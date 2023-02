Weekend a Roma: 11 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 febbraio

Il terzo weekend di febbraio è alle porte, arriva la domenica di Carnevale e Roma e dintorni si riempiono di maschere, coriandoli e stelle filanti. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, la Capitale è ricca di eventi da non perdere: manifestazioni dedicate al vino, alla canapa, alla musica. Tantissimi gli eventi di Carnevale, i laboratori, le sfilate e i carri. Ci sono nuove esperienze immersive in città, oltre agli spettacoli teatrali e alle mostre.

Cosa fare sabato 18 e domenica 19 febbraio a Roma? Ecco i suggerimenti di RomaToday:

Il Carnevale sul Tevere

Torna il Carnevale lungo il Tevere domenica 19 febbraio, con premi alle migliori maschere. In canoa, a piedi ed in bici. E' il Carnevale Tiberino che fa ritorno nella Capitale. Un evento fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, SUP e gommoni da Discesa. Saranno premiate le maschere più attinenti il tema del fiume, quelle realizzate con materiali di riuso e riciclo dei materiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Canapa Mundi 2023

Con 250 brand, 25.000 presenze annue e uno spazio espositivo di 11.000 mq, dal 17 al 19 febbraio 2023 torna alla Fiera di Roma Canapa Mundi, la riconosciuta fiera internazionale della Canapa. Tre giorni di appuntamenti, biodiversità, sostenibilità, cibo, benessere ma anche tessile, edilizia, innovazione e cultura, per scoprire i nuovi orizzonti della canapa con le sue mille anime, in un evento che chiama a raccolta specialisti del settore, neofiti, curiosi e famiglie. Non una semplice fiera di settore, ma un vero e proprio palcoscenico in cui la pianta e la sua vocazione sostenibile trovano espressione in sempre nuove forme che la rendono materiale organico per eccellenza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Migliori Vini Italiani

"C’è Fermento”. Questo il tema della XXII edizione de I Migliori Vini Italiani, in programma al Salone delle Fontane dell’Eur dal 17 al 19 febbraio 2023. Un file rouge, che caratterizzerà tutte le attività in programma, scelto da Luca e Francesca Romana Maroni, ideatori e organizzatori della kermesse. Oltre 70 saranno le aziende produttrici presenti ai banchi di degustazione, tutte selezionate da Luca Maroni per rappresentare appieno l’assoluta eccellenza vitivinicola del nostro territorio, dal Nord al Sud, isole comprese, tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine senza tralasciare le referenze dolci. Come ogni anno, grande attenzione sarà riservata alle piccole realtà, spesso a conduzione familiare, che, pur non raggiungendo la quantità di produzione delle grandi cantine, garantiscono l’assoluta qualità delle proprie etichette. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

LDA da Sanremo a Valmontone Outlet

Dopo il successo di Sanremo, LDA arriva a Valmontone Outlet. Domenica 19 febbraio il cantante presenterà il nuovo album. Il figlio di Gigi D'Alessio incontrerà i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album “Quello che fa bene” di cui fa parte anche la canzone “Se poi domani” che gli ha permesso di posizionarsi al 15° posto nella sua prima presenza al Festival. Appuntamento presso Red La Feltrinelli nella piazza centrale dell’Outlet. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Tarantella del Carnevale

Torna la Tarantella del Carnevale, una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle un grande concerto alle ore 11 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium. In questa settima edizione saranno protagoniste le maschere zoomorfe tradizionali, una modalità di rappresentazione carnascialesca ancora largamente diffusa in molte zone del nostro Paese, in particolare nelle aree alpine e appenniniche dove permangono attività economiche legate alla pastorizia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Carnevale al Castello di Santa Severa

Arriva il Carnevale al Castello di Santa Severa. Sabato 18 e domenica 19 febbraio tutto il borgo sarà animato con laboratori, degustazioni e attività nella natura con Archeotrekking e e-bike trekking. Si potranno gustare i dolci tipici del carnevale, frappe, castagnole e prodotti di Natura in campo, con degustazioni e vendita dei prodotti delle riserve naturali, oltre a tante attività da fare in famiglia all’interno del borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giuliana De Sio e Alessandro Haber in "La signora del martedì"

Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono al Teatro Ambra Jovinelli fino al 26 febbraio, con lo spettacolo "La signora del martedì". Un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato, legati per sempre a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il peggio di Cinzia Leone ... non finisce mai

Dal 17 al 19 febbraio, Cinzia Leone con la sua straordinaria comicità ed ironia arriva al Teatro degli Eroi, con il suo esilarante e graffiante spettacolo “Il peggio di Cinzia Leone...non finisce mai". Uno spettacolo che trae ispirazione dalla nostra condizione. E c’è un grande sforzo di intenti e di energia per tenere il passo con una trasformazione così determinata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paradiso XXXIII, di e con Elio Germano e Teho Teardo

Paradiso XXXIII, di e con Elio Germano e Teho Teardo, andrà in scena il 18 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta di uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato. Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso, l'indicibile, prova a raccontare l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe – Carnival Edition 2023

Torna il Mercatino delle Streghe nella sua vesta carnevalesca, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, nel cuore della Roma storica di Testaccio, domenica 19 febbraio a ingresso gratuito. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche herbarie questa volta sarà fra coriandoli, scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]