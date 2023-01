Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 gennaio

Ci siamo: un nuovo weekend è alle porte. C'è chi staccherà la spina senza mettere la sveglia e vivendo questo fine settimana all'insegna del relax totale e chi vorrà approfittare delle due giornate di stop per vivere Roma, i suoi monumenti, la sua bellezza, per visitare una nuova mostra magari, per andare al cinema o al teatro.

Se vi state chiedendo cosa fare nel weekend del 21 e 22 gennaio nella Capitale, sappiate che gli appuntamenti non mancano. In città arrivano esperienze immersive entusiasmanti, mostre e visite guidate, è anche il weekend del Capodanno cinese e sono diverse le iniziative in programma.

Ecco i suggerimenti di RomaToday

Cacio & Pepe Festival

Fino a domenica 22 gennaio, il tempio del cibo di Eataly Roma organizza un’intera settimana dedicata al "Cacio e Pepe" nel grande Mercato e nei Ristoranti, che culminerà nel weekend con un’imperdibile e grande festa giunta quest’anno alla sua quarta edizione: il Cacio & Pepe Festival, dal 20 al 22 gennaio, al terzo piano del negozio Eataly più grande del mondo. Una selezione delle migliori realtà romane proporrà la cacio e pepe in tantissime versioni. Non mancheranno show cooking dedicati, lezioni di cucina, intrattenimento musicale e laboratori creativi per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

RomaSposa diventa "Urban"

Dal 20 al 22 gennaio 2023, per la prima volta al Prati Bus District, arriva RomaSposa, in una versione molto "urban". L’evento dedicato ai futuri sposi porta nella centralissima Viale Angelico 52 le proposte dei circa 150 espositori presenti con soluzioni per location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze. Un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Palazzo delle Esposizioni compie 140 anni

Il Palazzo delle Esposizioni spegne 140 candeline. Era il 21 gennaio 1883 quando, alla presenza del Re e con una grande cerimonia, venne inaugurato il Palazzo per l’Esposizione Internazionale delle Belle Arti, progettato dall’architetto Pio Piacentini e caratterizzato fin da subito quale laboratorio di ricerca e sperimentazione. Il 21 e il 22 gennaio si festeggia con il biglietto d'ingresso al prezzo speciale di 8 euro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi in "Cetra una volta"

Conosci il Quartetto Cetra?” se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a emoticon dispiaciuto. Ma basta canticchiare “Nella vecchia fattoria…” che lui con gli occhi accesi di chi torna all’infanzia risponderà “ia… ia… ò!”. Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi portano al Teatro Ambra Jovinelli "Cetra una volta", uno spettacolo che ripercorre la magia dei Cetra, che fa parte della vita di tutti. La loro eredità musicale non ha bisogno di essere riconosciuta; c’è e basta. Un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate, sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Up!", la mostra a Palazzo Merulana

In occasione del Capodanno cinese, arriva a Palazzo Merulana la mostra “UP!” a cura di Liliana Liao, in programma fino a domenica 22 gennaio 2023. Sette artisti cinesi che hanno scelto di formarsi in Italia, presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, ognuno con un linguaggio e un modo espressivo diverso, raccontano con autenticità la costante ricerca di un equilibrio organico tra Oriente (Cina) e Occidente (Italia). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodanno cinese, cena speciale con piatti portafortuna

Manca poco all’arrivo del Capodanno lunare che, secondo il calendario cinese, quest’anno cadrà il 22 gennaio. Un festa particolarmente sentita nei paesi asiatici e per celebrarla il ristorante cinese Dao organizzerà una cena speciale con piatti portafortuna accompagnati dalla suggestiva performance di Gao Chuanyan, musicista di guzheng, il tradizionale strumento cinese a corda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

“Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition” è la mostra-omaggio al genio e alla sua immensa curiosità intellettuale, che ha aperto a Roma dallo scorso 26 dicembre. Visitandola si potranno ammirare le opere che riproducono gli studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza personale nell'ambito delle pratiche autoptiche: così Il celebre Uomo Vitruviano e un incredibile Studio embriologico prendono forma rivelando l'altissimo livello di conoscenza anatomica e l'estrema precisione nel disegno a cui giunse Leonardo. Passeggiando tra le sezioni della mostra, lo spettatore avrà modo di conoscere ed entrare nel vivo degli studi che il grande genio fiorentino ha compiuto e che sono stati la colonna portante della sua produzione scientifica e artistica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al primo piano del Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Dal Titanic in Lego più grande del mondo al Colosseo lungo 188 metri, largo 156 metri, con una circonferenza di 524 metri e un’altezza di 48,5 metri. Non mancheranno i supereroi, il villaggio dei Puffi, i villaggi spaziali, l'Antica Roma e l'Antica Grecia, le citta aliene e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casanova opera pop, il Musical di Red Canzian

C'è tempo fino a domenica per vedere "Casanova opera pop", il musical di Red Canzian al Teatro Brancaccio. Il kolossal di teatro musicale ambientato nella Venezia del ‘700 e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, porta 21 performer sul palco, 2 ore di musica e 35 brani cantati dal vivo, 120 costumi, 30 cambi scena, scenografie immersive e scelte stilistiche innovative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dado a tutto tondo

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo show: "Dado a tutto tondo". Lo spettacolo sarà a Roma fino al 29 gennaio 2023, al Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. Il nuovo spettacolo di Dado sarà una grande vetrina di emozioni comiche, che tra monologhi, canzoni e una grande varietà di personaggi, sfrutterà il linguaggio della stand-up comedy e del teatro-canzone per deliziare il suo pubblico e, allo stesso tempo, interrogarsi sulle piccole e grandi questioni della vita quotidiana, soprattutto quella dei romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Martufello al Teatro Golden

Fino a domenica, al Teatro Golden, c'è Martufello con lo spettacolo "Cocktail x 3", insieme a Miriam Mesturino e Luca Negroni. Riparte così la stagione 2023 al teatro in via Taranto. "Cocktail x 3” è uno spettacolo divertente che mette a nudo alcune dinamiche di coppia e, basandosi sui concetti di fedeltà, amore, tradimento, riesce a miscelare abilmente i movimenti dei personaggi rendendo la commedia godibile e intelligente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Note stonate al Teatro Manzoni

Sabato e domenica l'appuntamento, al Teatro Manzoni, è con lo spettacolo "Note stonate" di Israel Horovitz, con Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi. Due vite che si incontrano non casualmente. Lui anziano professore malato, appassionato di musica, lei la sua nuova governante. Anime tormentate legate da un cupo passato che si svela con lentezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde

Da giovedì 19 gennaio a domenica 12 febbraio 2023, Ubik Produzioni e Teatro Stabile del Giallo presentano "Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde" al Teatro Ciak di Roma. Uno spettacolo di Robert Louis Stevenson, con regia, traduzione e adattamento Matteo Tarasco e con Ruben Rigillo, Linda Manganelli, Giovanni Carta, Enrico Ottaviano, Amedeo D'Amico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]