Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 settembre

Secondo weekend di settembre, la maggior parte dei romani è tornata in città, anche se la testa di molti è ancora in vacanza. Il weekend, a maggior ragione, diventa la parentesi ideale per evadere ancora un po' da impegni e routine, regalandosi appuntamenti con la cultura, con il divertimento e con il gusto.

Tra rassegne culturali che iniziano nella Capitale, spettacoli all'aperto, appuntamenti nei parchi divertimento e sagre in giro per il Lazio, ecco 20 eventi da non perdere a Roma e dintorni, consigliati da RomaToday:

Sagra del Pesce Fritto e Baccalà

Nel fine settimana torna da Eataly la Sagra del Pesce Fritto e Baccalà, l'evento per tutti i buongustai che adorano il fritto di mare da accompagnare a cocktail, vini e birre artigianali. L'evento segna la chiusura della stagione all’aperto di Eataly Roma. Dal 7 al 10 settembre, infatti, sotto il cielo stellato e ascoltando buona musica, ci si potrà aggirare tra gazebo e food truck nel piazzale davanti lo store romano e godersi frittura di mare di Pro Loco Fiumicino, come anche il tradizionale filetto di baccalà ed i panini di Lo Stravizio Street Food & Art, che propone il Polpotto con pane aromatizzato alla curcuma, friariello, polpo alla piastra con olio aromatizzato al limone, stracciatella e pomodoro secco e il Polpo Fritto, con pane aromatizzato alla curcuma, polpo fritto con farina di semola, cacio cavallo e scarola ripassata con olive taggiasche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Annie Lennox, concerto di solidarietà al Colosseo

Domenica 10 settembre, Annie Lennox sarà protagonista di un concerto di solidarietà all'interno del Parco del Colosseo. Si tratta di Time For Change, il progetto nato da un’idea di Danilo Cirilli con l’obiettivo di utilizzare la musica e l’arte come linguaggi universali a supporto di cause umanitarie. Lo spettacolo, nella suggestiva cornice del Colosseo, vede Luca Tommassini come direttore artistico e co-autore, avrà inizio con la luce dell’imbrunire, per concludersi con il suggestivo buio coronato da un cielo stellato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Pizza e degli Arrosticini a Ostia Antica

A Ostia Antica sbarca la festa della Pizza e degli Arrosticini. Dal 7 al 10 settembre una quattro giorni per celebrare due dei piatti più amati della cucina italiana. L'evento si terrà nell’area del centro sportivo dell’Ostia Antica Calcio, tutti i giorni dalle 19 alle 24. Ci sarà anche l'opportunità anche di gustare panini con porchetta, salsiccia, hamburger, fritto di pesce, patatine, supplì, arancini. E rinfrescarsi con ottimi spritz. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fried Stock, Festival del Fritto

All' Appia Joy Park va in scena Friedstock - Festival del Fritto più croccante della Capitale, dall’8 al 10 settembre. Cinque giorni di fritture, concerti, divertimento senza sosta, un inno al fritto in cui l’attenzione per l’olio di frittura sarà massima. Un’ampia selezione di Foodtruck e stand gastronomici vi porterà alla scoperta del mondo del fritto in tutte le sue sfaccettature con oltre 50 proposte nazionali e dal mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Fungo Porcino a Lariano

Dal 7 al 24 settembre, nella cittadina dei Castelli Romani, tanti eventi, musica, intrattenimento, stand gastronomici e prodotti tipici del territorio. Ben 20mila mq di area espositiva, più di 150 espositori provenienti da ogni parte d’Italia, oltre 100mila visitatori nel 2022. Sono alcuni numeri della “Festa del Fungo Porcino” che si svolgerà presso via Napoli. Giunta alla 31esima edizione la manifestazione è considerata a tutti gli effetti la festa del fungo porcino più importante d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Viva l'Italia" a Cinecittà World

Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato (Cinecittà Street, suo punto di riferimento) sono i protagonisti del Parco diverimenti del cinema e della tv di Roma fra stand espositivi, dimostrazioni e simulazioni. Chi visiterà il parco infatti potrà vivere le esperienze quotidiane delle forze armate dal salire a bordo di gazzelle, volanti, autopompe, aerei e simulatori di volo; studiare la scena del crimine e dei reperti in laboratorio; osservare da vicino il lavoro delle unità cinofile; cimentarsi tra muri e scale antincendio; fare un giro tra le auto storiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incontri con Mozart al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Nel cortile rinascimentale di Villa Giulia, oggi sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e custode della più importante raccolta etrusca al mondo, nel weekend, il fortunato pubblico potrà assistere a cinque concerti preziosi quanto il luogo che li ospita. Alcuni dei migliori artisti del panorama internazionale indagheranno il mondo di Mozart, le sue radici, ma anche gli intrecci che lo legano a pagine musicali di epoche lontane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Pojana e i suoi fratelli" con Andrea Pennacchi

Andrea Pennacchi con “Poiana e i suoi fratelli” e con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, sarà al Teatro Romano di Ostia Antica il prossimo 9 settembre. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carolina Benvenga a Zoomarine

