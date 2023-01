Weekend a Roma: i 16 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 gennaio

Weekend del 7 e 8 gennaio, quello che si lega all'Epifania, regalando un ultimo lungo fine settimana di festa, prima di tornare alla routine.

Due giornate in cui tanti eventi natalizi volgeranno al termine, in cui i grandi villaggi saluteranno i romani dando appuntamento al prossimo anno, ma anche un sabato e una domenica ricchi di musica, teatro e mostre da non perdere.

Cosa fare sabato 7 e domenica 8 gennaio a Roma? Ecco i consigli di RomaToday:

Christmas World

Ultimo weekend di "Christmas World" a Villa Borghese. La manifestazione natalizia che per tutto il periodo delle feste ha animato villa Borghese regala un fine settimana di chiusura all'insegna del divertimento e della magia. Vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Visitando Christmas World, sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel; perdersi nell’affascinante Tokyo; e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla pista di giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. Portate l'ombrello, dunque, ma non perdetevi la magia del Natale nel Mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il weekend dell'Epifania a Cinecittà World

Quello di sabato 7 e domenica 8 gennaio sarà il weekend di chiusura della stagione 2022 di Cinecittà World. Questi giorni di gennaio, sono infatti gli ultimi giorni utili per programmare una visita al Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. Nel lungo weekend dell’Epifania i re magi arriveranno nel Presepe del Cinema di Cinecittà World dove si può contemplare Gesù in mezzo ai supereroi e ai personaggi del cinema: “Cristo alfa e omega dell’Universo, c’era prima dei dinosauri e ci sarà dopo i robot”. Si potrà festeggiare la Befana nella suggestiva cornice americana di ‘Gangs of New York’ tra migliaia di luci, spettacoli a tema, musical, Christmas Show e 40 attrazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incanto di Luci

Ultimo weekend anche per godere del magico spettacolo di luci all'Orto Botanico. La mostra di light art "Incanto di Luci", infatti, terminerà proprio domenica 8 gennaio. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Opere artistiche del famoso light designer Andreas Boehlke, rese suggestive dalle melodie del compositore e sound designer Burkhard Fincke: con i loro interventi e il supporto di talentuosi paesaggisti, i due hanno creato un percorso magico che si estende per un chilometro e mezzo, immerso nella natura più splendida. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

“Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition” è la mostra-omaggio al genio e alla sua immensa curiosità intellettuale, che ha aperto a Roma dallo scorso 26 dicembre. Visitandola si potranno ammirare le opere che riproducono gli studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza personale nell'ambito delle pratiche autoptiche: così Il celebre Uomo Vitruviano e un incredibile Studio embriologico prendono forma rivelando l'altissimo livello di conoscenza anatomica e l'estrema precisione nel disegno a cui giunse Leonardo. Passeggiando tra le sezioni della mostra, lo spettatore avrà modo di conoscere ed entrare nel vivo degli studi che il grande genio fiorentino ha compiuto e che sono stati la colonna portante della sua produzione scientifica e artistica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cats, il musical

Ultimo weekend di Cats, il musical firmato da Massimo Romeo Piparo al Teatro Sistina. Un titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Protagonista Malika Ayane nel ruolo di Grizabella. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Cirque WTP, i migliori artisti del circo contemporaneo

Per la prima volta in assoluto arrivano a Roma, dal 4 all'8 gennaio, i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo. "Le Cirque World’s Top Performers" saranno protagonisti al Palazzo dello Sport in versione Christmas Gala con lo spettacolo Alis. Equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti si alterneranno sul palcoscenico per quasi due ore di spettacolo, portando gli spettatori in un viaggio suggestivo, immaginario, stupefacente, con un'atmosfera ispirata alla letteratura fantastica dell’800 e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I presepi di San Gregorio Armeno

San Gregorio Armeno, la storica via che spacca Napoli in due e che vive tutto l’anno in nome della tradizione settecentesca del presepe, è sbarcata per tutto il periodo natalizio al Parco Da Vinci e, domenica 8 dicembre, sarà l'ultimo giorno per visitarla. L'Associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" ha realizzato all’interno del Parco la riproduzione fedele della via più caratteristica della capitale partenopea. Una riproduzione talmente fedele che sarà difficile non pensare di trovarsi realmente a San Gregorio Armeno. Sarà possibile passeggiare dunque tra le botteghe dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica: quella del presepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magolandia

