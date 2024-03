Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 marzo

Il secondo weekend di marzo è alle porte. Tempo ancora incerto ma tanta voglia di primavera in città, con numerosi eventi e manifestazioni all'insegna della cultura, del cinema, del gusto.

Non mancano gli appuntamenti per gli amanti delle due ruote, del rugby, delle birre artigianali, delle tradizioni orientali. Cosa fare a Roma sabato 9 e domenica 10 marzo? Ecco 15 eventi suggeriti da RomaToday per il weekend:

Motodays

Per tutti gli appassionati delle due ruote, alla Fiera di Roma arriva Motordays, un lungo fine settimana (da venerdì 8 a domenica 10 marzo) per vivere strepitose esperienze di guida e non solo, interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento. La manifestazione darà modo, a motocicliste e motociclisti del centro-sud, di ammirare una grande scelta di moto, potendole provare (e, volendo, anche comprare). Spazio dedicato anche al turismo a due ruote, agli e-sport e al gaming motoristico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle birre artigianali

Per gli amanti delle birre artigianali di qualità, l'appuntamento nel weekend è al Mercato Centrale con il Ballo delle debuttanti, evento che dà inizio all'Italy Beer Week. Tre giorni di festival, che avranno inizio venerdì 8 marzo e termineranno domenica 10 marzo per scoprire le novità dei migliori birrifici artigianali e assaggiare le loro proposte. Ospiti alcuni dei migliori birrifici artigianali italiani che per l’occasione presenteranno le debuttanti, ovvero le loro nuove proposte, e una selezione di birre da scoprire e assaggiare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sei Nazioni al Foro Italico e Terzo Tempo Village

Sabato 9 marzo, allo Stadio Olimpico, l'appuntamento è con il Sei Nazioni di Rugby e con la partita Italia-Scozia. Per l'occasione torna anche il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village. Il secondo ed ultimo appuntamento in casa della Nazionale coincide con una delle sfide più iconiche per gli amanti di questo sport, una sfida che regista la partecipazione di un numero maggiore di visitatori rispetto al match precedente e che è vicina al sold-out. Per concludere la giornata con una grande festa, è previsto un post-match show di valore internazionale con l’esibizione di Sophie And The Giants. Per gli oltre sessantamila tifosi si preannuncia una serata a ritmo di musica indie pop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bentornata Gardensia

Nel weekend torna "Bentornata Gardensia", la manifestazione organizzata da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, da venerdì 8 a domenica 10 marzo in migliaia di piazze italiane (tra cui 100 piazze a Roma e provincia) tantissimi volontari distribuiranno piante di gardenia e di ortensia per raccogliere fondi che permetteranno ad AISM da un lato di garantire e potenziare i servizi sul territorio alle persone colpite da sclerosi multipla e patologie correlate e dall’altra di sostenere la ricerca scientifica su questa invalidante malattia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vini Selvaggi

Torna Vini Selvaggi, la Fiera Indipendente dei Vini Naturali. Si tratta di una fiera indipendente di vini naturali che punta, ogni anno, a raccogliere i migliori produttori del sottobosco del vino naturale con l'intento di farli incontrare con importatori, ristoratori, albergatori, associazioni, stampa specializzata e tutto ciò che ruota attorno al mondo del vino. E' prevista la partecipazione di oltre 120 vignaioli provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Germania, Slovacchia, Polonia, Francia, Albania che faranno degustare più di 1000 etichette presso lo Spazio Novecento nel quartiere Eur. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cacio&Pepe Festival

Ultimo weekend con il Cacio&Pepe Festival a Eataly Roma Ostiense, da venerdì 8 a domenica 10 marzo. Uno dei piatti più iconici della tradizione capitolina sarà proposto in tante vesti diverse: dal classico tonnarello alla versione "moderna", con crema di cacio romano, mix di pepi sichuan, affumicato e rosa e mentuccia. E poi si proseguirà con le mezzemaniche, il supplì, la pasta fresca, ravioli e gnocchi, i fritti e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Chiara Francini all'Auditorium Parco della Musica

Chiara Francini arriva all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il prossimo 9 marzo. "Forte e Chiara" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena in Sala Sinopoli. Un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Un altro ferragosto" di Paolo Virzì al Cinema Troisi

“Un altro ferragosto”, il nuovo film di Paolo Virzì e attesissimo sequel del cult “Ferie d’agosto” arriva al Cinema Troisi presentato dal regista e il suo cast sabato 9 marzo al termine dello spettacolo delle 17.30 e all’inizio di quello delle 20.15. A quasi trent’anni dall’iconico “Ferie D’Agosto” del 1996, i Molino e i Mazzalupi quest’anno tornano sull’isola di Ventotene per una reunion più accesa che mai. Il film, nelle sale dal 7 marzo, scritto da Paolo e Carlo Virzì con Francesco Bruni vanta un cast corale composto da Sabrina Ferilli, Silvio Orlando, Christian De Sica, Laura Morante, Emanuela Fanelli, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ravel, Paola Tiziana Cruciani, Rocco Papaleo e Agnese Claisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casina di Raffaello compie 18 anni

