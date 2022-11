Weekend a Roma: cosa fare sabato 5 e domenica 6 novembre

Primo weekend di novembre, temperature in calo e l'autunno che - anche se con un po' di ritardo - sembra fare capolino nella Capitale. Un sabato e una domenica che arrivano dopo una settimana corta, per i tanti che hanno potuto godere del ponte di Ognissanti ma che, non per questo, sono meno densi di appuntamenti da non perdere.

Il cartellone è ricco, come ogni fine settimana regala eventi all'insegna della cultura, del buon cibo, della natura, dello shopping.

Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 novembre

La prima domenica del mese è sinonimo di musei gratis, dunque appuntamento in tanti poli museali della Capitale. Il weekend è anche l'occasione per visitare le nuove mostre arrivate in città, dai grandi artisti ai personaggi che hanno fatto la storia della musica, ce n'è per tutti i gusti. Amanti dei mercatini, dello shopping, delle atmosfere hippie, il fine settimana alle porte è quello dell'Hippie Market, ma anche del più grande festival del cibo di strada a ritmo rock. Non mancano, inoltre, gli appuntamenti con il teatro e la natura.

Ecco cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 novembre. Gli eventi selezionati da RomaToday:

Musei gratis

La prima domenica del mese, il 6 novembre, per residenti e non residenti a Roma sarà l’occasione per visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune aree archeologiche: il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00 ultimo ingresso alle 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 – 16.30 ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Nuovo weekend di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, la grande mostra tra le più attese dell'autunno a Roma. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

Una mostra-evento per celebrare Lucio Dalla. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa. L’esposizione, al Museo dell'Ara Pacis, nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market

Il 5 e 6 novembre dalle 11 alle 22, l’Hippie Market approda in una nuova location, l’Hacienda in zona Tiburtina, trasformandola in una piccola Woodstock

1.000 mq al chiuso e 1.000 mq all’aperto dove perdersi nella bellezza del fatto a mano e un ricco programma di musica e spettacoli a Ingresso gratuito. Presenti artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, scrittori, musicisti, artisti di strada, per due giorni di benessere, relax, energia e svago. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foodstock, Festival del cibo di strada

Stessa location, stesso weekend anche per Foodstock, il più grande Festival del cibo di strada. Nella location in zona Tiburtina, infatti, arriveranno tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati che inonderanno l'area di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti.

Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail. Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo

"Ditegli sempre di sì" di Roberto Andò arriva al Teatro Ambra Jovinelli. L’opera, tra le meno note di Eduardo, si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico; una commedia molto divertente che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gran Festa d'Autunno

Sabato 5 e domenica 6 novembre arriva la Grande Festa d'Autunno al Parco Commerciale Da Vinci. Un weekend stuzzicante che attende tutti a partire dalle 10, con tanti appuntamenti al peperoncino e diversi stand di prodotti tipici regionali. In programma laboratori per bambini, gara di mangiatori di pasta piccante, quiz, truccabimbi e vendita di prodotti tipici regionali, salse e creme piccanti da tutta Italia, castagne e vini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trek nel bosco e Festa della Castagna

Domenica 6 novembre, in programma un'escursione in un bosco incantato, tra ruscelli e castagneti secolari, ammirando il foliage e (se fortunati) l’aquila reale. L'escursione si svolge nel bosco dell'Obito lungo il suo torrente, rivivendo storie di transumanza e vita agreste, passando per la vecchia mola ed il ponte romanico, cercando l'aquila reale che nidifica nella Riserva sul monte Cervia e pure qualche castagna tra i castagneti secolari ammirando i colori dell'autunno. La passeggiata si conclude con la Festa della Castagna organizzata dalla Proloco di Paganico Sabino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle streghe

Torna l'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche streghe ed herbarie, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. Una giornata completamente gratuita per scoprire oggetti di ogni genere realizzati da artigiani del settore esoterico, creazioni con cristalli, incensi naturali, bacchette fatte a mano, talismani, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso si possa immaginare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

GAU, Gallerie d'Arte Urbana

Dal 4 al 6 novembre torna GAU, Gallerie d'Arte Urbana, progetto di street art che trasforma in opere d'arte i contenitori per il riciclo del vetro della capitale. Quest'anno GAU si confronta con il futuro e le sue visioni attraverso i colori e la creatività di più di 20 street artist italiani. In programma anche tre giornate di dialogo ed iniziative gratuite rivolte al territorio con laboratorio di riciclo creativo per i bambini, inaugurazione del "Muro d’Artista" e una passeggiata Urbana performativa, alla scoperta delle campane realizzate quest’anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musica Fuori Binario a Fortezza Est

Dal 6 novembre la domenica è il giorno della musica: Musica fuori binario una rassegna di concerti a Fortezza Est, per orecchie che vogliano uscire dai binari del “già sentito” e lasciarsi trasportare, in sospensione, attraversando in confini dei generi. Il primo appuntamento è con Alessandro D'Alessandro che si esibisce, alle 20,30, in “Canzoni” - organetto preparato ed elettronica, ospite Antonella Costanzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]