Weekend di Capodanno a Roma, tutti gli eventi in programma sabato 30 e domenica 31 dicembre

Un Capodanno di musica, spettacoli e feste sta per arrivare a Roma. Quest'anno, il 31 dicembre capita di domenica e, dunque, già dal sabato potranno avere inizio i primi festeggiamenti. Un fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere in città.

Se siete ancora indecisi, se siete alla ricerca dei migliori eventi in programma a Capodanno a Roma, eccone 10 che non potete assolutamente perdere, secondo RomaToday, sabato 30 e domenica 31 dicembre a Roma.

GLI EVENTI DI SABATO 30 DICEMBRE A ROMA:

Vacanze di Natale Day

Solo il 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, "Vacanze di Natale" torna nelle sale. Solo per un giorno si potrà rivedere sul grande schermo la versione restaurata e rimasterizzata per il cinema della commedia cult di Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. Tante le sale di Roma e del Lazio in cui il film sarà eccezionalmente proiettato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolge al Galoppatoio per tutto il periodo delle festività. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale di piazza Mazzini

Ultime ore per visitare il tradizionale Mercatino di piazza Mazzini, nel cuore del quartiere Prati. Fino a sabato 30 dicembre, infatti, ci si potrà immergere nell'atmosfera unica esplorando le casette addobbate e lasciandosi avvolgere dalla magia del Natale. Ogni stand è stato scelto con cura per regalare ai visitatori, romani e non, un'esperienza magica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Presepi di San Gregorio Armeno al Parco Da Vinci

Fino a domenica 31 deicembre, il Parco da Vinci si trasforma in San Gregorio Armeno, la caratteristica via di Napoli diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Tutto merito dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica e che riproporranno, in una cornice completamente rinnovata del Da Vinci le loro botteghe. L’iniziativa, che nel 2022 ha riscosso un enorme successo e una grande partecipazione di pubblico, è organizzata con il Patrocinio del Comune di Fiumicino e con l’Associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" e andrà avanti per tutto il mese di dicembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nonna Lia(R), Shakespeare per ragazzi

Nonna Lia(R) è uno degli spettacoli per ragazzi che andranno in scena all'Auditorium Parco della Musica sotto le Feste, frutto della collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre. Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti andrà in scena 28, 29, 30 e 31 dicembre. E si ripeterà anche a gennaio. Una storia che prendendo le mosse dal Re Lear di William Shakespeare e strizzando l’occhio a I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen, vuole far riflettere, in modo leggero ed ironico, sul tema della sincerità degli affetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

GLI EVENTI DI DOMENICA 31 DICEMBRE A ROMA:

Il concerto al Circo Massimo

Sale l'attesa per il concerto di Capodanno a Roma. La location sarà il Circo Massimo, gli artisti annunciati Blanco, Lazza e Francesca Michielin. “Roma 2024. You are here” è il titolo dell'evento in programma il 31 dicembre e che segnerà la notte di passaggio dal 2023 al 2024. I tre artisti, tra i più conosciuti specialmente tra ragazzi e ragazze, accompagneranno i romani al countdown nella notte di San Silvestro, grazie alla collaborazione tra il Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi. Il concerto sarà totalmente gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Achille Lauro

Il Capodanno 2024 a Cinecittà World è con Achille Lauro. A partire dalle ore 20 del 31 dicembre, si potrà accedere al parco divertimenti del Cinema e della Tv per assistere al live show del cantante romano. La notte non finisce con il Live show di Lauro; la festa continua i dj fama internazionale che faranno vibrare la pista con musica Tech House fino alle prime luci dell'alba. Durante la serata si potrà anche mangiare e bere. Il parco mette a disposizione diversi pacchetti d'ingresso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Enrico Brignano

“Ma…diamoci del tu!" è lo spettacolo che Enrico Brignano porta all'Auditorium Conciliazione anche a Capodanno, Lo show, scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, andrà in scena per 22 serata, dal 19 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024, Capodanno compreso, appunto. Uno spettacolo che giocando sul "tu" e sul "lei" regalerà momenti di risate e spensieratezza a tutti gli spettatori, come solo il grande comico romano sa fare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Maurizio Battista

Maurizio Battista torna al teatro, a Capodanno, con lo speciale "Caro Babbo Natale ti scrivo..." al Teatro Olimpico.. Il comico romano festeggerà con il suo pubblico l'avvento del nuovo anno, con un nuovo spettacolo pieno di aneddoti e curiosità in cui la vita personale dell’artista si mischia allo sguardo fanciullesco sulla realtà che lo ha contraddistinto sin dagli esordi. "Caro Babbo Natale ti scrivo..." sarà al Teatro Olimpico fino al 14 gennaio 2024. Lo spettacolo di Capodanno avrà inizio alle 21,45. A mezzanotte brindisi in teatro con panettone, pandoro, torroni e l’immancabile cotechino con lenticchie per augurare a tutti un bellissimo 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con il Roma Gospel Festival

