Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 gennaio

Un nuovo weekend è in arrivo. Temperature rigide ma tempo buono, il clima ideale per organizzare una perfetta giornata invernale in città o nei dintorni.

Roma è piena di mostre da visitare. Iniziano anche i primi eventi di Carnevale (anche se ufficialmente il Carnevale avrà inizio il 5 febbraio). C'è poi tanto teatro con omaggi a personaggi che occupano un posto speciale nel cuore di romani e non solo. E ancora musica, escursioni e, perché no, una gita fuori porta sulla neve.

Se vi state chiedendo cosa fare nel weekend del 28 e 29 gennaio nella Capitale, sappiate che gli appuntamenti non mancano.

Ecco i suggerimenti di RomaToday.

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dalla straordinaria penna di Maurizio de Giovanni, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, due tra i volti più colorati de Il Commissario Ricciardi, saranno i protagonisti della Commedia "Mettici la mano" in programma, anche nel weekend, al Teatro Ambra Jovinelli. Uno spettacolo ambientato nella primavera del 1943 a Napoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Terra del futuro", i Parchi del Lazio in festa

Domenica 29 gennaio torna“Terra del futuro”, la manifestazione promossa da RomaNatura, in collaborazione con Legambiente Lazio, che da quattro anni coinvolge le aree protette della regione. L’appuntamento sarà a Villa Borghese, dove prenderà vita un vero e proprio villaggio con tanto di degustazioni gastronomiche, esibizioni musicali, laboratori didattici i per i bambini con i Guardiaparco di RomaNatura, incontri pubblici oltre ad un’ampia area stand con mostre e materiali divulgativi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"L'Amore di Alda", omaggio ad Alda Merini

Sabato e domenica, al Teatro Porta Portese, l'appuntamento è con “L’amore di Alda”. Il tributo ad Alda Merini, scritto e diretto da Alessandro Fea, è un intreccio di emozioni, tra musica, poesia e letteratura. Sul palco Ilaria Giambini e lo stesso Alessandro Fea alla chitarra, synth e loops. La parola narrata di Alda Merini, tra le figure più carismatiche nella poesia del Novecento, diventa suono in un percorso fatto dalla musica e dagli autori a cui era più legata e affezionata, da Celentano a De André, da Tenco a Endrigo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Il weekend degli Ambulanti di Forte dei Marmi inizia da venerdì a Roma. La boutique a cielo aperto dell’originale Consorzio, infatti, questa volta porta nella Capitale tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda per tre giorni consecutivi. Venerdì 27 gennaio sarà in Piazza San Giovanni Bosco, sabato a Ciampino (Via IV Novembre) e domenica ancora a Roma in Piazza Ottaviano Vimercati a Val Melaina. Sempre con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lazio. Una Regione in più per le periferie", la mostra

Un viaggio attraverso 35 scatti, un colpo d’occhio sulle periferie della Capitale che racconta gli investimenti compiuti dalla Regione Lazio sul territorio e testimonia una città in continuo mutamento, un organismo che pulsa e respira insieme ai suoi abitanti. È il fil rouge della mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie", realizzata da Roma Fotografia e in programma a La Vaccheria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Dal 29 gennaio al via il Carnevale di Ronciglione, uno dei carnevali più attesi del Lazio. Il borgo in provincia di Viterbo si prepara ad accogliere i suoi visitatori con una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Nel 2023 tradizione e folklore potranno essere ammirati durante tre grandi Corsi di Gala e tanti eventi per il Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della bruschetta a Casaprota

La sagra della bruschetta torna a Casaprota dal 28 al 29 gennaio. L'olio della Sabina è davvero un'eccellenza. Conosciuto in tutta Italia, sarà disponibile per un intero fine settimana per degustazioni a profusione su bruschette calde e croccanti. Ci saranno spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo, visite guidate è sopratutto la comoda navetta che ti porterà fin nel centro del paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dado a tutto tondo

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo show: "Dado a tutto tondo". Lo spettacolo sarà a Roma fino al 29 gennaio 2023, al Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. Il nuovo spettacolo di Dado sarà una grande vetrina di emozioni comiche, che tra monologhi, canzoni e una grande varietà di personaggi, sfrutterà il linguaggio della stand-up comedy e del teatro-canzone per deliziare il suo pubblico e, allo stesso tempo, interrogarsi sulle piccole e grandi questioni della vita quotidiana, soprattutto quella dei romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde

Un nuovo weekend con "Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde" al Teatro Ciak di Roma. Uno spettacolo di Robert Louis Stevenson, con regia, traduzione e adattamento Matteo Tarasco e con Ruben Rigillo, Linda Manganelli, Giovanni Carta, Enrico Ottaviano, Amedeo D'Amico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]