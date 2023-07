Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 8 e domenica 9 luglio

Secondo weekend di luglio, primi romani in partenza e tanti altri per cui le vacanze sono ancora lontane. A Roma, però, l'atmosfera estiva è entrata nel vivo, la Capitale ha cambiato volto tra concerti, festival e rassegne di cinema all'aperto. Si respira un clima divertente e spensierato in città e, quando cala il sole, c'è quel piacevole ponentino a rendere più goderecce le serate estive romane.

Dagli artisti di fama internazionale che raggiungono la Capitale, agli italiani più amati, pronti a riempire stadi, arene e auditorium. Ci sono favole che prendono vita, artisti di strada che conquistano il litorale e campionati di fuochi d'artificio che illuminano il cielo romano. Il fine settimana dell'8 e 9 luglio vanta davvero un ricco calendario a testimonianza di quell'estate romana, così vivace e variegata, che tanto ci piace.

Se siete in città e state programmando il weekend alle porte, ecco 16 eventi che RomaToday vi consiglia di non perdere:

I Guns n’ Roses al Circo Massimo

Guns N’ Roses tornano in Italia nell'estate 2023 e lo faranno con un concerto-evento nella Capitale. L'8 luglio 2023 il leggendario gruppo rock suonerà al Circo Massimo. Un evento imperdibile per i fan. Si tratta, infatti, dell’unica imperdibile data italiana del tour mondiale. Sono attese 45mila persone e ci saranno cambiamenti alla viabilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimo allo Stadio Olimpico

Ultimo sta attraversando l'Italia con il suo tour negli stati 2023 "La Favola Continua". Il cantante romano ritornerà in mezzo al suo pubblico ad un anno dal Tour negli Stadi 2022, culminato nel concerto al Circo Massimo e lo farà con tre tappe allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio (già sold out) e il 10 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione di Vortex & Boomerang

Cinecittà World si arricchisce di due nuove attrazioni acquatiche per l'estate 2023. Da venerdì 7 luglio, infatti, si potrà salire su Vortex e Boomerang, i due nuovi scivoli di Aqua World, l’area acquatica del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland a Roma

Primo weekend di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Già da questo fine settimana, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Coez live a Rock in Roma

Quello di Coez a Rock in Roma 2023 è un grande e atteso ritorno. Il cantante romano si esibirà live all’Ippodromo delle Capannelle il 9 luglio. Dopo “From The Rooftop 2” (Carosello Records), il progetto unplugged di Coez fuori ovunque e del tour tutto esaurito che lo porterà ad esibirsi al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Conciliazione di Roma, l'artista sarà protagonista di questo imperdibile appuntamento estivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un Mare diVino

Sarà il lungomare di Roma a ospitare la quinta edizione di Un Mare diVino. La kermesse si svolgerà sabato 8 luglio, dalle 18 all’una di notte e animerà una delle piazze storiche del litorale capitolino con una grande festa del vino e della cucina laziale. Un Mare diVino sarà l’allegro convivio per chi ha “sete di qualità”, con interessanti assaggi di vini e bollicine proposti dal meglio delle cantine laziali (e non solo) e narrati ai banchi di degustazione dagli stessi proprietari o da esperti enologi e sommelier e con incursioni gastronomiche tipiche del territorio e performance culinarie “live” eseguite da valenti chef del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gigi D'Alessio a Roma Summer Fest

Dopo i cinque show in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D'Alessio torna ad esibirsi l'8 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023. Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis a Ostia Antica Festival

Dopo l’enorme successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo “Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”. Steve Hackett sarà nuovamente in Italia quest’estate, sabato 8 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Buskers Festival

Dal 7 al 9 luglio al Porto Turistico di Roma torna il "Roma Buskers Festival", la kermesse che vede sul litorale esibirsi i migliori artisti di strada. Il Porto Turistico di Roma, dalle 18 alle 23.30, diventerà uno spettacolare palco che accoglierà artisti da tutto il mondo: acrobati, giocolieri, musicisti, professionisti delle discipline dello spettacolo di strada. L’accesso alla zona sarà gratuito e, come nella grande tradizione dei buskers, con offerta libera “a cappello”. Gli spettatori rimarranno in bilico tra sogno e realtà. Presenti 6 postazioni dislocate e adibite alle performance degli artisti che si riverseranno lungo tutta la promenade del Porto per meravigliare e sorprendere il pubblico, mentre la sera il palco centrale diventerà il cuore pulsante del Festival. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stelle di Fuoco a Cinecittà World

