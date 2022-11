Weekend a Roma: cosa fare sabato 12 e domenica 13 novembre

Un nuovo weekend è alle porte. Le temperature miti e anomale delle ultime settimane hanno lasciato spazio all'autunno, ma il sole non manca sabato 12 e domenica 13 novembre e sono davvero tanti gli eventi da poter vivere in città e nei dintorni.

Il cartellone è ricco e, come ogni fine settimana, regala eventi all'insegna della cultura, del buon cibo, della natura e dello shopping.

Cosa fare sabato 12 e domenica 13 novembre a Roma

Dalle mostre da non perdere in autunno, agli spettacoli teatrali. Dagli appuntamenti con il vintage (che sono diversi in città in questo fine settimana) agli eventi dedicati alle eccellenze del food & wine. Spazio anche all'artigianato, alle sagre, alle culture lontane per chi ha voglia di un sabato e una domenica all'insegna delle tradizioni, non solo nostre. Pronti per un fine settimana ricco di appuntamenti da segnare in agenda?

Vintage Invaders, la vendita al chilo a Pratibus

Amanti del vintage e della vendita al chilo fatevi sotto, perché da venerdì 11 a domenica 13 novembre Vintage Invaders torna ad invadere gli spazi di Prati Bus District, con la più grande kilo sale d'Europa. Un pop up vintage market di 5000mq che mostra il fascino intrinseco del pre loved con una selezione di oltre 10.000 kg di capi. Tre giorni di una vera esperienza urbana che abbraccia la tendenza della moda sostenibile e asseconda la curiosità di cercare qualcosa di unico che racconta una storia da continuare. In tal senso lo spettatore viene catapultato idealmente fuori del tempo e invitato ad interagire con fashion exhibition, intallazioni, live music, tattoo corner, photo opportunity ed experience box dedicate alla cultura pop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market a piazza Ragusa

E' a tutti gli effetti questo il weekend del vintage: anche a piazza Ragusa, infatti, protagonista tutto il meglio del Made in Italy. Presso il Ragusa Off, sabato e domenica, ci saranno oltre 170 espositori, un’area bimbi con attività ricreative, un’area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù scintillante e special activities tutte da vivere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh, la grande mostra a Roma

Nuovo weekend di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, la grande mostra tra le più attese dell'autunno a Roma. Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto - sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"The Lobster Empire", la mostra di Philip Colbert a Roma

Dopo il grande progetto di arte pubblica che ha trasformato via Vittorio Veneto in una galleria d’arte a cielo aperto, portando nella strada simbolo della Dolce Vita il suo “Lobster Empire” - l’installazione di sculture aragoste di grandi dimensioni in corso fino a gennaio - l’artista britannico Philip Colbert ritorna nella capitale con la sua mostra personale The Lobster Empire presso il presso il Complesso di San Salvatore in Lauro, in programma dal 9 novembre fino all’8 gennaio 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

Una mostra-evento per celebrare Lucio Dalla. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa. L’esposizione, al Museo dell'Ara Pacis, nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Excellence Food Innovation 2022

Si accendono i riflettori su Excellence 2022, ai nastri di partenza alla Nuvola di Fuksas. Andrà in scena, infatti, dal 10 al 12 novembre dalle 10 alle 18, la più grande kermesse capitolina dedicata all’enogastronomia del made in Italy con 80 chef – tra i quali moltissime stelle michelin – 200 aziende, 2 aree show cooking , un temporary restaurant e 40 tra convegni, talk, seminari e masterclass. Un evento che fa ritrovare sotto lo stesso tetto gli addetti ai lavori e il grande pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Atmosfere di Natale al Solara Garden

Il tradizionale Villaggio di Natale è tornato al Solara Garden. Un progetto che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell'anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Un'intera struttura totalmente dedicata al settore natalizio suddivisa in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. Dalla casa di pan di zenzero e del bastoncino di zucchero americano, al regno ghiacciato di orsi polari e cristalli di ghiaccio e poi la Pineta, con tutta la varietà di alberi verdi ed innevati, con tantissimi tipi di luminarie in un'esposizione che si snoda su una superficie di oltre 4000 mq al coperto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eataly Wine Festival

L'11 e il 12 novembre lo store romano di Eataly organizza una nuova edizione del Wine Festival con 200 etichette in degustazione e 40 produttori.

