Weekend a Roma: 11 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 febbraio

Ultimo weekend di febbraio, con il carnevale archiviato e tanti nuovi appuntamenti che arrivano in città. Le temperature miti, le giornate che si allungano proiettano già alla primavera e aumentano il desiderio di andare a spasso per Roma.

La Capitale si prepara ad un fine settimana in cui si mangia, si beve, ci si diverte con eventi per tutta la famiglia. Non mancano le mostre, gli spettacoli teatrali e gli appuntamenti per gli amanti del vintage. Spazio infine alle sagre e a quel pizzico di magia che non guasta.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 25 e domenica 26 febbraio a Roma e dintorni, segnate questi eventi selezionati per voi da RomaToday:

Hamburger Festival

Arriva da Eataly un intero weekend dedicato all'Hamburger. Amanti del celebre panino prendete appunti, perché a partire da venerdì Eataly Roma offrirà ai visitatori la possibilità di assaporare una vasta gamma di hamburger realizzati con ingredienti di qualità e carne di ottima scelta. Le hamburgerie presenti al Festival di Eataly Roma saranno pronte a presentare alcune tra le loro migliori proposte al terzo piano del tempio agroalimentare della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market

Il Vintage Market torna a popolare l'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa con il primo evento del 2023. Un opening con 180 espositori che si terrà per il 25 e il 26 febbraio 2023 a Piazza Ragusa. Seimila metri quadrati e il consueto assortimento esagerato di espositori: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Concerti, Abbigliamento, Giochi per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori. A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti a cura di Indiepanchine e le nostre special activities, fra cui spiccano i laboratori per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Whisky Festival 2023

Il Roma Whisky Festival torna nella Capitale per la sua XI edizione sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 al Salone delle Fontane. L’evento aperto al pubblico e dedicato al whisky, ai whisky lovers, produttori, importatori, distributori, commercianti, whisky makers e bartenders presenta quest’anno una grande novità. Andrea Fofi, direttore artistico della kermesse, ha deciso di aprire le porte anche ad altri “brown spirits” quali cognac, armagnac, brandy e rum, e di non lasciare il “re dei distillati” come unico protagonista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giuliana De Sio e Alessandro Haber in "La signora del martedì"

Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono al Teatro Ambra Jovinelli fino al 26 febbraio, con lo spettacolo "La signora del martedì". Un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato, legati per sempre a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Scusa sono in riunione.. ti posso richiamare?", Incontrada e Pignotta al teatro

C'è tempo ancora fino a domenica per andare al Teatro Sistina di Roma a vedere lo spettacolo "Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?", l’esilarante commedia di Gabriele Pignotta. Il regista dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Indiscussa protagonista una vulcanica Vanessa Incontrada accompagnata da un gruppo di coprotagonisti superlativi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

”Non esistono piccole donne”, Camilla Filippi al teatro

Fino a domenica 26 febbraio, all’ OFF/OFF Theatre andrà in scena lo spettacolo ”Non esistono piccole donne”. Protagonista Camilla Filippi, con la voce fuori campo di Francesco Montanari per la regia di Susy Laude. E' la storia di donne che hanno segnato il proprio tempo, a volte da eroine, altre da vittime. Per lasciare posto agli uomini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serate jazz e swing al Salotto Morgagni

Venerdì e sabato saranno all'insegna del jazz e dello swing a Salotto Morgagni. Si inizia venerdì 24 con la musica di Mario Donatone al piano, Giovanna Bosco al canto, Angelo Cantarano al basso ed Ermanno Marcangeli alla batteria. Invece Sabato 25 seratona swing con musica dal vivo e dopo balli sfrenati in pista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Due giorni di magia al Castello Farnese

Lasciamo Roma, perché, per tutti gli amanti di maghi e magia, a Castello Farnese arriva Magolandia. Un weekend in cui le magie saranno protagoniste in uno dei castelli più belli d’Italia. Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico. Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello Farnese alle porte di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La 100esima Festa del Polentone

Domenica 26 febbraio torna la Festa del Polentone a Castel di Tora. La manifestazione gastronomica, che ha raggiunto la centesima edizione, si svolgerà nella prima domenica di Quaresima come tradizione. Dalle 12 sarà servito il polentone. La giornata sarà animata da intrattenimenti musicali e folkloristici. Presente anche un mercatino di prodotti alimentari e artigianali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Rencocciata

Sabato 25 e domenica 26 febbraio a Licenza (in provincia di Roma), arriva la Sagra della Rencocciata con cinghiale. A partire dalle 12,30 degustazione della polenta rencocciata, musica e divertimento. La polenta rencocciata è una polenta fatta a fette passata alla griglia e abbinata a varie pietanze. [TUTTE LE INFORMAZIONI]