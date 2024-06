Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 8 e domenica 9 giugno

Secondo weekend di giugno alle porte, le temperature si alzano a Roma, l'estate è sempre più vicina e già si può respirare in città. Per molti bambini la scuola è finita e ora si ha solo voglia di spensieratezza e divertimento, ma gli adulti non sono da meno e vanno alla ricerca di un fine settimana senza preoccupazioni.

Ci pensa la Capitale con il suo ricco cartellone di eventi che spaziano dal cinema alla sostenibilità, dalla musica ai mercatini vintage. RomaToday ha selezionato 17 eventi che non dovete assolutamente perdere sabato 8 e domenica 9 giugno in città:

Campionato del Mondo di salsa e bachata a Cinecittà World

A Cinecittà World saranno tre giorni all’insegna delle danze caraibiche che vedranno protagonisti i migliori artisti nazionali ed internazionali del settore. Cuore pulsante dell’evento sarà il Campionato del Mondo di salsa e bachata, che vedrà la presenza dei migliori ballerini provenienti da tutto il mondo. Oltre alla possibilità di assistere allo spettacolo del mondiale, ci sarà la possibilità di seguire le numerose lezioni di Salsa e Bachata tenute da Maestri di fama mondiale. Sabato 8 giugno special Social Night con Dj e concerto del cantante di Bachata Felix. Domenico Pool Party finale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Notte Bianca ed Electric Days all'Eur

Sarà un weekend particolarmente frizzante all'Eur dove, in contemporanea, vanno in scena la Notte Bianca - giunta alla terza edizione - e gli Electric Days. Viale America e le strade circostanti del quartiere si accenderanno anche dopo il tramonto con il Music Party di Electric Days: un festival musicale che vedrà il Main Stage ospitare alcuni nomi più noti del panorama urban, electro e hip-hop italiano. Tante anche le attività diurne previste nella tre giorni: e-boat tour sulle acque del Laghetto dell'Eur a bordo di imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder delle realtà che stanno attuando il cambiamento a basse emissioni in Italia e in Europa, sport all’area aperta, gaming, laboratori e giochi per famiglie e bambini. Oltre naturalmente ai test-drive delle auto elettrificate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Va avanti il denso calendario de Il Cinema in piazza e, questo weekend, si aggiungono anche le arene di Cervelletta e Monte Ciocci. Nel dettaglio: a San Cosimato, sabato 8 luglio c'è "La freccia azzurra" di Enzo D'Alò e domenica 9 giugno "Out of Africa" di Sydney Pollack. Al Parco della Cervelletta, sabato 8 giugno c'è "Miller's crossing" di Joel & Ethan Coen e domenica inizia la maratona dedicata alla serie cult "Boris". Infine, a Monte Ciocci, sabato 8 c'è Emma Seligman che presenta "Shiva Baby" e domenica 9 giugno il film d'animazione "Zeta la Formica".

De Gregori-Zalone in concerto alle Terme di Caracalla

Per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco De Gregori in un disco sorprendente: "Pastiche", uscito il 12 aprile e che l'inaspettato duo presenterà a Roma, in due concerti. Domenica 9 giugno, infatti, alle Terme di Caracalla, ci sarà il concerto-evento "De Gregori Zalone - Voce e piano (& band)". I due non hanno in programma un tour in comune e gli eventi romani si annunciano pertanto irripetibili ed imperdibili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Volo alle Terme di Caracalla

"Tutti per uno - Capolavoro" è il tour estivo de Il Volo che con 20 appuntamenti, tra giugno e settembre, raggiungerà alcune suggestive venue italiane. La prima tappa sarà proprio a Roma, l'8 giugno, alle Terme di Caracalla. Una partenza in uno dei luoghi simbolo della Città Eterna, per poi proseguire nelle altre città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata Mondiale degli Oceani a Zoomarine

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, istituita l’8 giugno del 2008 dalle Nazioni Unite, il parco marino Zoomarine scende in campo con un'iniziativa particolare proprio sabato 8 giugno. La giornata vedrà l’intervento della Guardia di Finanza del Gruppo di Fiumicino unitamente al personale della Sezione Cites, pronti a “fare squadra” per una lezione interattiva sulla convenzione di Washington Cites e sulla legalità, tenuta dal Luogotenente Candeloro Calabrò, con focus sugli oceani e sugli esemplari di fauna e flora marina sequestrati all’Aeroporto di Fiumicino per attività di contrabbando. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma on Fire

Roma On Fire è il titolo dello show serale, curato da Giovanni De Anna, che è arrivato a Roma World e che accompagnerà gli ospiti del parco a tema Antica Roma per tutta l'estate. Nella cornice del set cinematografico del film Ben Hur (kolossal pluripremiato con 11 Oscar), arena di sabbia e marmo che riproduce il Circo Massimo, va in scena uno spettacolo rievocativo con trenta artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all’incendio finale di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al massimo

L'8 e il 9 giugno al Garum Museo e Biblioteca della cucina, in via dei Cerchi, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Il market del centro storico della Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location dove si respira l’aria di un glorioso passato. L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati in tutta Italia, che avranno modo di esporre gioielli, moda sostenibile, accessori e borse di design, cappelli, illustrazioni, vinili, flower design, home decor, ceramica, candele e luxury vintage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market Closing

