Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 ottobre

Un nuovo fine settimana d'autunno è alle porte e, poiché le temperature sono ancora semi-estive, sono tanti gli eventi all'aperto da non perdere in città.

Dalle manifestazioni gastronomiche alle sagre in giro per il Lazio, dai mercatini vintage e hippie ai primi eventi di Halloween, sarà un fine settimana tra influenze estive ed autunnali che regala un calendario ricco, variegato e per tutte le età.

Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 4 al 10 ottobre

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 7 e domenica 8 ottobre a Roma e dintorni? Ecco 20 eventi da non perdere, suggeriti da RomaToday:

"Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna" in concerto

Dopo il successo di Bugs Bunny at the Symphony, è il primo capitolo de I Pirati dei Caraibi ad arrivare all'Auditorium Conciliazione nel contesto Roma Film Music Festival. Un progetto che punta a raccontare il mondo delle colonne sonore attraverso i suoi protagonisti, svelando la magia e il grande lavoro dietro gli spartiti, per far vivere un’esperienza cinematografica unica. Un'orchestra di oltre 80 elementi sonorizzerà dal vivo – per la prima volta in Italia – il primo capitolo de I Pirati dei Caraibi, la saga che ha reso Jack Sparrow tra i nomi più amati del genere. La ciurma di Johnny Depp sbarcherà a Roma venerdì 6 e sabato 7 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Romics 2023

La XXXI edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games torna alla Fiera di Roma dal 5 all’8 ottobre. Quattro giornate ricche di eventi in contemporanea nei 5 padiglioni con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Romics è una piattaforma per le imprese creative e culturali e i professionisti che col proprio format innovativo, assicura una rappresentanza all’immaginario di giovani e adulti, coniugando entertainment e approfondimento specialistico, offrendo al pubblico, a seconda dei generi e degli interessi, molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tevere Day

Torna il Tevere Day, la grande festa del Tevere in programma dal 6 all'8 ottobre. Ben 150 eventi, da Nazzano, passando per Capena, Formello, Sacrofano, attraversando tutta Roma fino a Ostia e Fiumicino. Il più importante evento mai realizzato per quello che è considerato, per storia e cultura, il fiume più importante del mondo, e che oggi può rappresentare un’occasione unica di rilancio del rapporto uomo-natura-città, e un grande attrattore di iniziative anche per il turismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market a Roma

Il 7 e 8 Ottobre la carovana dell’Hippie Market è pronta a riempire gli occhi di meraviglia all’ Appia Joy Park, in via Appia Regilla, 245. Atmosfere magiche, tra un banco e l'altro, sempre accompagnati da improbabili artisti di strada e da una foresta di suoni che farà vivere un viaggio alla scoperta dei ritmi delle varie culture del mondo. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, caccia al tesoro, inglese, trucca bimbi, intrattenimento ed anche un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mela di Aism in 100 piazze di Roma e provincia

"Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”, è l’appello di AISM. Con oltre 2 milioni di mele molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde dal 4 all'8 ottobre. L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre, in oltre 100 punti di solidarietà a Roma e provincia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardo III di Shakespeare

Arriva a Roma, negli spazi di City Lab 971, uno spettacolo di teatro immersivo in cui lo spazio scenico e le sue regole sono in continuo mutamento. Tra le pareti bianche e asettiche di uno spazio scenico, che è in sé installazione e progetto artistico, si potrà assistere all'ascesa al potere di Riccardo Duca di Gloucester. Con lui, ridotti a sbiaditi fantasmi, corrotti dal contatto col Potere e l'Ambizione, sedici personaggi si muovono disorientati dal continuo fluire delle superfici e degli spazi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tra Palco e Realtà, lo spettacolo con i ragazzi di "Amici" a Roma

Il tour "Tra Palco e Realtà" di Musica, Danza e Parole farà tappa il 7 ottobre al Teatro San Raffaele di Roma e vedrà sul palco tanti artisti professionisti di danza e di canto proveniente dal talent “Amici”. La serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa e sarà strutturata con un talk iniziale in cui i protagonisti si racconteranno, ci sarà un momento in cui il pubblico potrà interagire con loro e poi tanto spettacolo dato dagli artisti in locandina e brevi interventi di alcune scuole di danza della zona. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa Argentina a Snodo Mandrione

Domenica 8 ottobre, presso i grandi spazi di Snodo Mandrione, spazio alla musica e al cibo dell’Argentina. Si inizia con il cibo argentino, lo chef del Ceibo Sapori porterà le specialità argentine a Roma per una giornata di festa dedicata alla terra albiceleste, patria della pampa, del tango e della carne alla brace più buona del mondo. A seguire, nella scoperta delle trazioni e cultura argentina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

EurHop - Roma Beer Festival

Al via EurHop, il Salone Internazionale della birra artigianale che quest'anno si punta sul Made in Italy. Dal 6 all'8 ottobre l'appuntamento è al Salone delle Fontane dell'Eur, con 800 birre artigianali provenienti da tutta Italia. Malti e luppoli pregiati, lavorati da birrifici artigianali e agricoli, che arrivano da ogni regione d'Italia. Due banconi da 45 metri ciascuno, con oltre 400 spine, vedranno alternarsi le migliori proposte brassicole nazionali – dal Veneto alla Sicilia, passando per il Lazio, la Liguria, l'Umbria e la Toscana - selezionate da Manuele Colonna, uno tra i maggiori esperti del settore birrario italiano e internazionale, e noto publican romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hottobre Piccante, il Peperoncino Festival di Roma