Il 6 e il 7 gennaio arriva Magolandia al Castello Farnese. Un'esperienza per immergersi nella saga di Harry Potter. L'evento è organizzato da Urbi et Otium, in collaborazione con Malastrana Eventi. Una serie di magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello di Farnese alle porte di Roma. La giornata e l'esperienza di Magolandia è dedicata sia alle famiglie che agli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici. Si terrà venerdì 6 e sabato 7 gennaio e la partecipazione è prevista in diversi turni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio del Natale al magico Castello di Santa Severa

Ultimi sabato e domenica anche per immergersi nell’atmosfera magica e gioiosa del Magico Castello di Santa Severa. Il suggestivo castello sul mare, infatti, in occasione delle feste si è trasformato in un borgo fiabesco tutto da scoprire, tra storia, tradizioni e immaginazione, con attività adatte a tutte le età: spettacoli, mercatini, cultura, natura, prodotti tipici e poi la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale, la Fabbrica di Cioccolato, spazi immersivi, uno straordinario videomapping, il tutto ad ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardino III, il teatro per i piccoli

"Riccardino III" va in scena al Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, dal 4 all'8 gennaio 2023. Un giocoso prequel ambientato nella Londra del 1450, adatto ai bambini dai 4 agli 11 anni e per tutti. La corte di Inghilterra è in fermento per l’approssimarsi della Giostra del piccolo cavaliere, in cui i giovani rampolli della nobiltà londinese si affrontano per contendersi il titolo di giovane pretendente alla corona. A contendersi l’agognato titolo tre fratelli di casa York: Edoardino Primo, principe ereditario; Giorgetto secondo, duca di Clarence e Riccardino Terzo, conte di Gloucester. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Andrea Rivera in "Qualcuno m’aiuti! (io non v’ho detto niente!)"

Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio, l’OFF/OFF Theatre accoglie per la prima volta Andrea Rivera, protagonista del suo nuovo spettacolo di Teatro Canzone, dal titolo “Qualcuno m’aiuti! (io non v’ho detto niente!)”. L’ultimo testo satirico e tragicomico in cui Rivera interpreta un uomo di mezza età a confronto con il suo psichiatra, con un copione che cambia ogni sera, a seconda degli interlocutori a cui l’attore e autore si rivolge. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rapunzel, il musical al Teatro Brancaccio

Si chiude domenica 8 gennaio il sipario della seconda edizione di Rapunzel al Teatro Brancaccio. Rapunzel è il musical tutto italiano, scritto da un gruppo di autori diretti da Maurizio Colombi, una versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che viene rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale e trasponendo tutta l’opera nel genere musical. Ad interpretare la perfida Gothel, scaltra e affascinante matrigna di Rapunzel, è Lorella Cuccarini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa della Befana a Ostia

La Festa della Befana a Ostia si protrae fino all'8 gennaio. La manifestazione, organizzata dall'Associazione “Tradizioni d’Italia”, si svolgerà in Piazza Anco Marzio. Delle "Befane spettacolari" si esibiranno dalle 12 alle 16 insieme a speciali spazzacamini per un'Epifania vivace e all'insegna dello spettacolo. Ad animare Ostia in occasione dell'Epifania, saranno anche trampolieri, danzatori di Hula Hoop, creatori di sculture di palloncini che allieteranno grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei 100 Presepi

Domenica 8 gennaio è l'ultimo giorno per visitare la quinta edizione della mostra "100 Presepi in Vaticano". L’esposizione internazionale d’arte presepiale, promossa dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione è situata sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro e sarà visitabile a tutti, con ingresso gratuito e senza prenotazione. Quest’anno la mostra ospiterà anche presepi provenienti da Taiwan, Malta, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Venezuela, Guatemala. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Una notte con la befana"

Domenica 8 gennaio, alle 11,30, presso il teatro Abarico via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Una notte con la befana" della compagnia Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Giulia Balbi, Jano Di Gennaro e Alessia Sorvillo. La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinebimbicittà Speciale Natale - I Mestieri del Cinema

Sabato 7 gennaio, presso gli Studi di Cinecittà, l'appuntamento è con "Cinebimbicittà Speciale Natale - I Mestieri del Cinema". L'esperienza partirà dalla proiezione del corto di animazione Dante, realizzato dagli studenti di IED Roma per Cinecittà si Mostra, dedicato alla scenografia e ambientato negli studi di Cinecittà. Il corto sarà lo spunto per immergersi in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà e scoprire l’affascinante lavoro che si nasconde dietro la realizzazione di un film. Il laboratorio è dedicato a bambini dai 5 ai 12 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]