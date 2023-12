Ponte dell'Immacolata e weekend a Roma: 16 eventi da non perdere da venerdì 8 a domenica 10 dicembre

E' in arrivo un lungo weekend a Roma, è il Ponte dell'Immacolata che quest'anno regala tre giorni di relax (a chi potrà concederseli). Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre saranno giornate ricche di appuntamenti da non perdere in un'atmosfera natalizia che ormai ha avvolto la città.

Come tradizione comanda, proprio nella giornata dell'8 dicembre, tanti Alberi di Natale iconici si accenderanno a Roma, primo tra tutti, quello in piazza del Popolo (che quest'anno sostituisce la location storica di piazza Venezia dove sono in corso i lavori della metro C). Hanno aperto tanti villaggi di Natale, non mancano i mercatini, le piste di pattinaggio sul ghiaccio, le feste del cioccolato e tanto altro ancora.

Pronti a prendere appunti? Perché il Ponte dell'Immacolata e il weekend alle porte sono davvero ricchi di appuntamenti da non perdere. Eccone 16 suggeriti da RomaToday:

Più Libri Più Liberi

La Fiera della Piccola e Media Editoria è tornata a Roma e sarà a La Nuvola dell'Eur fino a domenica 10 dicembre. Ben 594 espositori e oltre 600 appuntamenti, incontri, tavole rotonde, reading, imperdibili spettacoli e laboratori per cinque giornate dedicate alla cultura. Una vera e propria festa del libro per tutti i gusti e per tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolgerà al Galoppatoio a partire da sabato 2 dicembre. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ACQUISTA I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO SU SHOP TODAY

Giftland - La città del regalo

Il Vintage Market Roma si trasforma in Giftland - La città del regalo per rispondere a uno dei quesiti più diffusi del mese di dicembre e cioè: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”. Nel cuore di Roma, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre presso l'Ex deposito Atac di piazza Ragusa, andrà in scena il Vintage Market per imperdibili 70 ore totali di shopping e divertimento. Un’area di 6000 metri quadrati con 200 espositori di: artigianato locale, artisti e Illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il camion della Coca Cola a Roma

Il camion di Coca Cola torna a girare per le città italiane per portare tutta la magia natalizia. Il tour del magico villaggio di Natale, con tante sorprese e attività, farà tappa anche a Roma. L'appuntamento è per domenica 10 dicembre, presso il Maximo Shopping Center, nell'area eventi del centro commerciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giardino di Ninfa, apertura straordinaria

Il Giardino di Ninfa annuncia l'apertura straordinaria nella giornata dell'Immacolata. Venerdì 8 dicembre si potrà svolgere un incantevole viaggio in uno dei giardini più belli del mondo. Se in primavera il Giardino di Ninfa è un'esplosione di colori, anche in inverno la natura emoziona, con le sue foglie a terra e dei riflessi e delle sfumature che davvero immergono nella magia di questa stagione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Stelle di Natale AIL in piazza

Nel ponte dell’Immacolata tornano le Stelle di Natale AIL in oltre 150 piazze di Roma e provincia grazie all’opera di oltre 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 35esima edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con una donazione minima di 13 euro si potrà scegliere tra una Stella di Natale oppure una Stella di Cioccolato (“Sogni di cioccolato”) diventando così Sostenitori dell’Associazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Chocolate 2023

RomaChocolate è la Festa del cioccolato che torna dall’ 8 al 10 dicembre in Piazza Risorgimento. Nella particolare atmosfera invernale e prenatalizia, l’appuntamento capitolino permette di degustare il cioccolato in tutte le sue varianti: dalla tradizione alle novità, senza tralasciare le sperimentazioni. Praline, cioccolatini, tavolette, ma anche decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e tante idee regalo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I 100 Presepi in Vaticano

In occasione del Natale e verso il Giubileo 2025, torna l'esposizione internazionale dei "100 Presepi in Vaticano". La mostra, come ogni anno, raccoglierà le opere di numerosi artigiani raffiguranti la scena della Natività, nelle differenti rappresentazioni che la fantasia dei presepisti esprime e si realizza in ogni manufatto. L'inaugurazione dei 100 Presepi in Vaticano si terrà alle ore 16 di venerdì 8 dicembre sotto il braccio sinistro del Colonnato del Bernini, in Piazza San Pietro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Ficus al Massimo, il celebre market delle eccellenze made in Italy, torna davanti al Circo Massimo nel weekend del 9 e 10 dicembre. In entrambe le giornate, da mattina a sera, 90 espositori da tutta Italia, porteranno il loro mondo gentile tra le mura del Garum Museo della cucina. Prodotti di artigianato, design, piante, flower design, illustrazioni e luxury vintage in una location dove si respira l’aria di un glorioso passato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli artisti di strada dalla Rambla al Parco Da Vinci