Domenica 10 marzo, la Casina di Raffaello festeggerà i suoi primi 18 anni di vita e di apertura al pubblico. E' in programma una giornata speciale, ad ingresso libero, alla quale è invitata tutta la città, dalle famiglie con i loro piccoli, ai tanti, professionisti del settore e non solo, che hanno a cuore il tema dell’educazione come risorsa fondamentale dello sviluppo della società. Nel corso della giornata sono previsti un dibattito sul tema, uno spettacolo teatrale di burattini, attività laboratoriali, letture, visite guidate in Villa Borghese e altre sorprese per i piccoli ospiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugura il Mercato Contadino Prenestino

Inaugura domenica 10 marzo, nel V Municipio, il Mercato Contadino Prenestino si svolgerà tutte le domeniche dalle 8,30 alle 13,30 nella cornice di Parco Prampolini, offrendo un servizio in più per la numerosa popolazione che gravita intorno all’asse viario della Prenestina/Collatina. L’iniziativa è proposta da St’Orto Prenestino un progetto di agricoltura sociale e multifunzionale. I cittadini avranno l’opportunità di acquistare prodotti alimentari freschissimi e di qualità, di filiera corta, direttamente dai produttori di piccole aziende dell’agro-romano e degli altri territori del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days

Sabato 9 e domenica 10 marzo tornano i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese negli spazi dell’Atlantico Live. Presente un'area market, con 100 espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno una selezione che spazia dal classico del Kimono e del Bonsai, al pop colorato e hype della cultura nerd e kawaii; molti saranno i laboratori e workshop per tutte le età sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana. Ricco anche il programma di spettacoli della tradizione tra cui un super gruppo di tamburi Taiko direttamente dal Giappone, la vestizione del kimono, esibizioni di arti marziali, teatro Kyogen e altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carla Accardi, la mostra

Al Palazzo Esposizioni Roma, dal 6 marzo è arrivata l’attesa mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani. Nel centenario della nascita, la mostra antologica celebra l’artista, figura cardine della cultura visiva contemporanea italiana e internazionale. In mostra, circa cento opere che abbracciano l’intera biografia della Accardi, nata a Trapani nel 1924 e giunta nel 1946 a Roma dove ha risieduto sino alla sua scomparsa nel 2014. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Danilo Quintarelli. La pelle del tempo

Il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese presenta, dal 7 marzo al 21 aprile, la mostra Danilo Quintarelli. La pelle del tempo. Il progetto ripercorre l'identità storica e le trasformazioni dell'edificio dell'Aranciera di Villa Borghese attraverso una serie di dipinti che ricalcano le sovrapposizioni delle superfici murarie, la "pelle" della struttura architettonica, interpretandone le età della sua vita. Le numerose trasformazioni subite dal palazzo nel corso dei secoli sono qui rievocate da una serie di dipinti che ricalcano le sovrapposizioni delle superfici murarie, la “pelle” della struttura architettonica, e da un video realizzato a quattro mani dall’autore col videoartista Andrea Maioli (Kanaka Studio), sulla base di alcune foto di Quintarelli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Celtic Festival 2024

Il Festival Celtico di Roma arriva alla Città dell'altra Economia, domenica 10 marzo, per una giornata di cultura, musica, danze e buon cibo. L’evento si terrà alla Città dell'altra Economia, all'Ex- Mattatoio, negli spazi che comprendono il piazzale ed i prati per l’Area Market dedicata e le performance artistiche, più uno spazio al chiuso per workshop e seminari tematici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Rap e Belzebù", la mostra di Chiara Rapaccini dedicata al compagno di vita Mario Monicelli

Venerdì 8 marzo, presso la Casa del Cinema di Roma, sarà inaugurata la mostra "Rap e Belzebù", firmata da Chiara Rapaccini, in arte RAP, pittrice, scultrice, designer, illustratrice e scrittrice, compagna di Mario Monicelli per trentacinque anni. Le installazioni, visibili a ingresso gratuito fino al prossimo 2 aprile, saranno dedicate proprio al grande cineasta romano. In esposizione ci saranno dodici lenzuoli dipinti, realizzati a partire da fotografie provenienti dall’archivio privato di Monicelli: scatti del regista, ma anche immagini di alcuni grandi attori del nostro cinema e istantanee di vita privata. Numerose le tecniche utilizzate da RAP – pennello, acrilico, punta secca, ricamo, fumetto e scrittura libera – che è intervenuta, con il suo lavoro, prima sulle foto e, successivamente, sui grandi drappi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