Quest’anno l'evento è dedicato al tema "Vino e Terroir" e saranno proprio i vignaioli presenti a raccontare questo profondo legame e a parlare di terroir, fattore che determina il carattere e l'unicità del vino prodotto. Gli appassionati avranno l’opportunità di fare un viaggio degustativo lungo lo stivale, scoprendo le realtà vitivinicole che rendono unica la nostra produzione in tutto il mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trieste Food Fest

Si svolgerà, dall'8 al 20 novembre, il Trieste Food Fest. Non un festival di strada, ma un evento gastronomico pop all'interno dei locali selezionati nel quartiere Trieste, Piazza Bologna e zone limitrofe. Dodici giorni di degustazioni a prezzi popolari di birre, vino, tapas, cocktail, pizza e pinsa, poke, sushi, carne, pesce, gelati, crêpes e tanto altro. Il "menu" di questo fest prevede all'interno di ciascun locale due proposte degustative promozionali, scontate, che partiranno dai 4 eirp per dolci, gelati e colazioni, fino a un massimo di 35 euro per menu completi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival: "The handicraft market in Rome" a Testaccio

Un'edizione particolarmente ricca di eventi nel grande spazio dell'Ex Mattatoio di Testaccio, all'interno della Città dell'Altra Economia. Lo spazio del market si divide fra esterno, nel grande piazzale, ed interno, nella sala “Asia” del complesso, per un totale di oltre sessanta espositori, per lo più artigiani, che venderanno le proprie creazioni. Lo spazio esterno dispone di un ampia area verde dove si svolgono attività olistiche e concerto; all'interno della salasi svolgeranno anche workshop, laboratori per bambini di vario tipo, sessioni di yoga e pilates, incontri di mindfulness e altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo

"Ditegli sempre di sì" di Roberto Andò arriva al Teatro Ambra Jovinelli. L’opera, tra le meno note di Eduardo, si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico; una commedia molto divertente che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Virginia Woolf e Bloomsbury, incontro della domenica

Nell’ambito della mostra Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life, in corso a Palazzo Altemps fino al 12 febbraio 2023, il Museo Nazionale Romano con la casa editrice Electa, in collaborazione con la National Portrait Gallery di Londra e con il sostegno dell’Italian Virginia Woolf Society propone un articolato programma di eventi culturali. Domenica 13 novembre, in particolare, alle 11, Luca Scarlini presenterà Lo spettacolo del mondo: un palcoscenico per Bloomsbury con musiche inglesi del Novecento per chitarra eseguite da Alberto Mesirca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan days a Capannelle

Terzo grande e ultimo appuntamento con il Mercatino Giapponese presso l’ippodromo comunale di Roma, prima del cambio di location in vista della Christmas Edition. Una grande kermesse sul mondo del Sol Levante in tutte le sue molteplici sfumature. Un appuntamento inclusivo dall’animo pop ma nel contempo attento e rispettoso dei grandi insegnamenti della cultura tradizionale giapponese. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd. Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna

Nuovo appuntamento scintillante con Artigiani in Mostra, sabato 12 e domenica 13 novembre, nella Coffee House di Palazzo Colonna."All that glitters Edition" è il titolo dell'edizione dedicata alla moda autunnale ed ai suoi accessori rigorosamente artigianali. Molti saranno i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i già noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione di Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della polenta

Torna la "Sagra della Polenta" a Lunghezza, il 12 e 13 novembre, il sabato solo a cena mentre la domenica pranzo e cena. Troverete la polenta classica al sugo con salsiccia oppure alla gricia sempre con salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino e pane. Naturalmente la polenta, come vuole la tradizione verrà servita sul tipico piatto di legno (scifa) che resterà a voi come dono da parte dell’Associazione Insieme per Lunghezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Manifesto Fest

Manifesto Fest torna e si firma "Ipogeo", questo il nome della sesta edizione, in programma fino a sabato 12 novembre al Monk e ad EXP di Palazzo delle Esposizioni a Roma. Una manifestazione che fa emergere dal sottosuolo mondi sotterranei per esplorare la persistenza di rovine nascoste. Si abbattono barriere geografiche e di genere, si riportano alla luce le proposte più innovative del suono elettronico connettendo presente e futuro, radici e prospettive. Si scava alla ricerca della migliore avanguardia, a caccia di contaminazioni sonore e visive. Prodotto da Monk Roma e Visioni Parallele Creative Studio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]