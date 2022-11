Weekend a Roma: cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre

Un nuovo weekend è alle porte, le temperature annunciano l'avvicinarsi dell'inverno e nella Capitale si respira un'atmosfera particolare. Sabato 19 e domenica 20 novembre, sono tanti e variegati gli appuntamenti da non perdere in città. Dalla cultura al teatro, dallo shopping alla musica.

Cosa fare sabato 19 e domenica 20 novembre a Roma

Quello alle porte è il fine settimana dei Musei in Musica, una straordinaria apertura serale dei principali poli museali della Capitale, con spettacoli e musica dal vivo. Spazio anche al teatro e al circo con appuntamenti per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Amanti dello shopping preparatevi ad immergervi in boutique a cielo aperto, perché tornano in città Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, non solo: iniziano anche alcune promozioni del Black Friday 2022.

Tanto divertimento e prime atmosfere di Natale nel weekend, infine, con villaggi e parchi che inaugurano e accendono le prime luminarie. Ecco dunque gli eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 novembre a Roma:

Musei in Musica

Sabato 19 novembre torna a Roma l’appuntamento con la magica atmosfera di “Musei in Musica”. A distanza di tre anni dall’ultima volta, nel 2019, la città di Roma si prepara ad accogliere la 12a edizione della manifestazione. La sera di sabato i musei civici apriranno straordinariamente (dalle 20.00 alle 2.00 di domenica) al costo simbolico di un euro e questo consentirà di apprezzare le bellezze delle collezioni permanenti e le opere delle numerose mostre temporanee attualmente in corso assistendo, nel contempo, all’ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo previsti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Incanto di luci" all'Orto Botanico

“Incanto di Luci” è la mostra d’arte sensoriale che arriva all’Orto Botanico di Roma da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio 2023. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un evento che anticipa le festività natalizie e che vuole ricreare un microcosmo incantato all’Orto Botanico di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La magia del Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Sabato e domenica 19 novembre ci si potrà immergere in un suggestivo villaggio natalizio, con attrazioni e spettacoli a tema, musical, mercatini di Natale con casette di legno, luci, leccornie ì, profumo di biscotti e vin brulè. Non mancherà, ovviamente, la casa di Babbo Natale, dove Santa Claus in persona aspetta i suoi piccoli ospiti per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una memorabile foto ricordo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Arte in Nuvola

Dopo il grande successo della prima edizione, chiusa con oltre 30.000 visitatori e con grande apprezzamento di pubblico, torna nella Capitale “Roma Arte in Nuvola”, la grande fiera internazionale di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni, in programma dal 17 al 20 novembre 2022 presso la suggestiva cornice della Nuvola di Fuksas. In mostra un'offerta artistica poliedrica in grado di dar voce a tutte le discipline - dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video arte alla digital art fino alla street art – e di intercettare la migliore proposta espositiva dell’intero panorama nazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Museo delle Illusioni

Un fantastico mondo delle illusioni ha aperto le sue porte in via Merulana, 17. Un museo diverso dal solito, che vuole ingannare i sensi, divertire e dare allo stesso tempo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un luogo dove nulla è come sembra. E' il Museo delle Illusioni di Roma è un posto consigliato a persone di ogni età per tuffarsi nel mondo dell’inaspettato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Atmosfere di Natale al Solara Garden

Il tradizionale Villaggio di Natale è tornato al Solara Garden. Un progetto che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell'anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Un'intera struttura totalmente dedicata al settore natalizio suddivisa in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. Dalla casa di pan di zenzero e del bastoncino di zucchero americano, al regno ghiacciato di orsi polari e cristalli di ghiaccio e poi la Pineta, con tutta la varietà di alberi verdi ed innevati, con tantissimi tipi di luminarie in un'esposizione che si snoda su una superficie di oltre 4000 mq al coperto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Nuda" all'Ambra Jovinelli

La compagnia Finzi Pasca presenta Nuda, uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Battiti", rassegna internazionale di circo-teatro

Va in scena la rassegna "Battiti", circo teatro, danza, comicità, giocoleria, acrobatica aerea. Tutti i fine settimana spettacoli per tutte le fasce d'età, con artisti provenienti da tutto il mondo e spettacoli straordinari con tecniche di acrobatica, aerea, giocoleria, danza e follia assortita. In particolare, domenica 20 novembre andrà in scena "The Best Disaster" di e con Mr Mustache, divertente e surreale, uno spettacolo che porterà a tutti leggerezza e allegria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Luigi Strangis Tour 2022, il concerto a Roma

Luigi Strangis, dopo un'estate di concerti in giro per il Sud e il Centro Italia, fa tappa a Roma. Domenica 20 novembre, infatti, il vincitore di Amici 21 arriverà all'Atlantico Live di Roma con il suo "Luigi Strangis Tour 2022". La data romana chiuderà il tour 2022 del giovane cantante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Grottaferrata e Roma

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il consorzio che da anni gira l'Italia e rappresenta la massima espressione del famoso mercato della Versilia, torna nel Lazio per due date di sfrenato shopping all'aria aperta: sabato 19 novembre in piazzale San Nilo a Grottaferrata e domenica 20 novembre in viale Val Padana (zona Metro B1 Conca d'Oro). Entrambi gli eventi si svolgeranno dalle 8 alle 19 con orario continuato, anche in caso di maltempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Massimo Wertmuller in "A cuore aperto"

Il Teatro Ghione di Roma, presenta, da giovedi 17 a domenica 20 novembre, Massimo Wertmuller in "A cuore aperto". Lo spettacolo è una dichiarazione di guerra a Roma e alla sua lingua fatta da un suo cittadino, da un suo figlio, che rifiuta questa sorta di mutazione genetica cui sembra inesorabilmente destinata la sua Città. Massimo Wertmüller intraprende un viaggio partendo dalle radici di una civiltà, con qualche dotta dissertazione, ma anche qualche inevitabile caduta, per arrivare a riflettere sui grandi temi della vita stessa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Black Friday a Castel Romano

La stagione delle Feste a Castel Romano Designer Outlet si apre con il Black Friday, occasione di shopping importata dalla tradizione americana, ideale per pensare in anticipo ai regali di Natale. Il centro McArthurGlen della Capitale accoglierà i visitatori con nuove scintillanti luminarie artistiche natalizie che richiamano quelle tradizionali del Sud Italia, per le quali saranno utilizzati esclusivamente Led a basso consumo per ridurre l’impatto energetico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]