Weekend a Roma: i 10 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 gennaio

Weekend di metà gennaio, addobbi di Natale riposti in soffitta e tutti - grandi e piccini - tornati alla routine. Riprendere la quotidianità, con i ritmi serrati della vita romana, lo sappiamo, non è facile e, quindi, ci meritiamo tutti un fine settimana all'insegna del relax, della cultura, del divertimento. Ne abbiamo bisogno, perché le ferie sembrano già troppo lontane e i prossimi ponti anche.

Cosa fare sabato 14 e domenica 15 gennaio dunque? Abbassate le serrante di villaggi e mercatini di Natale, la Capitale riparte dalla cultura, dalle mostre, dal teatro con un weekend che regala tante storie da scoprire. Ecco gli eventi selezionati da RomaToday per il prossimo weekend:

Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi in "Cetra una volta"

Conosci il Quartetto Cetra?” se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a emoticon dispiaciuto. Ma basta canticchiare “Nella vecchia fattoria…” che lui con gli occhi accesi di chi torna all’infanzia risponderà “ia… ia… ò!”. Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi portano al Teatro Ambra Jovinelli "Cetra una volta", uno spettacolo che ripercorre la magia dei Cetra, che fa parte della vita di tutti. La loro eredità musicale non ha bisogno di essere riconosciuta; c’è e basta. Un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate, sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

“Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition” è la mostra-omaggio al genio e alla sua immensa curiosità intellettuale, che ha aperto a Roma dallo scorso 26 dicembre. Visitandola si potranno ammirare le opere che riproducono gli studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza personale nell'ambito delle pratiche autoptiche: così Il celebre Uomo Vitruviano e un incredibile Studio embriologico prendono forma rivelando l'altissimo livello di conoscenza anatomica e l'estrema precisione nel disegno a cui giunse Leonardo. Passeggiando tra le sezioni della mostra, lo spettatore avrà modo di conoscere ed entrare nel vivo degli studi che il grande genio fiorentino ha compiuto e che sono stati la colonna portante della sua produzione scientifica e artistica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Al primo piano del Centro commerciale Leonardo di Fiumicino è arrivata la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Dal Titanic in Lego più grande del mondo al Colosseo lungo 188 metri, largo 156 metri, con una circonferenza di 524 metri e un’altezza di 48,5 metri. Non mancheranno i supereroi, il villaggio dei Puffi, i villaggi spaziali, l'Antica Roma e l'Antica Grecia, le citta aliene e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

@Piuttosto_che in "Ho fatto il Classico"

Domenica 15 gennaio alle ore 21 Pierluca Mariti, in arte @Piuttosto_che, arriva al Teatro Brancaccio di Roma, dopo un trionfale tour estivo che lo ha visto impegnato in 21 date, tutte sold out da nord a sud, portando in scena il suo spettacolo “Ho fatto il Classico”: un reading che combina monologhi comici con momenti di improvvisazione, qualche incursione didattica e fugaci passaggi emotivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe

Torna con il suo primo appuntamento del 2023 il Mercatino delle Streghe, alla Città dell'Altra Economia. L'appuntamento è domenica 15 gennaio fra i prati dell'Ex Mattatoio. Tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. Una giornata completamente gratuita per scoprire oggetti ed idee di ogni genere, sia dal punto di vista artigianale che esoterico, cristalli, incensi naturali, bacchette fatte mano, talismani, orgoniti, pentasfere energetiche, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso e interessante si possa immaginare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The World of Banksy

La data di chiusura era già stata prorogata alla fine di gennaio, ma il grande successo riscosso dalla mostra ne prolunga ancora l'apertura fino a primavera inoltrata. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presso Roma Tiburtina sarà infatti visitabile fino al 28 maggio 2023 e il weekend alle porte potrebbe essere l'occasione giusta per visitarla. Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Se non lo avete ancora fatto, nel fine settimana, vale la pena andare a visitare la grande mostra dedicata a Van Gogh a Palazzo Bonaparte. La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller-Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casanova opera pop, il Musical di Red Canzian

Dopo il clamoroso successo e tanti sold out nel breve tour di anteprima, da dicembre 2022 ritorna in scena il musical di Red Canzian "Casanova opera pop". Il kolossal di teatro musicale ambientato nella Venezia del ‘700 e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, porta 21 performer sul palco, 2 ore di musica e 35 brani cantati dal vivo, 120 costumi, 30 cambi scena, scenografie immersive e scelte stilistiche innovative. Tra le tappe del tour 2023, previsto anche il debutto a Roma al Teatro Brancaccio, dal 10 al 22 gennaio 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dado a tutto tondo

Gabriele Pellegrini, in arte Dado, torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo show: "Dado a tutto tondo". Lo spettacolo sarà a Roma, dall’11 al 29 gennaio 2023, al Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. Il nuovo spettacolo di Dado sarà una grande vetrina di emozioni comiche, che tra monologhi, canzoni e una grande varietà di personaggi, sfrutterà il linguaggio della stand-up comedy e del teatro-canzone per deliziare il suo pubblico e, allo stesso tempo, interrogarsi sulle piccole e grandi questioni della vita quotidiana, soprattutto quella dei romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Martufello al Teatro Golden

Arriva al Teatro Golden, dall'11 al 22 gennaio, lo spettacolo "Cocktail x 3" con Maurizio Martufello, Miriam Mesturino e Luca Negroni. Riparte così la stagione 2023 al teatro in via Taranto. "Cocktail x 3” è uno spettacolo divertente che mette a nudo alcune dinamiche di coppia e, basandosi sui concetti di fedeltà, amore, tradimento, riesce a miscelare abilmente i movimenti dei personaggi rendendo la commedia godibile e intelligente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]