Al Parco Da Vinci, sabato 9 dicembre, arriva la magica atmosfera della Rambla di Barcellona, famosa in tutto il mondo per la sua originalità e fantasia affidata a numerosi artisti di strada che lì trovano “casa”. Il Parco ha deciso di accoglierli, per la prima volta in Italia, nei suoi ampi spazi all’aperto. Sono nove i mimi figuranti che si esibiranno in una passeggiata colorata e continua molto coinvolgente e interamente gratuita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days Xmas Edition 2023

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, arrivano al coperto, per la prima volta all'Eur, i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese per una speciale edizione natalizia. Tanto shopping e un programma ricco di attività che offrirà al pubblico un mix unico di tradizione classica giapponese e cultura anime e nerd. Previsti: area market con espositori, laboratori e workshop, spettacoli, esibizioni e presentazioni, arti marziali, kids area, japanese food area e spazio wellness. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Polenta di Natale al Mercato Contadino Prenestino

Nella cornice di Parco Prampolini, venerdì 8 dicembre, si svolgerà l’evento “la Polenta di Natale al Mercato Contadino Prenestino”. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un’edizione straordinaria del mercato contadino a cui si aggiunge, per l’occasione prenatalizia, un mercatino dell’artigianato all’insegna della creatività e della sostenibilità delle “3 R” (riduci, riusa, ricicla). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Christmas Carol al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma arriva "A Christmas Carol", tratto da uno dei più celebri e commoventi racconti di Charles Dickens. La neve, il freddo, il fascino e il degrado della Londra vittoriana, dominata dalla povertà, dalla misera, dall’analfabetismo si costruiscono sulla scena tra musiche e atmosfere suggestive, che emozionano il pubblico e lo portano a riflettere sulle contraddizioni di un’epoca passata, evocando, nei colori e nelle immagini, simboli e scenari che hanno reso nei secoli il "Canto di Natale" una delle storie più conosciute e amate della letteratura europea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"AO", Leonardo Bocci al Teatro Garbatella

Leonardo Bocci torna a grande richiesta al Teatro Garbatella di Roma con AO, il one man show che lo vede protagonista assoluto. Le repliche dello spettacolo vanno in scena dall' 8 al 10 dicembre. AO è un one man show - con qualche incursione nella scorrettezza della stand up comedy - nel quale Leonardo Bocci esce dagli schermi dei device per approdare nello spazio vivo e vero del palcoscenico, togliendosi di dosso tutti gli stereotipi e i cliché che lo hanno accompagnato fino ad oggi. Lo spettacolo ci restituisce una versione di Leonardo mai vista prima, senza sovrastrutture. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magico Natale District

Magico Natale District torna anche quest’anno con la quarta edizione e una special edition rinnovata di ben tre giorni tra arte, moda, artigianato, solidarietà e design. Il prossimo 8, 9 e 10 dicembre 2023 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, si conferma come consueta sede di una kermesse natalizia molto amata dal pubblico romano e non solo. La suggestiva location, in pieno centro di Roma con affaccio su Piazza Venezia, verrà aperta al pubblico per la speciale occasione. Due interi piani del nobile palazzo saranno dedicati allo shopping d’autore natalizio artigianale. Tanti espositori tra artigiani, creativi e artisti proporranno il regalo di Natale giusto, originale, ricercato e personalizzato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Internazionale delle lanterne giganti

Al via venerdì 8 dicembre “Lanternia”, il Festival Internazionale delle Lanterne Giganti che quest’anno sarà ospitato dall’Italia (presso il “Bosco delle favole” di Cassino – FR), con un investimento da parte di un consorzio di imprese cinesi da oltre 4 milioni di euro sul Lazio ed effetti economici a cascata per l’economia locale e per tutto l’indotto. La kermesse sarà dedicata alle caratteristiche lanterne cinesi, da duemila anni protagoniste indiscusse di riti, feste e cerimonie orientali, come la “festa delle lanterne”, durante la quale in Cina e in numerosi altri paesi dell’Estremo Oriente i cittadini festeggiano la fine del capodanno illuminando il cielo con migliaia di lanterne contenenti messaggi di buon auspicio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]