Nel weekend, ultima data del Vintage Market a San Paolo District. Vintage Market Closign è l'evento in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, con 200 espositori selezionati in tutta Italia, per 6 mila metri quadrati di market di artigianato, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling, collezionismo, arredi vintage. Un weekend dedicato allo shopping sostenibile e consapevole con tante attività per tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Summertime 2024: omaggio a Dino Piana alla Casa del Jazz

Un concerto che nasce dal desiderio di rendere omaggio ad uno dei più grandi esponenti del jazz in Italia e all’ estero, colonna portante e fondante della musica afroamericana. Si tratta dello storico trombonista Dino Piana, recentemente scomparso all’età di 93 anni e sempre immerso nella musica, in ogni giorno della sua vita. Gli renderanno omaggio il figlio Franco e gli amici di una vita:Max Ionata, Enzo Pietropaoli, Giorgio Rosciglione, Roberto Gatto, Gegè Munari e Bruno Biriaco. Con loro, la Jazz Orchestra diretta e arrangiata da Franco Piana, di cui il trombonista è sempre stato parte fondante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Operai all'Opera - La Turandot a Parco Veratti

Domenica 9 giugno, a Parco Veratti, E45 presenta “Operai all’Opera - Turandot”. Attori e orchestra porteranno una nuova prospettiva al repertorio di Giacomo Puccini, mettendo in scena la “Turandot” per celebrare il genio del compositore nel centenario della sua scomparsa trovando nuove chiavi di riverberazione, in linea con i linguaggi del presente. Dieci tra attori e cantanti, insieme ad un’orchestra, racconteranno la trama e gli snodi musicali dell’opera in un formato innovativo, che permetterà al pubblico di entrare dentro i segreti dell’opera da un punto di vista popolare, diretto ed immediato, andando a ricercare i significati più profondi nelle motivazioni dell’autore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

MARCHEting in Rome 2024

Venerdì 7 e sabato 8 giugno, il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni, ospiterà MARCHEting in Rome, la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio marchigiano, organizzata da Excellence, Regione Marche e Pio Sodalizio dei Piceni. Nel corso delle due giornate, 20 tra i migliori chef e gelatieri della capitale creeranno percorsi di degustazione utilizzando prevalentemente prodotti provenienti dal territorio marchigiano e realizzando ricette tipiche della cucina regionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casal Tidei TTS Street Food

A Casal Tidei, nel quartiere San Basilio, tra via Nomentana e via Tiburtina, torna TTS street food da venerdì a domenica. Il grande parcheggio nel IV Municipio, solitamente dedicato al mercato del quartiere,diventerà un ristorante a cielo aperto, una piazza di bontà gastronomiche italiane e da tutto il mondo. Presenti street chef selezionati che cucineranno piatti espressi di ogni tipo. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti tradizionali regionali e novità da assaporare con amici e parenti. Carni e pesce cotti sulla griglia. Dolci, specialità vegan e gluten free e piatti da tutto il mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Disney Park all'Eur

Torniamo all'Eur dove la magia delle colonne sonore Disney e le scenografie di perfomance daranno vita ad una festa unica e coinvolgente il prossimo 9 giugno. All'Eur Social Park arriva "Disney Park" , dalle 16 alle 23. Ci saranno: giocolieri, fatine luminose, bubbles show, mascotte giganti Disney, proiezioni in 3D con i capolavori Disney, area gonfiabili, truccabimbi, babydance. Prevista anche area food, dolci e cocktail bar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il verde che cura”

Sabato 8 giugno, alle 19, presso il Ninfeo della Villa dei Quintili, è in programma il primo dei tre incontri della rassegna Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione. Al centro dei tre appuntamenti ci sarà il rapporto tra uomo e natura, raccontato da esperti e intepretato da artisti. Sabato, il direttore dell’Orto Botanico di Palermo Rosario Schicchi e Leonardo Scuderi, dottore di Ricerca in Fitogeografia dei territori Mediterranei, botanico e fitosociologo, parleranno del mondo vegetale come un laboratorio di sostanze chimiche che l'uomo ha imparato a usare per la propria salute, considerando dunque, per millenni, il verde come elemento sacro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lenier a Fiesta!

Lenier, autore della hit “Me Quedaré Contigo”, tornerà sabato 8 giugno sul palco di Fiesta - Roma Festival per cantare i suoi più grandi successi al pubblico della Capitale nella cornice naturale di zona Eur in Via delle Tre Fontane 24. Alvaro Lenier Mesa, conosciuto come Lenier nel 2002 ha vinto come compositore nelle categorie “Miglior album di salsa” e “Miglior canzone tropicale”. Domenica 9 sarà la volta dei Los Van Van. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Superstones", la mostra di gioielli di Giovanni Raspini

Giovanni Raspini porta la sua mostra itinerante di gioielli alla Coffee House di Palazzo Colonna. Dal 7 al 9 giugno apertura al pubblico dalle 10 alle 20 con ingresso libero. Superstones nasce come una vera e propria sfida stilistica e concettuale: cercare la bellezza del gioiello nell’inusuale. Sostituire minerali e pietre alle gemme preziose utilizzate tradizionalmente in gioielleria, operando una sorta di rivoluzione, aprendo così lo spazio a nuove visioni e possibilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]