Weekend a Roma: i 13 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 dicembre

Primo weekend di dicembre, il Natale è alle porte e si respira un'atmosfera sempre più magica nella Capitale. Le luminarie natalizie si sono accese nelle principali vie dello shopping, e i mercatini in stile Nord Europa sono arrivati a Roma e dintorni. E' tempo di calarsi nel Xmas mood e vivere a pieno questo fine settimana.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre inaugurano diversi Villaggi di Natale, non mancano le occasioni per fare i primi regali da mettere sotto l'albero e per assaggiare i primi panettoni artigianali. Spazio anche alla cultura con la prima domenica del mese gratis nei musei della città e, ancora, mostre che inaugurano e spettacoli teatrali da non perdere.

Cosa fare a Roma sabato 3 e domenica 4 dicembre? Ecco i consigli di RomaToday.

Musei gratis

Il 4 dicembre, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente i Musei Civici di Roma. Accessibili Musei civici e alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Tanti anche i musei statali di Roma e di tutto il Lazio da poter vedere gratis. Torna anche l’appuntamento con la Domenica al museo nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugura Christmas World

"Christmas World", il Natale nel Mondo, arriva a Villa Borghese dal 3 dicembre. La seconda edizione della manifestazione natalizia si svolgerà, infatti, nel cuore verde di Roma. A Villa Borghese vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Visitando Christmas World, sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel; perdersi nell’affascinante Tokyo; e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla pista di giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giftland, la città del regalo

Il Vintage Market presenta "Giftland - la città del regalo". Il più grande mercato di Natale al coperto. Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Quando si pensa al Natale viene in mente Babbo Natale, l’Avvento, i viaggi, il vin brulè e il tempo trascorso al caldo con gli affetti più cari. A completare questo quadro idilliaco ci sono senza dubbio i mercatini: stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici In quest’ottica, il Vintage Market Roma quest’anno ha pensato, anche, ai quesiti che in tanti si pongono soprattutto a dicembre: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lino Guanciale e Francesco Montanari in scena all'Ambra Jovinelli

Lino Guanciale e Francesco Montanari sono protagonisti all'Ambra Jovinelli con "L'uomo più crudele del mondo". Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all'interno. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l'uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Panettone Maximo, il IV Festival del Panettone di Roma

Torna per la sua quarta edizione “Panettone Maximo”, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio, in programma domenica 4 dicembre presso lo spazio eventi “La Serra” del Palazzo delle Esposizioni. Un Christmas Market di assoluta eccellenza tra degustazioni e vendita di panettoni, show cooking di pastry chef dei migliori ristoranti di Roma e la competizione che eleggerà “Il miglior panettone di Roma”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

42ª Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma

Torna il consueto appuntamento con la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma. L'evento si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. L'evento raccoglierà tantissimi espositori da tutto il mondo, che esporranno splendidi campioni di minerali, rocce, gemme, fossili e conchiglie, in uno spazio espositivo di 3000 metri quadri. La manifestazione sarà, come di consueto, una mostra mercato, in cui è possibile osservare e fare acquisti. L'ingresso sarà come sempre gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Santa Claus District, la fiera natalizia più grande di Roma

Arriva la Fiera Natalizia più grande di Roma, nel cuore del quartiere San Paolo dal 3 al 24 dicembre, all’interno dell’ex Deposito Atac in via Alessandro Severo, 48 si apriranno le porte del “Santa Claus District”. Ben 1300 mq di esposizione interamente dedicati al Natale. Un villaggio natalizio a tema che accompagnerà fino al giorno più atteso dell’anno. All’interno del distretto pura magia natalizia, un’atmosfera di festa tra artigianato, idee regalo, home decor, prodotti tipici della tradizione e tanto altro ancora. Non mancheranno per i più golosi tantissimi dolci tipici natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I presepi di San Gregorio Armeno

San Gregorio Armeno, la storica via che spacca Napoli in due e che vive tutto l’anno in nome della tradizione settecentesca del presepe, sbarca al Parco Da Vinci. Dal 25 novembre, infatti, l’Associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" realizzerà all’interno del Parco la riproduzione fedele della via più caratteristica della capitale partenopea. Una riproduzione talmente fedele che sarà difficile non pensare di trovarsi realmente a San Gregorio Armeno. Sarà possibile passeggiare dunque tra le botteghe dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica: quella del presepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market Christmas Edition & Festival del Vin Brulè

In zona Tiburtina il 3 e 4 dicembre si alza il sipario sull’ Hippie Market Christmas Edition e in esclusiva nazionale il Festival del Vin Brulè, in una nuova location di 2.000mq: l’Hacienda in via dei Cluniacensi 68. L’ appuntamenti da anni, più amato e atteso da chi cerca regali particolari dove musicisti, artisti di strada, acrobati circensi, accompagneranno con le loro performance due giornate di shopping. Una selezione di Artigiani, Flower designer, Stilisti, Illustratori che, unendo innovazione e sostenibilità, propongono creazioni originali, in tiratura limitata e di sorprendente creatività. Il pubblico sarà accolto da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella, vino speziato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The World of Banksy alla Stazione Tiburtina

La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience è stata prolungata fino al 29 gennaio 2023. Alla Stazione Tiburtina un percorso di oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la sua produzione, dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione. Una mostra adatta a persone di ogni età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra delle piante grasse e succulente

La Mostra di cactacee e succulente torna il 3 e il 4 dicembre presso il vivaio Garden House in Via Aurelia km 33’400 n.01, Ladispoli (RM). La mostra racchiude al suo interno non solo diverse specie di piante grasse inconsuete e tradizionali, ma anche una vasta selezione di piante insolite del mondo botanico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazar: Pop-Up Christmas Market

Urban Bazar torna in versione Pop-Up Christmas Market alla galleria d'arte contemporanea Micro. Evento dedicato al fashion, design & art a ingresso libero, pet friendly, nuovi brand, esposizione di artisti italiani contemporanei e consulenze gratuite di armocromia. Il 3 e 4 Dicembre, dalle 11 alle 20, Urban Bazar inaugura il periodo più bello dell'anno con una selezione di brand indipendenti locali e italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Battiti", rassegna internazionale di circo-teatro

Va in scena la rassegna "Battiti", circo teatro, danza, comicità, giocoleria, acrobatica aerea. Tutti i fine settimana spettacoli per tutte le fasce d'età, con artisti provenienti da tutto il mondo e spettacoli straordinari con tecniche di acrobatica, aerea, giocoleria, danza e follia assortita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]