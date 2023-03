Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 marzo

Secondo weekend di marzo, la primavera è sempre più vicina e le temperature rigide lasciano il posto a giornate soleggiate e miti. E' il clima ideale per fare una passaggiata alla scoperta della città, organizzare attività in famiglia o con gli amici, all'insegna della cultura, del gusto, del buon bere e del divertimento.

Sabato 11 e domenica 12 marzo sono diversi gli appuntamenti da non perdere a Roma. Piazze intere vengono prese d'assalto dai collezionisti e dagli amanti delle figurine, il vino invade l'Eur, la fiera del padel più grande d'Italia raggiunge la Capitale, oltre ai numerosi spettacoli teatrali e ai trekking culturali per conoscere meglio la nostra città che non smette mai di stupire, lo sappiamo bene.

Pronti per un weekend ricchissimo? Ecco i 15 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 marzo secondo RomaToday.

Vini Selvaggi

La quarta edizione di Vini Selvaggi arriva a Roma domenica 12 e lunedì 13 marzo, nella splendida cornice dello Spazio Novecento all’Eur, dalle 12 alle 22. Il grande salone dell’Eur, una location di 1000 mq dotata di una bellissima terrazza panoramica, ospiterà oltre 100 produttori artigianali di vini, sidri e birre a fermentazione spontanea, di cui 20 cantine internazionali. I vignaioli presenti faranno degustare oltre 900 vini provenienti da: Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Germania, Polonia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Panini Tour a Roma

Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: fumetti e riviste. Il Panini Tour sarà in piazza San Giovanni, a Roma, per l'intereo weekend. La piazza romana ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Village Panini per scambiare le proprie doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La fiera del Padel più grande d'Italia

Roma diventerà la Capitale del padel da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Alla Nuova Fiera di Roma si svolgerà 'PIX-Padel Italy X-Perience', un grande contenitore, dedicato alla fenomeno sportivo che sta abbracciando sempre più appassionati, all'interno del quale prenderanno vita tanti eventi rivolti ai praticanti, ai circoli, alle scuole, alle famiglie e agli operatori del settore. PIX-Padel Italy X-Perience' vedrà la partecipazione di oltre 90 espositori su 20mila metri quadri, 10 campi da padel, le fasi finali del Master Tennis Program Ranking Amateur (TPRA). Inoltre, si potrà assistere alla prima esibizione dell'Inclusive padel tour (IPT), che vedrà scendere in campo giocatori con arti artificiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Bollywood experience di "What's love?" a Roma

Una esperienza multiculturale è in arrivo a Roma domenica 12 marzo. A Largo Venue ci si potrà immergere, infatti, nel mondo Bollywoodiano e celebrare l'uscita del film What's Love. Un mini-Festival per celebrare l’amore senza confini e la multiculturalità attraverso una serie di attività: workshops, musica, creatività, allestimenti floreali e food. Gli invitati all’evento dopo il Festival, saranno coinvolti in una parata coloratissima con suoni e costumi che, attraversando il quartiere multiculturale (area pedonale) del Pigneto, li porterà in sala al Nuovo Cinema Aquila per una premiere esclusiva del nuovo film What's Love? in uscita al cinema il 16 marzo 2023 distribuito da Lucky Red. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Rugantino", Serena Autieri e Michele La Ginestra al Teatro Sistina

Fa ritorno sul palco del Teatro Sistina lo spettacolo "Rugantino". Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un imperdibile ritorno alle radici e un'occasione per riscoprire un classico del teatro musicale italiano. Sul palco, la splendida Serena Autieri; al suo fianco, Michele La Ginestra. Nel cast anche Edy Angelillo e Massimo Wertmuller. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

TuliDay, una distesa di 5mila tulipani a Valmontone

Un evento imperdibile per chi ama i tulipani e per chi aspetta con trepidazione l'apertura di Tulipark è in arrivo nel weekend. Domenica 12 marzo, dalle 9, presso Valmontone Outlet sarà il TuliDay. Saranno disponibili i biglietti per TuliPark 2023 ad un prezzo speciale oltre a una distesa di 5mila tulipani che saranno raccolti e donati ai visitatori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giuseppe Battiston in "La valigia"

