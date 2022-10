Weekend a Roma: cosa fare sabato 29 e domenica 30 ottobre

Ultimo weekend di ottobre che quest'anno si lega bene al ponte di Tutti i Santi. Un fine settimana che vede l'inverno ancora lontano, mentre il meteo parla di "novembrate" romane.

Tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si dorme anche un'ora in più (con l'ingresso dell'ora solare): quale occasione migliore per svegliarsi con tutta calma e andare a spasso per Roma, alla scoperta di monumenti, mostre, eventi gastronomici? O perché non approfittarne per organizzare una piacevole gita fuori porta?

Le "Ottobrate Romane": cosa sono e perché si chiamano così

Cosa fare a Roma sabato 29 e domenica 30 ottobre

Il weekend alle porte potrebbe essere l'occasione perfetta per andare a visitare la mostra di Van Gogh o quella dedicata a Lucio Dalla arrivate da alcune settimane in città. Largo spazio al teatro con nuovi spettacoli in arrivo nei teatri della Capitale: c'è Serena Dandini all'Ambra Jovinelli, Chiara Francini all'Argot Studio. L'arte torna protagonista nel cuore della città con la mostra dei 100 Pittori di via Margutta; il circo contemporaneo invade il Teatro Vascello. Non mancano gli appuntamenti enogastronomici: in primo piano le castagne.

Tra nuove mostre in città, eventi golosi, spettacoli teatrali e feste che anticipano Halloween e la festività di Ognissanti, dunque, ecco gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana a Roma e dintorni:

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Secondo weekend di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, la grande mostra tra le più attese dell'autunno a Roma. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

Una mostra-evento per celebrare Lucio Dalla. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa. L’esposizione, al Museo dell'Ara Pacis, nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo di circo contemporaneo

Al Teatro Vascello arriva "Spaghetti", spettacolo di circo contemporaneo sulle migrazioni italiane di inizio secolo. Diretto da Roberta Castelluzzo, regista visionaria di spettacoli di ricerca sul confine tra il teatro e la tecnica circense, lo spettacolo presenta l’acrobatica aerea su trapezio, tessuti, la giocoleria e tante altre tecniche circensi di straordinario coinvolgimento, le più celebri e popolari musiche dell’inizio del Novecento, canticchiate nei porti o le grandi ballate con violino, per accompagnare il pubblico in un viaggio tra emozioni diverse e ritmi diversi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serena Dandini in "Vieni avanti, cretina!"

"Vieni avanti, cretina!" è il varietà ideato e condotto da Serena Dandini, in arrivo al Teatro Ambra Jovinelli. Un format teatrale che vuole celebrare la "cretineria" al femminile. Un’esclamazione che può sembrare audace di questi tempi ma perfettamente in linea con la lunga strada in salita dell’emancipazione delle donne. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra dei Cento Pittori di via Margutta

La 118esima Mostra dei “Cento Pittori via Margutta” torna dal 29 ottobre al 1 novembre in via Margutta. Nello splendido scenario di via Margutta, la strada romana internazionale degli artisti, l’Associazione Cento Pittori via Margutta rinnoverà il magico spettacolo della storica mostra d’arte. All’inaugurazione sarà presentato il libro Storia dei cento pittori via Margutta, primo volume documentale e catalogo degli artisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le giornate della castagna di Canepina

Proseguono le Giornate della castagna di Canepina. Quasi un mese dedicato al frutto protagonista dell'autunno, con intrattenimento, musica e appuntamenti per tutti i gusti. Le Giornate della castagna sono la festa del prodotto più significativo dell’economia canepinese che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori. La manifestazione è animata da convegni, musica, giochi e rappresentazioni e trova il culmine nella distribuzione gratuita delle caldarroste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Percorsi d'autunno all'Orto Avanzato

Tornano, sabato 29 ottobre, i laboratori di Halloween nella Riserva dell'Aniene. SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, è lieta di invitare grandi e soprattutto piccini alla terza edizione dell'iniziativa Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato. I Percorsi d'Autunno rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto e della psicomotricità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"L’amore segreto di Ofelia", lo spettacolo con Chiara Francini

La nuova stagione di Argot Studio si apre il 27 ottobre con L’amore segreto di Ofelia, una riscrittura acida e ironica di uno dei grandi classici del Bardo a cura di Steven Berkoff, diretta dall’occhio visionario dell'ensemble composto da Chiara Lagani e Luigi De Angelis. In scena fino al 30 ottobre due grandissimi protagonisti: Chiara Francini, celebre talento apprezzato tanto nel grande e nel piccolo schermo quanto sul palcoscenico, accompagnata da Andrea Argentieri, Premio UBU U35. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa Celtica, aspettando Halloween

Domenica 30 ottobre, dalle ore 9 alle 18,30, presso l'Ippodromo di Capannelle, va in scena la "Festa Celtica 2022". Una giornata da trascorrere aspettando Halloween, con tanta musica, street food contadino, pic-nic sul prato più grande di Roma, market magico, artigianato, benessere e operatori olistici, workshop, degustazioni di prodotti della tradizione antica, laboratori e attività per grandi e bambini, ragazzi, adulti e un sacco di curiosità dal mondo celtico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della salsiccia

Nel weekend torna la Sagra della salsiccia di Morlupo. La manifestazione, giunta alla sua 54esima edizione, è un evento attesissimo: ha saputo infatti mantenere intatta la propria tradizione. Una grande griglia, posizionata al centro di Piazza Armando Diaz, alimentata di continuo per cuocere uniformemente sulla brace le centinaia di salsicce di produzione locale che potranno essere gustate con rosette fresche e accompagnate da fiumi di vino rosso e birra. Non mancheranno il tradizionale mercatino, giochi ed animazione per bambini e la sfilata dei costumi di Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della castagna

Da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre 2022, torna la storica Festa della Castagna nell’ormai solita versione a Passeggiata, dopo la rivisitazione fatta durante il periodo Covid. Giunta alla sua XXXVIII edizione, la festa si svolgerà presso le strade del borgo di Riofreddo. L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dia de los Muertos

l Dia de Los Muertos è una delle feste messicane più conosciute, una celebrazione festeggiata con allegria in tutte le case, strade, piazze e cimiteri del paese, perché è una celebrazione non solo dei cari che se ne sono andati ma anche della vita. Il 30 ottobre, presso Snodo Mandrione, sarà ricreato il clima e l’atmosfera messicana di festa del Giorno dei Morti. Tutti i tratti tipici della festa saranno presenti a partire dall’altare “ofrenda” che rappresenta il passaggio tra la vita e la morte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween Party al Castello di Santa Severa

Una domenica che anticiperà Halloween al Castello di Santa Severa. Già dal 30 ottobre, infatti, il Castello di Santa Severa si trasformerà in una cornice da brividi, con attività speciali, divertenti, per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Oktoberfest strada facendo

Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre va in scena "Oktoberfest strada facendo" a Borghesiana. In largo Monreale fiumi di birra bavarese, gastronomia tipica, musica, animazione, dj set e attività per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli eventi di Halloween a Roma

In molti anticipano Halloween approfittando del weekend attaccato. In città si respira un'atmosfera da brividi. Ecco tutti gli eventi di Halloween da non perdere a Roma e dintorni.