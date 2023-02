Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 febbraio

Secondo weekend di febbraio, quello che anticipa San Valentino e che ci porta verso il Giovedì grasso (che sarà il 16 febbraio), con tanti eventi a tema Carnevale in programma a Roma e dintorni.

Sfilate e carri prendono vita, tanti romani approfittano del fine settimana per organizzare una gita sulla neve, c'è anche chi desidera dedicare sabato e domenica a teatro, cinema, spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. E Roma non delude, poiché sono tanti gli appuntamenti da non perdere.

Cosa fare sabato 11 e domenica 12 febbraio a Roma? Ecco i suggerimenti di RomaToday:

Il Piccolo Principe

Ultimo weekend al Teatro Sistina per assistere a "Il Piccolo Principe". Il libro più amato e letto di tutti i tempi è diventato, infatti, uno spettacolo per raggiungere i teatri più importanti d'Italia nel 2023. La prima tappa è stata proprio Roma, qui lo spettacolo è arrivato il 1 febbraio e sarà in scena, appunto, fino a domenica 12. Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è un’istallazione. Ma è un po’ di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva a Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Percorsi di Carnevale all'Orto Avanzato

Dopo i Percorsi di Natale, il 12 febbraio tornano i laboratori all'aria aperta dell'Associazione Superabile in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, sempre all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, questa volta per svolgere insieme attività pazze, colorate, strampalate e rovesciate all’insegna del Carnevale. I Percorsi di Carnevale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura oggetti carnevaleschi e giocare all’aria aperta.

I laboratori sono integrati per bambini normotipici e disabili, con persone esperte e qualificate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Se Cupido ci mette lo zampino?" San Valentino a Zoomarine

C'è chi anticipa il San Valentino, come Zoomarine. Il parco in zona Torvaianica lancia il 12 febbraio la campagna solidale "Se Cupido ci mette lo zampino?" Uomini e animali: un viaggio d’amore lungo 365 giorni. Attraverso una serie di tappe con veterinari e biologi sarà possibile, scoprire le tecniche di conquista più curiose e stravaganti, tra danze, combattimenti, canti, profumi, che gli animali presenti nel parco utilizzano per trovare “l’anima gemella”. I regali del cuore, dalle serenate al cibo offerto al partner, stabiliscono dei legami spesso lunghi e duraturi, proprio come quelli che scoccano tra umani e pets. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma silenziosa bellezza

Una mostra diversa dalle solite da poter visitare proprio questo weekend è "Roma silenziosa bellezza". Un viaggio insolito nei luoghi della Città Eterna, che rinnova la meraviglia di riscoprirne la bellezza più vera e più intensa. Attraverso gli scatti realizzati da Moreno Maggi nel 2020 durante i mesi del lockdown, l’esposizione, a ingresso libero, al Vittoriano, restituisce una Roma diversa da come siamo soliti percorrerla e viverla. Una Roma resa straordinariamente bella dal silenzio di quei giorni, in uno spazio normalmente assediato dal traffico e dal sovraffollamento, per restituire il volto vero e inossidabile alla città, pronta ad ospitare i grandi eventi internazionali dei prossimi anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market nel cuore di San Lorenzo

Dopo oltre un anno dalla sua prima edizione, l'Eco & Chic Market si conferma l'evento mensile di punta della zona di San Lorenzo e limitrofe, ed uno dei market più originali della Capitale, con le sue circa quaranta postazioni che ospitano artigianato artistico e vintage selezionato ed igienizzato. Torna anche domenica 12 febbraio. Le proposte in vendita sono tantissime, tutte provenienti da filiera corta, ecosostenibili ed etiche: il posto ideale dove trovare regalini originali per San Valentino, come sempre ad ingresso libero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ferzaneide – Sono ia!"

Dal 10 al 12 febbraio torna al Teatro Ambra Jovinelli Ferzan Ozpetek, regista amatissimo del nostro cinema, che si racconta in Ferzaneide – Sono ia!, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, un viaggio sentimentale attraverso la narrazione dei suoi ricordi, delle suggestioni e delle figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Una come me", Matilde Brandi al Teatro degli Audaci

Fino al 12 febbraio, in prima nazionale al Teatro degli Audaci c'è la divertentissima commedia ricca di colpi di scena “Una come me” di Mauro Graiani. Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi sono i protagonisti di questa pièce abilmente diretta da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi, produzione Associazione Culturale Le Ombre di Platone. Lo spettacolo poi proseguirà la tournée toccando numerose regioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aikido e Sake

Sabato 11 febbraio il Takemusu Dojo apre le porte ad un mondo delicato di sapori, emozioni e orizzonti lontani che si avvicinano sempre di più. L’evento inizierà con una sessione speciale di Aikido tenuta dal Maestro Carlo Cocorullo alla scoperta di uno stato interno di armonia e riflessione sulla consapevolezza del proprio corpo. A seguire la degustazione guidata dalla sommelier giapponese Kana Cappelli che porterà per mano gli ospiti tra i gusti del vero sake in una dimensione di conoscenza e realizzazione di un mondo a quattordicimila chilometri da Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Ronciglione

Il Carnevale di Ronciglione, uno dei carnevali più attesi del Lazio, è ufficialmente entrato nel vivo. Il borgo in provincia di Viterbo si prepara ad accogliere i suoi visitatori con una festa centenaria amata dai suoi frequenti spettatori e capace di attirare pubblico da tutta la penisola, tanto da far ribattezzare Ronciglione come Città del Carnevale. Nel 2023 tradizione e folklore potranno essere ammirati durante tre grandi Corsi di Gala e tanti eventi per il Carnevale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]