Weekend a Roma: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 agosto

Tanti i romani in giro per l’Italia in queste calde giornate d’agosto per trascorrere le vacanze estive, tanti altri invece i romani che hanno scelto di rimanere in città e godersi Roma semideserta, lasciandosi cullare dalle meraviglie spesso nascoste. Nessuna rinuncia per chi ha deciso di vivere serate sotto le stesse, il divertimento è assicurato anche in città tra mostre, teatri all’aperto e tante altre iniziative.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 22 e domenica 23 agosto

Quanta bellezza c’è nel guardare un film sotto le stelle? Per gli amanti del cinema un “weekend da leoni” quello di sabato 22 e domenica 23 agosto. Nell’area esterna del Teatro India, il festival AltraVisione, propone la proiezione di Hair (22 agosto), La notte ha divorato il mondo (23 agosto). All’Arena Garbatella, in piazza Brin, è possibile assistere alla proiezione di due capolavori: Pinocchio sabato 22 agosto e Un giorno di pioggia a New York domenica sera. Al CineVillage Parco Talenti, in programma la proiezione dei film Jojo Rabbit (sabato) e Tutto il mio folle amore (domenica). Il Guillaume Tell di Rossini (22 agosto) e la proiezione del film Mon oncle (23 agosto) saranno proiettati al Teatro all’aperto “Ettore Scola” della Casa del Cinema.

Drive-in Cassia, direttamente dagli anni '50

Continuano gli appuntamenti con il cinema Drive-in Cassia a partire dalle ore 21.00 fino a tarda notte con tre proiezioni nel week end. l drive-in cinema, direttamente dagli anni '50, il miglior modo per rivedere amici e partner in totale sicurezza. Accedi con la tua macchina, slaccia la cintura, goditi un grande film, food&drink e tanto amore (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

I teatri all’aperto

“E’ meglio che faccia da solo”. È questo il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena nella serata di sabato 22 agosto presso Le terrazze al Palazzo dei Congressi all’Eur che vede protagonista Antonello Costa (TUTTE LE INFORMAZIONI). Basta spostarsi di qualche chilometro e giungere sul litorale laziale: al Castello di Santa Severa, c’è Francesco Montanari in scena con I menecmi, la commedia degli equivoci (TUTTE LE INFORMAZIONI).

Sagre e street food

A Fabrica di Roma torna l’appuntamento con la Sagra della pecora che si svolgerà durante il weekend in totale sicurezza e rispetto delle norme anti-contagio. Saranno serviti i prelibati arrosticini e i grandi classici del menù: maxi antipasto del pastore con oltre 20 prodotti, tra i quali il lonzino di pecora, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla callara, alla brace e salsicce di pecora, e la rinomata porchetta di pecora (TUTTE LE INFORMAZIONI). Street food, musica e divertimenti garantiti anche a Ladispoli per “l’evento più colorato e saporito del 2020” che si svolgerà in piazza Rossellini dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nel rispetto delle norme anti-covid (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Ill bosco di Paliano diventa elettrico

Il Bosco di Paliano si anima con musica e giochi di luce digitale.Mentre un musicista sonorizza in analogico il bosco, un vj lo anima con disegni e giochi di luce digitale; insieme danno vita ad un live set elettronico e una video animazione eclettica, sugli alberi. Una prima assoluta che andrà in scena domenica 23 agosto alle ore 21 nel Bosco di Paliano. TUTTE LE INFORMAZIONI

"Ugo Pari 30"

A Torvaianica si terrà "Ugo Pari 30", il festival che omaggia il grande Ugo Tognazzi a 30 anni dalla sua morte. L'appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 agosto presso piazza Ungheria, in collaborazione con il Comune di Pomezia, avrà la direzione artistica a cura dei quattro figli di Ugo: Gianmarco, Ricky, Maria Sole e Thomas Robsahm. Tra gli ospiti in programma, Barbara Bouchet, Simona Izzo, Beppe Convertini, Andy Luotto, Emanuele Salce e Laura Delli Colli. TUTTE LE INFORMAZIONI

Villa Adriana, tra cinema e Unesco

Per gli amanti delle mostre, imperdibile l’appuntamento in piazza Trento, a Tivoli. Nel celebrare l’anniversario dell’iscrizione alla lista UNESCO si vuole raccontare Villa Adriana attraverso il cinema che da 60 anni ne media l’immagine e i significati in modo spesso non convenzionale, ma straordinariamente pervasivo, e che ha contribuito a elevare il sito a vero e proprio oggetto di un immaginario universalmente condiviso (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Il tempo di Caravaggio

Continua l’esposizione dei capolavori di Caravaggio presso i Musei Capitolini dedicata alla raccolta dei dipinti caravaggeschi del grande storico dell’arte e collezionista Roberto Longhi (Alba 1890 – Firenze 1970), di cui ricorre nel 2020 il cinquantenario della scomparsa. Nella sua dimora fiorentina, villa Il Tasso, oggi sede della Fondazione che gli è intitolata, raccolse un numero notevole di opere dei maestri di tutte le epoche che furono per lui occasione di ricerca. Tra queste, il nucleo più rilevante e significativo è senza dubbio quello che comprende le opere del Caravaggio e dei suoi seguaci (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).