Il Roma Gospel Festival all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si chiude alle soglie del nuovo anno con i due concerti, il 30 dicembre alle 21 e il 31 dicembre alle 22, di The Bronx Black Kayes, esponenti della nuova scena gospel statunitense, capitanati dalla band leader Kaylah Harvey, artista dalle incredibili doti canore, cresciuta nel Bronx e considerata la nuova voce della comunità nera di New York City. Fra canti, battiti di mani e un’intensa comunicazione corporea, un viaggio musicale scandito dalle più famose canzoni della cultura afro-americana e accompagnato dal groove dello M String Quartet. Una performance di spiritual gospel pop sorprendente e mai scontata che termina in una vera e propria esplosione di gioia che avvolge gli animi, ovvero il miglior modo per chiudere l’anno e salutare il futuro con il migliore degli auspici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Abracadabra", la notte dei miracoli al Teatro Ghione

Abracadabra la Notte dei Miracoli è l’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia e torna a Roma per le feste, anche per festeggiare l'ingresso del nuovo anno e salutare il vecchio tra illusioni e magia. Lo spettacolo andrà in scena, al Teatro Ghione, anche il 30 dicembre (16:45 e 20:45) e il 31 dicembre (17:45 e 22:45). Alcuni dei più grandi maghi del mondo saranno protagonisti di questa nuova produzione che promette di mostrare effetti magici mozzafiato e che torna a rendere ancora più speciale questo Natale per la gioia degli appassionati e delle famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Guè Pequeno

Capodanno a Roma con Guè Pequeno a Cinecittà World. Nel Capodanno di Cinecittà World, arriva lo Special party Bandolera reggaeton, hip-hop, R'n'B, con special guest Guè Pequeno e il dj set feat TY1. Un Capodanno per ballare e a godersi una notte di musica nella notte più spettacolare dell'anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rapunzel al Teatro Brancaccio

Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm, torna al Teatro Brancaccio anche nella serata di Capodanno. Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecnologie ma saranno percepiti in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Dal momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso nella fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Christmas Circus

A Capannelle è arrivato il Millennium “Christmas Circus” a Capannelle. Luci scintillanti, musica avvincente ed effetti speciali trasporteranno grandi e bambini in un mondo di meraviglia. Ogni numero è un’esperienza unica, un momento in cui puoi dimenticare il mondo esterno e immergerti completamente nello spettacolo. E domenica 31 dicembre, in programma il gran veglione di Capodanno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Edoardo Leo

Ritorna a Capodanno Edoardo Leo, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con un’edizione speciale e un nuovo allestimento scenico dello spettacolo "Ti racconto una storia" (letture serie e semiserie), con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Ti racconto una storia è un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri dell’attore e regista romano Edoardo Leo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno al Mercato Centrale

La notte del 31 dicembre ha un sapore e un ritmo speciale al Mercato Centrale Roma. E' in programma, infatti, un grande evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno tra musica e bontà. DJ set e specialità degli artigiani del Mercato per una serata all’insegna del buon cibo e della condivisione per brindare insieme al 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Forza Venite Gente al Nuovo Teatro Orione

Al Nuovo Teatro Orione di Roma, sarà un Capodanno con "Forza Venite Gente". Uno show fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. La storia è quella che tutti conosciamo, con San Francesco protagonista che racconta valori e emozioni del quotidiano, offrendo riflessioni sulla relazione padre-figlio e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno con Fandom Nights

L'ultima notte dell'anno, a Cinecittà World, si festeggia insieme a Fandom Nights, il format dedicato agli appassionati di serie TV, personaggi iconici e cantanti che hanno lasciato il segno. Due eventi d'eccezione solo a Cinecittà World, per la notte più attesa dell’anno: 1D Nights, per celebrare il mondo dei One Direction con una serata piena di musica, ricordi e un'atmosfera elettrizzante; Gleek Night, per la prima volta in Italia preparati a cantare, ballare e rivivere i momenti iconici della serie Glee. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno romano al Teatro Petrolini

Al Teatro Petrolini, il 31 dicembre, arrivano canzoni, stornelli, poesie, sonetti ma anche aneddoti, curiosità e modi di dire, con il Maestro Paolo Gatti (voce e chitarra) e Roberta Giacobetti (voce). Questo spettacolo intende dimostrare che la canzone romana vanta una storia lunga di diversi secoli, caratterizzata da forme musicali differenti tra loro. Si esploreranno le origini della canzone romana, partendo dalla più antica, fino all'ottava (o sonetto), arrivando ai cantautori degli anni '70. [TUTTE LE INFORMAZIONI]