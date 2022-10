Weekend a Roma: cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre

Autunno inoltrato, giornate miti e soleggiate. L'ottobrata romana rende il weekend una parentesi ideale per staccare la spina e organizzare visite guidate a Roma, gite fuori porta o per prendere parte ad eventi culturali e gastronomici in varie zone della città.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre è ricco il cartellone degli appuntamenti da non perdere nella Capitale e nei suoi dintorni. Dai mercatini alle feste più golose. E poi cinema, teatro, musica, arte. Ce n'è per tutti i gusti dal centro alla periferia.

Cosa fare a Roma sabato 22 e domenica 23 ottobre

Ultimo weekend della Festa del Cinema che si conclude proprio questi sabato e domenica all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della cultura capitolini. E' il weekend di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport, due concerti live entrambi sold out. Si mangiano cioccolato, arrosticini e bruschette in città e non solo, per sposare i gusti di grandi e piccini. Si vola in giappone con i Japan Days, ci si immerge in una boutique a cielo aperto con gli Ambulanti di Forte dei Marmi. E poi c'è Halloween alle porte e si respira già un'atmosfera "da brividi".

Vi state chiedendo cosa fare nel weekend del 22 e 23 ottobre a Roma? Gli appuntamenti da non perdere segnalati da RomaToday:

Festa del Cinema di Roma

Volge al termine sabato 22 e domenica 23 ottobre la diciassettesima edizione della?Festa del Cinema di Roma. La manifestazione che per dieci giorni ha coinvolto l’Auditorium Parco della Musica?Ennio Morricone con un?red carpet tra i più grandi al mondo, proietta gli ultimi film, invita agli ultimi incontri, decreta i vincitori della kermesse scelti da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Secondo weekend di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, la grande mostra tra le più attese dell'autunno a Roma. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del cioccolato artigianale di Roma

Per il quarto anno consecutivo, torna la festa del cioccolato artigianale a Villa Borghese, in Viale delle Magnolie a due passi dal Pincio. Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale ancora una volta Villa Borghese godrà di una tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, con didattica e intrattenimento per grandi e piccini. I Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione venerdì mattina e resteranno aperti fino a tarda sera. Non mancherá il Choco Play, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Marco Mengoni live a Roma

Continua il grande successo del tour tutto sold out Mengoni Live 2022 che porterà Marco Mengoni al Palazzo dello Sport di Roma per due imperdibili show il 21 e il 22 ottobre. Mengoni Live 2022 è un viaggio musicale che racconta i primi due capitoli del progetto discografico Materia e ripercorre 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale. Si concluderà ad Eboli il 27 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market a piazza Ragusa

A Piazza Ragusa va in scena la seconda data stagionale del Vintage Market, uno degli eventi più longevi della capitale che ogni anno attira migliaia di appassionati, curiosi e turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di più di ben 170 espositori: handmade, vintage, illustrazione, preloved, vinili, libri, fiori e piante, cosmesi bio, neon e scritte luminose, area bimbi con attività ricreative anche in lingua inglese, area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù per ogni esigenza e special activities. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo ne "Il cotto e il crudo"

Fino a domenica 23 ottobre, la coppia storica della comicità pugliese Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, alias Toti e Tata, saranno a Roma, al Teatro Ambra Jovinelli, con "Il cotto e il crudo". In questo spettacolo il formidabile duo coglie l’occasione per mettere in scena il meraviglioso rapporto che da oltre tre decenni li vede insieme sul palco. E proprio la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della pièce. Infatti si assiste ad una rimpatriata. Ad un ritorno a casa nel quale si pronuncia senza ansia la parola “cosa” senza allargare la o. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercatino giapponese a Capannelle

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, arriva, all'Ippodromo di Capannelle, il secondo grande appuntamento stagionale dei "Japan Days". Una grande kermesse sul mondo del Sol Levante in tutte le sue molteplici sfumature. Un appuntamento inclusivo dall’animo pop ma nel contempo attento e rispettoso dei grandi insegnamenti della cultura tradizionale giapponese. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti i #japanlovers. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Night Star Walk nel cuore del Vivaro

