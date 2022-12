Domenica 1 gennaio a Roma: i 10 eventi da non perdere

Dopo un Capodanno di feste in piazza, eventi nei parchi e nei locali, cenoni da tutti i prezzi nei ristoranti della Capitale, anche il 1 gennaio è una giornata speciale da vivere a Roma. Tanti gli appuntamenti per celebrare l'ingresso del 2023 all'insegna della cultura, della musica, della festa.

Torna la Celebre Parata di Capodanno che animerà le principali vie del centro storico, nei Musei Civici sono in programma visite, concerti ed eventi speciali. Non mancano gli appuntamenti al teatro, al cinema e nei parchi incantati.

Scopriamo quali sono gli eventi da non perdere domenica 1 gennaio a Roma:

Rome Parade 2023

Domenica, a partire dalle 15,30, torna la celebre parata musicale di Capodanno della Capitale. Un serpentone musicale si snoderà nelle vie del centro, partendo e ritornando a piazza del Popolo, e toccando via del Corso, Via Condotti, Piazza di Spagna e via del Babuino. Dagli Stati Uniti arriveranno la Newark Charter High School Marching Band di Newark (Delaware), la St. Paul’s Episcopal School Marching Saints + Saints mascot di Mobile (Alabama) e tanti altri. Dall’Italia il Gruppo Folk ‘La Frustica’ di Faleria e l’Associazione Filarmonica Vejanese, entrambi del viterbese, La Vigoneisa Banda Folkloristica di Vigone, Piemonte, l’Associazione Banda Musicale di Fiano Romano, Banda Musicale Giacomo Puccini di Città di Cave. Non mancheranno le Associazioni Riunite Di Rievocazione Storica Romana, il Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino, gli artisti di strada Artefatti Stilts e le Majorettes di Casperia e tanti altri artisti ad animare il 1 gennaio nel centro della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Capodarte 2023

Domenica 1 gennaio, a partire dalla mattina, prenderanno il via in tutta la città le iniziative gratuite di Capodarte: concerti, visite guidate, spettacoli e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione.

Ampio il programma degli eventi musicali per animare diversi luoghi della cultura diffusi nella Capitale che saranno accessibili gratuitamente. I Musei di Roma Capitale e le principali aree archeologiche (Circo Massimo, Villa di Massenzio, Fori Imperiali) saranno aperti secondo il loro consueto orario e gratuiti per l’intera giornata. Saranno gratuite anche le mostre in corso. Alcuni dei musei del sistema accoglieranno concerti e incontri con personalità del mondo dell’arte e della cultura mentre in altri sono programmate specifiche visite guidate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei statali gratis

Il 1 gennaio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Per trascorrere il primo giorno dell'anno nei musei italiani. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei luoghi della cultura, con accesso su prenotazione dove previsto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caracalla, Drugstore, Malborghetto e Villa di Livia

Immergersi nell’atmosfera sognante dell’Arco di Malborghetto, passeggiare tra i resti della Villa di Livia, scoprire il nuovo spazio museale del Drugstore Museum di Via Portuense o lasciarsi sorprendere dalla maestosità delle Terme di Caracalla. Queste le opportunità che la Soprintendenza Speciale di Roma offrirà il primo giorno del 2023 a tutti coloro che sceglieranno di iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura. I quattro siti archeologici saranno aperti straordinariamente il 1 gennaio, in diversi quadranti della città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

“Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition” è la mostra-omaggio al genio e alla sua immensa curiosità intellettuale, che ha aperto a Roma dallo scorso 26 dicembre. Visitandola si potranno ammirare le opere che riproducono gli studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza personale nell'ambito delle pratiche autoptiche: così Il celebre Uomo Vitruviano e un incredibile Studio embriologico prendono forma rivelando l'altissimo livello di conoscenza anatomica e l'estrema precisione nel disegno a cui giunse Leonardo. Passeggiando tra le sezioni della mostra, lo spettatore avrà modo di conoscere ed entrare nel vivo degli studi che il grande genio fiorentino ha compiuto e che sono stati la colonna portante della sua produzione scientifica e artistica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"I Migliori Giorni" al cinema

I Migliori Giorni, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, è un film corale diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l'animo umano affronti queste feste. In uscita al cinema dal 1 gennaio 2023, vede in scena alcuni degli attori più amati del cinema: Max Tortora, Luca Argentero, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Stefano Fresi e Valentina Lodovini. "A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne?" Questi sono gli interrogativi che danno vita ai quattro momenti del film. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incanto di Luci all'Orto Botanico

Ultimi giorni di "Incanto di Luci", lo spettacolo luminoso all'Orto Botanico di Roma. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. “Incanto di Luci” è una mostra d’arte sensoriale che vuole ricreare un microcosmo incantato nella Capitale. Protagoniste le opere artistiche del famoso light designer Andreas Boehlke, rese suggestive dalle melodie del compositore e sound designer Burkhard Fincke: con i loro interventi e il supporto di talentuosi paesaggisti, i due hanno creato un percorso magico che si estende per un chilometro e mezzo, immerso nella natura più splendida. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium a Roma

Anche il 1 gennaio si potrà assistere alle acrobazie dei Circo Millenium arrivato a Roma, all'Ippodromo Capannelle. Uno spettacolo che per la prima volta approda a Roma, che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti. Il Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del impossibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la ‘ruota della morte’ di Jhon Takamura, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo denominato “Italian Emotions”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cats, il Musical al Sistina

“Cats”. Il Musical per eccellenza è arrivato al Teatro Sistina e andrà in scena anche il primo giorno dell'anno. Il titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Protagonista Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, insieme ad un grande cast di artisti e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei 100 presepi

Il 1 gennaio può essere anche l'occasione per visitare la mostra dei 100 presepi. La quinta edizione è stata inaugurata lo scorso 8 dicembre e resterà visitabile fino all'8 gennaio 2023. L’esposizione internazionale d’arte presepiale, promossa dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione è situata sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro e sarà visitabile a tutti, con ingresso gratuito e senza prenotazione, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 (orario continuato). Eventuali riduzioni dell’orario di visita verranno comunicate tempestivamente sul sito e sui social. [TUTTE LE INFORMAZIONI]