Weekend di Natale a Roma: gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 dicembre

Il weekend di Natale è alle porte. La Vigilia quest'anno capita di sabato, il Natale di domenica, un fine settimana di festa che in molti trascorreranno in casa, in famiglia, attorno alla tavola, tra ricette della tradizione e scarto dei regali. Per chi avesse voglia di prendersi una pausa da parenti e panettoni, però, la Capitale propone una serie di appuntamenti vivaci, festaioli, per tutti i gusti e tutte le età.

Dove andare a fare festa sabato 24 e domenica 25 dicembre a Roma? Ecco gli eventi da non perdere nella Capitale.

Natale nei Musei

In occasione delle Feste torna il tradizionale appuntamento del Natale nei Musei, l’offerta culturale nel Sistema Musei di Roma Capitale che, dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, accoglie visitatori di tutte le età, con un ricco programma di mostre, eventi e attività didattiche promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Tutti i Musei Civici saranno aperti il 24 dicembre fino alle 14. Resteranno chiusi il 25 dicembre, mentre lunedì 26 saranno aperti, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis e Mercati di Traiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale con Christmas World

"Christmas World" a Villa Borghese è la manifestazione natalizia protagonista nel cuore verde di Roma. A Villa Borghese vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Visitando Christmas World, sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel; perdersi nell’affascinante Tokyo; e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla pista di giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. Portate l'ombrello, dunque, ma non perdetevi la magia del Natale nel Mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale gratis a Cinecittà World

Il parco divertimenti del Cinema e della Tv presenta l'iniziativa del Natale gratis il prossimo 25 dicembre. Cinecittà World sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18, regalando una giornata molto speciale a chiunque voglia trascorrere un Natale diverso dal solito. Ingresso gratuito per tutti, Santa Messa celebrata dal Vescovo di Roma Sud, possibilità di confessarsi e, subito dopo, di godersi la giornata su 40 attrazioni, tra Christmas Show, Casa di Babbo Natale, Regno del Ghiaccio, mercatini e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tour di Natale per scoprire gli Alberi più belli

Il Natale si accende in città. La Capitale è piena di luminarie nelle principali strade del centro e nelle vie dello shopping, sui balconi brillano cascate di luci e dalle finestre è possibile intravedere gli alberi di Natale delle famiglie romane. Ma anche le principali piazze di Roma celebrano il Natale e inaugurano i loro alberi. Sostenibili, riciclati, veri o di sole luci. Dall'Albero di piazza Venezia, protagonista del Natale capitolino, a quello alimentato a pedali in piazza del Campidoglio. Da quello luminosissimo in piazza di Spagna a quello fatto di bottiglie di plastica tra gli animali del Bioparco di Roma. Suggestivi Alberi di Natale sono sparsi per tutta la città e si nascondono anche negli hotel di lusso della Capitale, nelle gallerie, nei centri commerciali.

SCOPRI GLI ALBERI DI NATALE PIU' BELLI DI ROMA

Tour di Natale per scoprire i Presepi più belli

Tanti e suggestivi sono i presepi da ammirare a Roma. Quello che si accende ogni anno sotto l'obelisco di piazza San Pietro, accanto all'Albero, è sicuramente il più importante della città, ma ce ne sono tanti altri, tradizionali o più moderni, degni di nota e che vale la pena visitare questo Natale. Da quello dei Netturbini che ha riaperto al pubblico alla mostra dei 100 presepi, fino ai presepi permanenti. Approfittare della Vigilia o del Natale per visitarli è senza dubbio una buona idea.

SCOPRI I PRESEPI DA VISITARE A ROMA

Natale nei mercatini

Vigilia e Natale nei mercatini di Roma e dintorni. Sì, perché ce ne sono vari da esplorare, per immergersi nella magica atmosfera del Nord Europa e, magari, fare anche qualche regalo dell'ultimos secondo.

SCOPRI QUI TUTTI I MERCATINI DI NATALE DI ROMA E DINTORNI

Natale nei Villaggi natalizi

Non mancano i Villaggi di Natale da scoprire il 24 e il 25 dicembre. Se nelle passate settimane, infatti, non avete avuto modo e tempo di andare alla scoperta di queste piccole "città dei sogni", con tanto di casa di Babbo Natale, stanze degli Elfi (al lavoro con la preparazione dei regali), piste di pattinaggio sul ghiaccio, fabbriche dei giocattoli, posta delle letterine, stand di artigianato e creazioni home made è ora di farlo.

SCOPRI QUI I VILLAGGI DI NATALE DI ROMA E DINTORNI

Natale pattinando sul ghiaccio

Per tutto il periodo natalizio sono numerose le piste di ghiaccio installate in città e dintorni, dall'Ice Park al Foro Italico, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Re di Roma e tante altre piste bianche dove divertirsi in compagnia di amici, parenti e bambini.

SCOPRI TUTTE LE PISTE DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO A ROMA E DINTORNI

Christmas Training alla Vigilia di Natale

Appuntamento speciale della Vigilia con il Christmas Training a Villa Borghese, per i runner appassionati che aderiscono al RomaOstia Premium, il programma di allenamento progressivo in avvicinamento alla 48esima Telepass RomaOstia Half Marathon del 5 marzo 2023 organizzato dal gruppo sportivo GBSRun. L’orario di ritrovo dell’appuntamento pre-natalizio del 24 dicembre sarà alle 10 alla Casa del Cinema per un allenamento basato sulla corsa di un medio veloce di 8 km su un circuito ad anello di 1,2 km (in totale quasi 7 giri), con percorso segnato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

James Brown Christmas Party

James - Xmas Party è l'evento in programma a Snodo Mandrione la sera di Natale. Come ogni 25 dicembre dal 2010, Roma ospita l’unico ed originale tribute party dedicato al padre del soul e del funk, James Brown, scomparso proprio il giorno di Natale del 2006. Dalle 22 in programma una serata all'insegna dell'hiphop, dell'afro beats, del trap, del nugroove, del funk, del house e del dancehall. Grazie ai djs in consolle, la musica della notte di Natale porterà a Snodo Mandrione l'energia e l'essenza di Mr.Dynamite aka James Brown, l’artista più campionato di tutti i tempi, pioniere nell’evoluzione della musica soul, funk, rap e disco music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]