“HOTtobre Piccante”, il Peperoncino Festival di Roma, torna 6, 7 e 8 ottobre, al Vivaio Garden Tre Fontane, IN Via Laurentina, 90. Un appuntamento per tutti gli appassionati di peperoncino e per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni del nostro Paese. “Presenti oltre 30 aziende con degustazioni di specialità enogastronomiche, salse piccanti e tipicità regionali. Sempre più ricca la mostra con oltre 200 varietà di peperoncini dal mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Hobbits, Elves & other Folks", Festival del fantastico da J.R.R. Tolkien ai giochi di ruolo

Hobbits, Elves & other Folks. Festival del fantastico, dal folklore alla narrativa, da J.R.R. Tolkien ai giochi di ruolo è in programma, dal 6 all'8 ottobre, al Defrag, in via delle Isole Curzolane, 75. L'evento, ideato come un'occasione di incontro in grado di unire aspetti divulgativi e dinamiche ludiche e creative, sarà sede di molteplici attività, come musica dal vivo, presentazioni, mercatini a tema, laboratori, workshop, talk, retrogaming e sessioni a giochi da tavolo e di ruolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a san Lorenzo

Torna l'Eco & Chic Market ad animare Piazza dell'Immacolata, nel quartiere di San Lorenzo. Dalle 9:30 alle 19:30 la piazza ospiterà una quarantina di stand in cui si potranno trovare articoli artigianali e vintage. I prodotti di questo market sono rigorosamente fatti a mano con un occhio all'ambiente.

Tra le tantissime creazioni in vendita, ampia scelta di monili e gioielli lavorati con i materiali più disparati: dalla stoffa ai metalli semipreziosi, dal vetro alla resina; non mancheranno anche tante altre proposte per completare l'outfit, fra abbigliamento sia sartoriale che vintage, accessori tessili e borse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ethos Festival dell'Etica Pubblica

Responsabilità sociale d’impresa, inclusione nel mondo del lavoro, filantropia, energia, etica e finanza. E ancora, attenzione al merito e alla sostenibilità: questi e molti altri i temi al centro del Festival dell’Etica Pubblica - “Be New, Be Now”, organizzato da Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme alla Fondazione Musica per Roma. La seconda edizione dell’evento, si terrà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ e sarà dedicata proprio al rapporto tra etica e impresa in un contesto di profonda trasformazione per le aziende, a sua volta accelerato dalla “doppia transizione” digitale e sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della birra a Fiumicino

Dal 29 settembre all’8 ottobre, in Largo Paolo Borsellino, torna "Tutti in Birra" la festa della birra di Fiumicno. L'evento, giunto alle terza edizione, è organizzato dall'associazione il "Nuovo Faro Aps", con il patrocinio dell’amministrazione comunale e si svolgerà nell'arco di dieci giorni all’insegna della birra e della grande tradizione gastronomica italiana. Si potranno gustare birre speciali alle quali abbinare arrosticini, fritto di pesce, primi della cucina romana, panini e pizza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Magicland

Si inizia a respirare l'atmosfera di Halloween a Magicland. Il parco divertimenti di Valmontone si trasforma in un regno di paura e divertimento a partire da sabato 7 ottobre; si popolerà di scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e molto altro, offrendo una serie di spettacoli, musica, e parate che faranno sussultare e divertire i partecipanti di tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Domenica mattina per bambini al Cinema Troisi

Seconda domenica per bambini al Cinema Troisi, in collaborazione con il Teatro Verde. Ogni domenica mattina a partire dalle 9.30, il Teatro Verde curerà un laboratorio di marionette al costo di 7 euro a partecipante, seguito dalla proiezione dei classici Disney alle 11 e alle 13 con biglietto a 3 euro. Questa domenica è in programma Alice nel Paese delle meraviglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La sagra del tartufo

Il 7 ed 8 ottobre, ad Agripark (Castel di Leva), va in scena il terzo appuntamento dedicato a tutti gli amanti del fungo più pregiato: il tartufo. Si celebra quindi il re di tutti i funghi con un evento gastronomico per gustarne le qualità e la prelibatezza, cucinandolo in diversi modi, accompagnato da carni pregiate e ottimi vini con paste fresche e ripiene e per i veri intenditori, anche fresco da portare via. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della castagna a Vallerano

Torna la Festa della castagna a Vallerano, giunta alla XXI edizione. Dal 7 ottobre al 1 novembre si festeggerà la castagna dop in provincia di Viterbo. Tutti i weekend di ottobre, fino agli albori del nuovo mese, la manifestazione tradizionale animerà il borgo della Tuscia viterbese con molteplici eventi culturali e legati alla tradizione del celebre prodotto del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tartufo e Cioccolato", la festa a Subiaco

Tartufo e Cioccolato saranno i protagonisti assoluti nel weekend a Subiaco, in provincia di Roma. Sabato 7 e domenica 8 ottobre, infatti, la maestosa Rocca Abbaziale di Subiaco spalanca le sue porte a tutti gli amanti della buona cucina, del buon gusto e dell’arte e si trasforma in un affascinante mix di colori mentre l'estate cede il passo all'autunno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'Uva e del Vino di Lanuvio

Torna sabato 7 e domenica 8 ottobre la festa dell'Uva e del Vino a Lanuvio. Apertura della festa sabato alle 15,30 con il corteo degli sbandieratori della Città di Cori per le vie del borgo antico. Dalle ore 16 di sabato, in programma la tradizionale pigiatura dell'uva con canti e balli popolari. A seguire l'apertura degli stand e dei banchi con degustazioni di prodotti tipici locali. In serata previsti balli tradizionali e spettacolo musicale con le canzoni di "Gigione". [TUTTE LE INFORMAZIONI]