Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 marzo

Primo weekend di marzo, primavera alle porte e tanta voglia di trascorrere un weekend a spasso per Roma. Dopo giorni di pioggia, il meteo, sabato e domenica, dovrebbe essere buono, un motivo in più per organizzare qualche attività in coppia, in famiglia o con gli amici.

Il fine settimana del 4 e 5 marzo sarà all'insegna della cultura con i musei gratis (è infatti la prima domenica del mese), non mancheranno gli appuntamenti per gli amanti dello street food, si aprirà una sfida a colpi di birra, si andrà alla scoperta dell'affascinante mondo dei formaggi. Tanti anche gli appuntamenti al teatro, gli itinerari immersi nella natura, le manifestazioni dedicate agli amici a quattro zampe.

Pronti per un weekend ricchissimo? Ecco i 14 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 marzo secondo RomaToday:

Musei gratis

Il 5 marzo è la prima domenica del mese e torn puntuale l'appuntamento con i musei gratis. Prevista l'entrata gratuita nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. In programma anche l'appuntamento con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio: accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Si consiglia pertanto di preparare la visita consultando i siti dei singoli musei. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hamburger Festival

Continua l'Hamburger Festival da Eataly Roma con un nuovo weekend dedicato al celebre panino. Da venerdì 3 a sabato 5 marzo, i visitatori la possibilità di assaporare una vasta gamma di hamburger realizzati con ingredienti di qualità e carne di ottima scelta. Le hamburgerie presenti al Festival di Eataly Roma saranno pronte a presentare alcune tra le loro migliori proposte al terzo piano del tempio agroalimentare della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quattrozampeinfiera

Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e persino diventare dei ‘piccoli veterinari’. Chi ha un amico a quattro zampe, può organizzarsi godere finalmente un bel weekend a Roma, sabato 4 e domenica 5 marzo. Sarà la capitale ad ospitare Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Il tutto si svolgerà alla Fiera di Roma nel Pad 1.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dal Disc dog all’Hoopers, dal Treibbal ai giochi di attivazione mentale, dalle sfilate col proprio cane al tuffo in piscina…due giornate di puro divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Bentornata Gardensia!" per vincere la sclerosi multipla

Sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 marzo per la Giornata Internazionale della donna torna nelle piazze Gardensia, l'iniziativa per combattere - acquistando un fiore - la sclerosi multipla. Promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – “Bentornata Gardensia”,?si svolgerà in oltre 100 piazze di Roma e provincia. Scegliere una pianta di gardenia o una di ortensia o entrambe aiuterà a sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla anche per garantire risposte di cura, di assistenza e di supporto a tutte le persone con SM e patologie correlate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Rugantino", Serena Autieri e Michele La Ginestra al Teatro Sistina

Fa ritorno sul palco del Teatro Sistina lo spettacolo "Rugantino". Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un imperdibile ritorno alle radici e un'occasione per riscoprire un classico del teatro musicale italiano. Sul palco, la splendida Serena Autieri; al suo fianco, Michele La Ginestra. Nel cast anche Edy Angelillo e Massimo Wertmuller. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International Street Food a Don Bosco

L'International Street Food torna a Roma. Si riparte da piazza San Giovanni Bosco, da venerdì 3 a domenica 5 marzo. Oltre ai tradizionali truck con il cibo di strada, ad accogliere i visitatori ci saranno anche banchi di artigianato e hobbisti che proporranno opere del loro ingegno. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Formaticum, il salone del formaggio

Sabato 4 e domenica 5 marzo riapre i battenti a Roma il primo salone del formaggio italiano e delle rarità casearie. Formaticum è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di formaggio, per gli operatori del settore e per i ristoratori che possono degustare e acquistare i prodotti esposti. Grande novità di Formaticum 2023 è la nuova location: la Città dell’Altra Economia, un grande spazio recuperato dall’edificio delle antiche pese del bestiame e ristrutturato con soluzioni innovative, ospiterà la quarta edizione della manifestazione dedicata ai formaggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Italia-Inghilterra, sfida all'ultima pinta

Cinquanta birre si scontrano a Roma. Un match Italia-Inghilterra questa volta non si disputa in uno stadio, ma alla Treefolk Public House a Roma, in viale di Trastevere 192. E se, appunto, il “campo da gioco” vede l’Italia giocare in casa, le regole arrivano direttamente da Londra, perché oggetto della contesa sarà proprio la tradizionale Real Ale britannica, nota anche come Cask Beer. L’evento si terrà dal 2 al 5 marzo e vedrà “scendere in campo” 25 birre inglesi e 25 italiane, per una sfida all’ultima pinta dove il vincitore sarà stabilito dai palati di appassionati, intenditori e amanti della birra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giuseppe Battiston in "La valigia"

All'Ambra Jovinelli arriva lo spettacolo "La valigia" con Giuseppe Battiston. “La Valigia” è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista Sergei Dovlatov si racconta attraverso l’amore e l’odio (ma più d’amore si tratta a dire il vero) verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono da una memoria tanto lontana quanto vivida: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Aperitivi e colazioni. Echi di una favola" all'OFF/OFF Theatre

In “Apertivi e colazioni. Echi reali di una favola”, in scena dall’1 al 5 marzo all’OFF/OFF Theatre a Roma, l’autrice e regista Lucilla Lupaioli, ispirandosi alla favola giapponese “L’orso della luna crescente”, mette in scena il viaggio coraggioso e magico che compie una madre, Penny, verso lo spazio inaccessibile del figlio, sconosciuto e furente, chiuso nella sua stanza come un orso nella sua tana. Sul palco gli attori Alessandro Di Marco, Guido Del Vento, Riccardo D’Alessandro, Andrea Lintozzi, Martina Montini e Manuela Catania. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Orgasmo e Pregiudizio", lo spettacolo al Teatro Ghione

Il Teatro Ghione di Roma, da venerdi 3 a domenica 5 marzo, presenta “Orgasmo e Pregiudizio” con Fiona Bettanini e Diego Ruiz. Una commedia che vede protagonista una coppia che si ritrova a dover condividere il letto di un motel. Da quel letto non scenderanno mai, ma su quel letto affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità, le debolezze mai ammesse e riusciranno a confessarsi segreti e tabù mai pronunciati prima. Il tutto ridendo delle proprie debolezze. Anche lo spettatore riuscirà a capire finalmente cose che non aveva mai avuto il coraggio di domandare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe

Domenica 5 marzo torna il Mercatino delle Streghe nel cuore della Roma storica di Testaccio. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche herbarie fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trekking storico ambientale al Parco della Caffarella

Sabato 4 marzo è in programma un trekking storico-culturale al parco della Caffarella. Un percorso completo ad anello che comprende le aree a verde della Cisterna fienile, Marrana della Caffarella, Laghetto, Pioppeto, Fiume Almone, Casale dell’ex Mulino (Sepolcro Annia Regilla), Sorgenti, Ninfeo di Egeria, Sant’Urbano, Bosco Sacro, Parco Egerio (Fonte Egeria), qui si effettuerà una sosta di circa 30 minuti. Si riprenderà poi il percorso dal Colombario, percorrerendo Torre Valca fino al Casale Vaccareccia. Il percorso è di media difficoltà la durata è di circa quattro ore, è consigliabile abbigliamento sportivo con scarpe da escursione e zainetto con acqua e merenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]