La D.M.O. Castelli Romani, assieme all’Associazione Tuscolana di Astronomia, ha fissato per il prossimo sabato, 22 ottobre, una camminata notturna nel cuore del Vivaro, lontani da inquinamento luminoso e acustico. Nella prima fase dell’escursione, l’ATA illustrerà la geologia del territorio e la storia del Vulcano Laziale; darà alcuni consigli, per esempio, per limitare l’inquinamento luminoso; parlerà della flora e della fauna presente in loco e, infine, si passerà all’osservazione a occhio nudo della volta stellata. Rientrati nel Parco Astronomico, si avrà la possibilità di utilizzare i telescopi per osservare gli oggetti celesti e scovarne i dettagli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza" al Teatro Artemisio Volonté

Per le sue bellezze fu scelta come residenza estiva e non solo da personaggi del calibro di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Eduardo de Filippo e molti altri. E, a distanza di 130 anni dalla fondazione del Teatro Artemisio - oggi Teatro Artemisio Gian Maria Volonté - Velletri torna al centro delle grandi programmazioni artistiche italiane. La nuova stagione partirà domenica 23 ottobre, alle ore 18.30, con "Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza", scritto e diretto da Stefano Reali. Interpreti Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Bruschetta

La Sagra della Bruschetta di Casaprota è: olio a fiumi, bruschette a profusione, musiche che faranno zompettare gli ottant'enni, quelli nell'animo e non. Il tutto in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre. Degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate. Con un unico, grande protagonista: l’olio extravergine di oliva di altissima qualità, dal sapore intenso e aromatico, già apprezzato dagli antichi Romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

Roma ospiterà il team di Bracevia a Tutta Pecora, dopo lo straordinario successo riscontrato a maggio, ancora una volta per un weekend dal sapore unico all’interno dell’Agri-Park di Via Castel di Leva, lo spazio esterno della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova. Si celebrerà il saporito spiedino nel weekend del 22 e 23 ottobre, accompagnato dai migliori vini regionali della Cantina Ferrante di Lanciano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival all'Ex Mattatoio

Appuntamento con l'artigianato di qualità ed il benessere sabato 22 e domenica 23 all'interno dell'ex mattatoio di Testaccio. Oltre settanta artigiani esporranno le loro creazioni eco-sostenibili e interamente realizzate a mano, in alternanza con alcuni stand di flower design, editoria indipendente, produttori biologici di eccellenze gastronomiche, come le nocciole della Tuscia e il bergamotto calabrese, e ovviamente gli immancabili operatori olistici, pronti ad offrire trattamenti e massaggi di vario tipo, per rilassarsi con un massaggio californiano o uno shiatsu decontratturante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia torna nella Capitale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, torna a Roma nel weekend: sabato 22 ottobre nelle Vie Duccio di Buoninsegna e Alessio Baldovinetti (EUR Ottavo Colle, VIII Municipio), mentre domenica 23 ottobre saranno in Viale KANT, incrocio con Viale Marx (IV Municipio). Dunque, due appuntamenti per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le giornate della castagna di Canepina

Proseguono le Giornate della castagna di Canepina. Quasi un mese dedicato al frutto protagonista dell'autunno, con intrattenimento, musica e appuntamenti per tutti i gusti. Le Giornate della castagna sono la festa del prodotto più significativo dell’economia canepinese che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori. La manifestazione è animata da convegni, musica, giochi e rappresentazioni e trova il culmine nella distribuzione gratuita delle caldarroste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli eventi di Halloween a Roma

Ad Halloween manca ancora una settimana, ma già si respira un'atmosfera da brividi in città. In alcuni parchi divertimento e luoghi della Capitale, infatti, zombie, fantasmi, streghe e zucche incantate sono già arrivati. Clicca qui per scoprire tutti gli eventi di Halloween da non perdere a Roma e dintorni.