Carolina Benvenga torna in un nuovo live show a Zoomarine il 10 settembre, nel quale lancerà anche tanti messaggi ambientali perché la carta vincente della giovanissima star della tv per i piccoli, tra l'altro da poco diventata mamma, è proprio quella di arricchire il loro bagaglio di nozioni con il sorriso e attraverso il gioco. Rispettare il mondo che abbiamo intorno è il primo proposito di Carolina, vero e proprio idolo dei bambini, e volto super amato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dello Street Food a Colleferro

Torna il TTSFood a Colleferro, ma con una veste rinnovata per rendere la vostra serata oltre che gustosa, anche instagrammabile.Dall’8 al 10 settembre, Colleferro si trasforma nella capitale dello Street Food. Sarà sempre Piazza Unitalsi (Piazzale della piscina comunale) ad ospitare i 20 Street Chef del format più famoso d’Italia che a bordo dei loro FoodTruck e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dei Longarini e del Ciammellocco

Sabato 9 e domenica 10 settembre torna la Sagra dei Longarini e del Ciammellocco a Cretone. Nella località alle porte di Roma (frazione di Palombara Sabina), protagonista sarà il tradizionale primo piatto al sugo, realizzato con pasta acqua e farina fatta a mano secondo l'antica ricetta. A prendere per la gola i visitatori, inoltre, ci saranno i ciammellocchi, delle deliziose ciambelle a base di uova, farina, anice, olio extra vergine di oliva e limone. Un dolce biscottato da gustare passeggiando per il paese in provincia di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del fagiolo

Sabato 9 e domenica 10 settembre torna a Sutri la Sagra del Fagiolo. Nel borgo in provincia di Viterbo, sarà un fine settimana all'insegna delle tradizioni della Tuscia. Gli stand gastronomici proporranno fagioli conditi con olio della zona, ma anche cotiche, gnocchetti, salsicce servite nelle ciotole di terracotta, come la tradizione comanda. Non mancherà il vino locale per accompagnare il pasto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dell'abbacchio

orna a Roiate, in provincia di Roma, dall'8 al 10 settembre, la 41esima edizione della Sagra dell'abbacchio. Si tratta di un appuntamento storico e tradizionale molto atteso che si articolerà in tre lunghe giornate di festa. Ricco e variegato il programma musicale, con la cover band di Zucchero, Amedeo Minghi, il gruppo popolare Erre Sei e tanti altri. Gli stand gastronomici saranno aperti dal venerdì alla domenica, con un'offerta di prodotti tipici locali. Protagonista l'abbacchio, ma anche la ricotte e il pecorino roiatese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

MagicLand, party di fine estate

MagicLand presenta, sabato 9 settembre, una serata di puro divertimento e musica. Ospite d'eccezione sarà Luca Onestini, dj, modello e attore. Il suo arrivo sarà preceduto da uno spettacolo pirotecnico che inizierà alle 21.45. Per chi preferisse trascorrere l'intera giornata al Parco oppure rimanere in zona anche la domenica, potrà approfittare degli ultimi giorni di apertura di MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Amatrice a cavallo

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, torna la manifestazione Amatrice a cavallo, giunta alla sua terza edizione. Un fine settimana interamente dedicato al cavallo che quest'anno si preannuncia ricco di sorprese, spettacoli e ospiti di livello internazionale. La terza edizione della fiera mercato si svolgerà a Torrita di Amatrice e vedrà la presenza di circa 600 cavalli e oltre 100 muli, con i proprietari delle scuderie provenienti da tutta Italia. La manifestazione partirà la mattina di venerdì con l'arrivo dei cavalli in fiera, l'apertura degli stand e la sfilata dei carri e delle carrozze.

Borgo diVino in tour a Nemi

Giunge a Nemi la tredicesima tappa di Borgo diVino in Tour 2023, la rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre, Nemi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con le migliori etichette vitivinicole locali e nazionali, che il visitatore potrà degustare lungo la splendida passeggiata panoramica del Borgo con affaccio sul lago. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Palio della Stella

Al via la XXVIII edizione del tradizionale Palio della Stella, che, dall’8 al 10 settembre, vedrà Sacrofano protagonista di una manifestazione ricca di appuntamenti e che regalerà a cittadini e turisti l’emozione di vivere uno degli eventi tradizionali più rilevanti del Lazio: cavalli, cavalieri, contrade riportano indietro nel tempo e danno vita a una festa cittadina inserita ufficialmente nel circuito delle principali rievocazioni storiche. Una sorta di giostra medievale che per tre giorni l'anno torna a vivere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trekking sull'Appia Antica

Escursione guidata dall'XI al IX Miglio della Regina Viarum (Marino-Ciampino) e ak ritorno visita ad un tratto di basolato musealizzato. La visita è a cura di Maria Cristina Vincenti, archeologa e guida Aigae. Appuntamento, alle 9,30, all'incrocio di via Appia Antica con via Daniele Manin a Frattocchie (Marino), presso il parcheggio del Bar L'incontro. I partecipanti dovranno indossare abbigliamento da trekking, cappello e occhiali da sole e portare dell'acqua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Weekend di cultura anche per i più piccoli con le attività e le visite didattiche tra arte, storia e archeologia, organizzate dall'Associazione Cicero in Rome e pensate per famiglie con bambini da 2 a 13 anni (divisi in categorie 4-11, 2-4, 8-13). Sabato 9 e domenica 10 settembre è ricco il calendario di visite, cacce al tesoro e altri appuntamenti nei musei e in giro per la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]