tanto amore. Da luglio a fine ottobre una programmazione fitta ed animata dal lunedì alla domenica. Due film tutti i giorni e tre nel weekend, dalle 21 fino a tarda notte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Daniele Silvestri all'Auditorium

Arriva uno dei weekend più attesi di Auditorium Reloaded, quello con Daniele Silvestri. Il cantante fa tripla tappa in Auditorium per riaccendere la musica! con "La cosa giusta" tour l'1, 2 e 3 Agosto 2020. "Ebbene sì. Si suona, con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, in questa strana estate...si suona!", sono state le parole con cui Silvestri ha annunciato i concerti nell'estate romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Queen European Tour alla Casa del Jazz

I Concerti nel parco, il 2 agosto presentano "Queen European Tour", omaggio ai mitici Queen per i cinquanta anni dalla formazione. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. Per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arturo racconta Brachetti. Intervista frizzante tra vita e palcoscenico

Arturo Brachetti protagonista a Ostia Antica Festival 2020 domenica 2 agosto con "Arturo racconta Brachetti". Intervista frizzante tra vita e palcoscenico. Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonio Giuliani in “CoranAction”

Antonio Giuliani porta il suo spettacolo "CoronAction" a Le Terrazze Live al Palazzo dei Congressi dell'Eur. L’occhio attento di Antonio Giuliani, pronto a cogliere sempre ogni dettaglio, questa volta ha fotografato l’azione (action) del coronavirus, che ha stravolto la vita di tutti noi. Con il dovuto rispetto che il tema impone, ma al contempo la comicità diretta e tagliente che contraddistingue i suoi spettacoli, Giuliani analizza e ripercorre i paradossi delle varie fasi del lockdown, fino ad arrivare ad una considerazione sull’effetto quasi divino e provvidenziale che la pandemia ha generato in alcuni casi, come quello di aver fatto riscoprire a molti il senso della famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonello Costa a Orione Comedy Park

Il 1 agosto il palcoscenico di Orione Comedy Park sarà tutto di Antonello Costa che presenterà al pubblico il suo spettacolo "E' meglio che faccia da solo". In scena i personaggi che hanno reso noto Antonello come Don Antonino lo zio siculo, Sergio il cugino esaurito, Rocco il look maker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il Salsero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tivoli 2020, concerti e spettacoli gratuiti a Villa Adriana

Ultimi appuntamenti con "Tivoli2020", kermesse che illuminerà Villa Adriana fino al 2 agosto. Tre serate di concerti e spettacoli gratuiti in questa splendida cornica. Sabato 1 agosto salirà sul meraviglioso palco della Villa Ascanio Celestini, domenica 2 agosto l'appuntamento di chiusura sarà con Sarah Jane Morris & Solis String Quartet. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema sotto le stelle all'Eur

Nel parco di Eur Social Park, domenica 2 agosto c'è il cinema sotto le stelle. L'ingresso al cinema open air è gratuito e si consiglia di portare un telo per godere del film comodamente seduti o sdraiati sul prato. Si potrà scegliere fra quattro aree cinema e si potrà mangiare presso il garden bar e il ristorante. Tra le golosità in menù ci sono la pinsa romana, i burger e i fritti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Luce a Villa dei Cesari

Sabato 1 agosto, nel cuore del Parco Archeologico dell'Appia Antica si accende la "Festa della Luce". Aperitivo e dopocena all'interno di Villa dei Cesari, dove è stato allestito, dopo il lock-down il ristorante e cocktail bar Luce. Sarà la festa del sole della luce e della vita nei 5000 metri quadri di giardino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Iaia Forte e gli Hotel Supramonte al Castello di Santa Severa

Weekend di teatro e musica al Castello di Santa Severa, dove va avanti per tutta l'estate il festival "Sere d'estate", con spettacoli, incontri, dibattiti, appuntamenti anche per i più piccoli. In programma, sabato 1 agosto, “Odissea Penelope”, spettacolo teatrale di e con Iaia Forte. Domenica 2 agosto appuntamento con “Le parole di Fabrizio”, gli Hotel Supramonte in concerto.

Villa Borghese suona Lauryn Hill

La prima domenica di agosto coincide con un grande tributo dal vivo e all'aperto dedicato all’istrionica ed imprevedibile regina dell’R&B, Lauryn Hill. Villa Borghese apre nuovamente le sue porte, nello specifico quelle di una delle sue "terrazze" più belle: la rinnovata area all'aperto di Casina Valadier. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Tartufo e degli Antichi Sapori

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, torna la Sagra del Tartufo e degli Antichi Sapori ad Allumiere. Tutto è pronto per accogliere i partecipanti all'interno della contrada nel cuore del paese, per degustare specialità fatte a mano ed immergersi nella tradizione popolare. Con accompagnamento musicale, intrattenimento per grandi e piccini già dal pomeriggio e la voglia di allegria che contraddistingue da sempre Allumiere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La spiaggia dei Fiori a Fregene

Sabato 1 agosto, nella location del Vela di Fregene, sarà allestita una "spiaggia di fiori". La spiaggia verrà ricoperta da petali, decorazioni floreali di ogni genere, con un'esibizione live al tramonto di un Sax accompagnato da un Dj Set che continuerà ad intrattenere i partecipanti anche oltre il tramonto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]