All'Ambra Jovinelli arriva lo spettacolo "La valigia" con Giuseppe Battiston. “La Valigia” è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista Sergei Dovlatov si racconta attraverso l’amore e l’odio (ma più d’amore si tratta a dire il vero) verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono da una memoria tanto lontana quanto vivida: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trekking storico ambientale al Parco dell'Appia Antica

La bellezza di Roma non si esaurisce nel suo immenso patrimonio artistico, archeologico e architettonico: ad accrescere il suo fascino e a renderla una città unica al mondo contribuiscono infatti i suoi numerosi parchi e giardini, dalle grandi ville nobiliari barocche. Per questo, sabato 11 marzo, si va alla scoperta del Parco dell'Appia Antica attraverso un percorso trekking storico-ambientale. Un percorso ad anello di media difficoltà e della durata di circa quattro ore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino a Regola d'arte

Il “Mercatino a regola d’arte” è l'evento più longevo del Parco Commerciale Da Vinci, un appuntamento che torna in primavera ogni secondo e quarto weekend del mese. Sarà composto da oltre 50 espositori di Roma e provincia che si troveranno nella parte nuova del Parco (davanti agli store Bonetti e America Graffiti). Un’iniziativa che consente di ammirare opere di mastri artigiani in una sorta di salto nel tempo nel mondo delle antichità e delle rarità preziose. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Donne dentro: la bellezza dell’essere", giornata speciale a Zoomarine

Alle donne di ieri e di oggi il parco Zoomarine dedica una intera giornata il prossimo sabato 11 marzo, che si riallaccia alla Giornata Internazionale dell'8 marzo, con tante iniziative dalla parte della prevenzione, della salute e del benessere psico-fisico. Prende vita così la campagna "Donne dentro: la bellezza dell'essere", che punta tutto sul valore della ricchezza interiore e sull'importanza di prendersi cura del proprio corpo, della mente e del cuore. Il parco apre le porte ad un villaggio della salute reso possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà medico - sanitarie. A disposizione delle donne presenti al parco, pap - test gratuiti, family card e non solo [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jazz e dj set a Salotto Morgagni

In arrivo un nuovo weekend musicale al Salotto Morgagni. Venerdì 10 marzo in programma il concerto jazz Santi Scarcella 4tet, sabato 11 marzo, invece, va in scena la serata "100% Aperitrumpet", una novità della movida romana: si beve e si balla fino a tarda notte a ritmo di musica elettronica. Il tutto in mezzo a dinosauri giganti, spettacoli e tanti costumi e gadget per una serata diversa da tutte le altre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La maledizione dei Caraibi, il musical

La compagnia MAG, composta dai migliori attori e ballerini di Roma e non solo, è pronta a farvi vivere un’esperienza unica. Dopo i 10 sold out e il grande successo degli spettacoli precedenti, arriva nella Capitale, il 12 marzo, "La maledizione dei Caraibi, il musical". Un appuntamento all'insegna dell'arte, del canto e del ballo, ma soprattutto uno spettacolo divertente e coinvolgente per grandi e piccini. L'inedita storia "La maledizione dei Caraibi" prende forma in un'ambientazione insolita e curiosa: una nave, un porto, una locanda. Non mancheranno divertimento e colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Domenica 12 marzo torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, l'appuntamento mensile che vivacizza il quartiere di San Lorenzo con uno dei mercatini più apprezzati e curati della capitale. La bellissima Piazza dell'Immacolata, proprio davanti alla grande chiesa ospita ogni seconda domenica del mese (salvo modifiche) questo market di artigianato artistico e vintage selezionato, che conta all'incirca una quarantina di espositori fra le varie categorie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Mixed by Erry", regista e cast incontrano il pubblico a Roma

Arriva a Roma per incontrare il pubblico in sala il cast di Mixed by Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia sull’ascesa e la caduta di Erry, primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli. Una storia di passione e sogni, partita dai vicoli di Forcella e diventata presto, e inaspettatamente, un’avventura leggendaria e travolgente. Da venerdì a sabato diverse saranno le occasioni per incontrare il regista e gli interpreti del film in uscita il 16 marzo. Venerdì 10 marzo appuntamento al Cinema Multisala Lux, sabato 11 marzo al Cinema Giulio Cesare e successivamente al Cinema Barberini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]