Il Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio torna protagonista a Cinecittà World, giungendo alla sesta edizione con due week end scoppiettanti. Il primo è proprio quello del 7,8 e 9 luglio e l'appuntamento si ripete anche nel prossimo fine settimana. Con i biglietti d'ingresso al Parco si potranno vivere 6 giorni di fuoco in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali. Due fantasmagorici spettacoli a sera con partenze da vari punti del Parco. Ciascun concorrente darà vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara (piroemozionale e piromusicale), illuminando il cielo con maestose scenografie mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Nuovo weekend di film sotto le stelle con Il Cinema in piazza, nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Il programma del fine settimana prevede: a San Cosimato, sabato 8 "Little Women" di Greta Gerwig e domenica 9 luglio "I Magliari" di Francesca Rosi; al Parco della Cervelletta, sabato 8 "The Inspection" di Elegance Bratton e domenica 9 "Ghostbusters II di Ivan Reitman. Infine a Monte Ciocci, sabato 8 Stefano Nazzi presenta "Se7en" di David Fincher (modera Matteo Corradini), domenica 9 "An American Werewolf in London" di John Landis. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CINEMA IN PIAZZA]

10 anni di Spaghetti Unplugged

Spaghetti Unplugged! compie dieci anni, l’unico format di concerti dal vivo italiano nato per dare voce alla nuova musica emergente, facendo incontrare sullo stesso palco artisti affermati ed esordienti assoluti. Le candeline si spegneranno il 9 luglio nella cornice del laghetto di Villa Ada, durante una festa in grande stile con talk, ospiti, open-mic e sorprese e una super-secret line up che vedrà esibirsi tanti artisti, storici amici di Spaghetti, per celebrare quelli che sono stati anche dieci anni di musica a Roma e in Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Testaccio is magic

Sabato 8 luglio, ultima festa del Mercato di Testaccio prima della pausa estiva. Sarà una giornata piena di musica, street food, shopping e visite archeologiche. Alle ore 19, 20 e 21, una visita al sito archeologico è un salto nel passato e nella storia del quartiere Testaccio, dove sin dai tempi del primo Impero Romano partivano e arrivavano carichi di anfore, diventate, non a caso, il simbolo storico del rione. Potranno partecipare massimo 20 persone a turno, le visite saranno gratuite con appuntamento davanti al banco n. 63. Bob Corsi + Luzy L allieteranno i presenti con un long set dalle 19 a chiusura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castelli Comix

Due giornate dedicate al divertimento: le Scuderie Aldobrandini di Frascati sono pronte a ospitare la prima edizione di Castelli Comix, manifestazione completamente incentrata su Fumetto, Cosplay, Boardgames, Videogiochi e tanto altro. Dall'8 al 9 luglio la Sala Espositiva del museo sarà teatro di numerose attività nonché di incontri con ospiti di rilievo internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Marinella

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Santa Marinella. L'appuntamento è per domenica 9 luglio sul Lungomare Guglielmo Marconi, con orario continuato anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Sarà un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tutti in birra a Fiumicino

Quattro birrerie, tante birre artigianali italiane da assaporare e scoprire, ma anche marchi classici nazionali e internazionali. A Fiumicino fino a domenica 9 luglio va in scena "Tutti in Birra", la nuova edizione della Festa della birra. Un’occasione per far conoscere alcuni importanti brand della grande tradizione artigianale italiana. Ma anche birre storiche per soddisfare i palati di tutti. Ad accompagnare al meglio le birre, pesce fritto della flotta peschereccia di Fiumicino, arrosticini, panini, fritti. Giostre per grandi e piccole e stand per sgranchirsi un po’ le gambe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]