Weekend a Roma: i 15 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 dicembre

Il weekend è alle porte e, per i più fortunati, sarà un lungo Ponte dell'Immacolata. Le previsioni del tempo annunciano pioggia nel fine settimana, ma Roma è pronta ad affrontarla con tanti eventi anche al chiuso per tutti i gusti e tutte le età.

Si respira una magica atmosfera natalizia ormai in città, tanti i Villaggi di Natale inaugurati, per non parlare dei numerosi mercatini in stile Nord Europa che affascinano non solo gli amanti del Natale. Ci sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio, ma anche interessanti spettacoli teatrali, manifestazioni dedicate ai libri, fiere del panettone e del pandoro, città dei regali. Ed è in arrivo anche una speciale tre giorni di cinema a prezzo ridotto.

Cosa fare sabato 10 e domenica 11 dicembre a Roma? Ecco i consigli di RomaToday.

Christmas World

Secondo weekend di "Christmas World" a Villa Borghese. La seconda edizione della manifestazione natalizia si svolge, infatti, nel cuore verde di Roma. A Villa Borghese vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Visitando Christmas World, sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel; perdersi nell’affascinante Tokyo; e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla pista di giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. Portate l'ombrello, dunque, ma non perdetevi la magia del Natale nel Mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cats, il Musical al Sistina

“Cats”, il musical firmato da Massimo Romeo Piparo, arriva al Teatro Sistina dal 7 dicembre. Un titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Protagonista Malika Ayane nel ruolo di Grizabella. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days Christmas Edition

Sbarca nel cuore di Roma il grande evento natalizio del Mercatino Giapponese. Per i Japan Days saranno i 5000 mq?dal sapore industriale del?PratiBus District ad ospitare per un week end intero una suggestiva kermesse sul mondo del?Giappone?in tutte le sue sfumature. Tanto shopping, unico e fuori dagli schemi e tante saranno anche le diverse attività che andranno a completare un’esperienza che vi trasporterà in un contesto inaspettato e dal sapore internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giftland, la città del regalo

Prosegue "Giftland - la città del regalo", il più grande mercato di Natale al coperto. Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Quando si pensa al Natale viene in mente Babbo Natale, l’Avvento, i viaggi, il vin brulè e il tempo trascorso al caldo con gli affetti più cari. A completare questo quadro idilliaco ci sono senza dubbio i mercatini: stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici In quest’ottica, il Vintage Market Roma quest’anno ha pensato, anche, ai quesiti che in tanti si pongono soprattutto a dicembre: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Più Libri Più Liberi

Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, torna alla Nuvola dell’Eur dal 7 all'11 dicembre. L’evento editoriale dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi ancora una volta si interroga e ci interroga sui grandi temi del nostro tempo. 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. Un programma particolarmente ricco di ospiti nazionali e internazionali, che portano a Roma il respiro senza confini di grandi tematiche sociali e politiche. Il tema di quest'anno è "Perdersi e ritrovarsi". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Domenica al cinema a 3 euro

Iniziano proprio domenica 11 dicembre i Lazio Terra Cinema Days: fino a martedì 13 dicembre, nelle sale cinematografiche del Lazio sarà possibile vedere i film alla tariffa ridotta di 3 euro. Sono più di 50 le sale aderenti, da cinema storici a moderni multisala, per un totale di oltre 260 schermi che mirano a coinvolgere nell'arco di quasi trenta ore di programmazione migliaia di persone. Una speciale occasione che vede coinvolte tutte le province del Lazio e che offrirà l'opportunità di vedere a prezzo ribassato numerosi film in prima visione, appena lanciati o di imminente uscita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Presepe dei Netturbini

Il Presepe dei Netturbini di Roma compie ben cinquanta anni e riapre giovedì 8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione dopo la scomparsa del suo ideatore e realizzatore Giuseppe Ianni. L’ingresso al presepe sarà gratuito ma sarà obbligatoria la prenotazione tramite il sito AMA. Le visite avranno la durata massima di 50 minuti e ai visitatori sarà data la possibilità di assistere alla proiezione di una videoguida, disponibile sottotitolata in inglese e l’altra nella LIS, la Lingua Italiana dei Segni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lino Guanciale e Francesco Montanari in "L'uomo più crudele del mondo"

Ultimo weekend con Lino Guanciale e Francesco Montanari all'Ambra Jovinelli in "L'uomo più crudele del mondo". Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all'interno. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l'uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I presepi di San Gregorio Armeno a Roma

San Gregorio Armeno, la storica via che spacca Napoli in due e che vive tutto l’anno in nome della tradizione settecentesca del presepe, sbarca al Parco Da Vinci. L'Associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" ha realizzato all’interno del Parco la riproduzione fedele della via più caratteristica della capitale partenopea. Una riproduzione talmente fedele che sarà difficile non pensare di trovarsi realmente a San Gregorio Armeno. Sarà possibile passeggiare dunque tra le botteghe dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica: quella del presepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Christmas Carol, il musical

Il musical "A Christmas Carol" arriva all'Auditorium Conciliazione dal 10 all'11 dicembre. Dagli autori de “Il Principe Ranocchio”, il musical che ha incantato 50000 persone, la Compagnia Bit presenta un’altra opera originale, mantenendo ben saldo l’obiettivo di valorizzare il musical come prodotto di alto livello italiano. Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arriva la Fiera Natalizia più grande di Roma, nel cuore del quartiere San Paolo dal 3 al 24 dicembre, all’interno dell’ex Deposito Atac in via Alessandro Severo, 48 si apriranno le porte del “Santa Claus District”. Ben 1300 mq di esposizione interamente dedicati al Natale. Un villaggio natalizio a tema che accompagnerà fino al giorno più atteso dell’anno. All’interno del distretto pura magia natalizia, un’atmosfera di festa tra artigianato, idee regalo, home decor, prodotti tipici della tradizione e tanto altro ancora. Non mancheranno per i più golosi tantissimi dolci tipici natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro

Tutto è pronto per la tappa di Roma della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. La manifestazione, giunta alla XIV edizione, si svolgerà sabato 10 e domenica 11 dicembre nelle moderne sale dell’Hotel Cristoforo Colombo. Si svolgerà nella Capitale lo storico Contest “Ambasciatore del Panettone”, il primo contest italiano a giuria popolare che decreta il panettone che incontra il gusto del pubblico; menzioni speciali, inoltre, alle aziende che si sono distinte sul mercato per una produzione particolare di lievitati, il premio al packaging che rappresenta lo stile di comunicazione degli artigiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Francesco Guccini incontra i fan e presenta "Canzoni da intorto"

A poche settimane dall'uscita del suo novo disco "Canzoni da intorto", Francesco Guccini incontra i suoi fan sabato 10 dicembre a Roma. Il cantautore, nella Capitale, dà appuntamento a tutti presso LaFeltrinelli di Via Appia Nuova 472 alle ore 16. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appuntamento per i più piccoli al Castello di Lunghezza, nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, sabato 10 dicembre. I piccoli visitatori avranno, infatti, l'opportunità di partecipare ad un vero e proprio laboratorio di cucina senza fornelli, grazie alla presenza di alcuni giovani aspiranti chef provenienti dall'Istituto Rosmini Tivoli Forma che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio talento creativo per creare il laboratorio "Impasta Il Natale". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The World of Banksy

La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience è stata prolungata fino al 29 gennaio 2023. Alla Stazione Tiburtina un percorso di oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la sua produzione, dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione. Una mostra adatta a persone di ogni età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]