Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 luglio

Il primo weekend di luglio è arrivato, le temperature si alzano e spingeranno tanti ad evadere verso il mare o in località più fresche (leggi qui qualche idea per una rinfrescante gita fuori porta), ma chi resterà a Roma non avrà pentimenti perché la Capitale, in questo fine settimana, si anima di nuovi appuntamenti culturali, musicali, artistici e folkloristici lasciando carta bianca al divertimento per grandi e bambini.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 6 e domenica 7 luglio a Roma, sappiate che il cartellone è succulento. E' la prima domenica del mese e dunque musei civici e statali tornano gratis per tutti, al Gazometro arriva un'installazione luminosa da non perdere, al Circo Massimo l'attesissimo concerto Fabi, Silvestri, Gazzè; c'è Pinocchio all'Eur, sull'Appia Antica concerti per tutti i gusti e sono tanti altri gli appuntamenti del weekend da segnare sul calendario. RomaToday ha selezionato 20 eventi da non perdere sabato e domenica, non vi resta che prendere qualche appunto.

Musei gratis a Roma

Il 7 luglio, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Sono aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo, Villa di Massenzio che per l’occasione prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 22.00 e i Fori Imperiali. Aperti ad ingresso gratuito anche i musei statali di Roma e provincia, tra cui Galleria Borghese Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Galleria Spada Roma, Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia e tanti altri siti culturali della città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Nebula", Videocittà al Gazometro

400.000 led illuminano il Gazometro dal 5 al 7 luglio per l'arrivo della VII edizione di Videocittà. Un gigantesco cilindro metallico di oltre 3.000mq di superfice e 75 metri di altezza sarà reso unico, per tre giorni, da "Nebula", l’imponente e maestosa opera artistica site specific firmata dai Quiet Ensemble con le musiche originali di Giorgio Moroder. L’installazione è realizzata da Eni, curata da Videocittà, con il supporto scientifico dell'INAF e dell'Osservatorio Astronomico di Roma e con la produzione esecutiva di Eventi Italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Letterature Festival Internazionale di Roma

Torna nell'estate romana la 23esima edizione di Letterature Festival Internazionale di Roma. La prima delle 5 serate allo Stadio Palatino sarà proprio domenica 7 luglio. Quest’anno, il tema dell’evento è “Questa è la Storia. Omaggio a Elsa Morante”, un tributo all’autrice Elsa Morante in occasione del cinquantesimo anniversario della pubblicazione del suo romanzo La Storia. Ad aprire la prima serata, dopo la lettura di Carlo Cecchi, saranno la scrittrice Silvia Avallone, autrice di romanzi tradotti in tutto il mondo e vincitrice di numerosi premi, tra cui il Campiello Opera Prima e il Premio Elsa Morante 2024 con il suo ultimo romanzo Cuore nero, e la londinese Anna Metcalfe, selezionata al Sunday Times Short Story Award e nominata nel 2023 dalla rivista Granta tra i venti migliori giovani scrittori britannici per il suo romanzo d’esordio Crisalide. Chiuderà la serata l’attore e scrittore Ascanio Celestini che, per gli ottant’anni dalla liberazione di Roma, leggerà brani dal suo libro Storie di uno scemo di guerra, ripubblicato in occasione di questo importante anniversario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Unplugged Festival

Al via il Roma Unplugged Festival nel Parco dell'Appia Antica. La terza edizione sarà inaugurata proprio nel weekend nelle location della Dimora Storica del Lazio Casale delle Vignacce, del Mausoleo di Romolo nella Villa di Massenzio e del Mausoleo di Cecilia Metella. Sabato 6 luglio alle 21, al Mausoleo di Romolo ci sarà “Sea Warrior”, la lezione-concerto gratuita della violoncellista e polistrumentista Naomi Berrill. Poco prima, alle ore 19,30, il Racconto di storia “Annia racconta Massenzio”, a cura di Ersilia Maria Loreti, Curatore museale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Naomi Berrill torna poi domenica 7 luglio alle ore 10,30 con una lezione-concerto matinée gratuita presso il Mausoleo di Cecilia Metella, in duo con il violoncellista Andrea Beninati con il progetto "Islanders". Domenica sera è la voce potente e inconfondibile di Noemi a inaugurare i concerti serali delle ore 21 nella suggestiva cornice della Dimora Storica Casale delle Vignacce. La accompagna il solo pianoforte, per un’esperienza acustica pura e avvolgente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland - Pinocchio

Prosegue la magia al Giardino delle Cascate dell'Eur con "This is Wonderland - Pinocchio", un inedito percorso espositivo che conduce gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. La narrazione si snoda attorno alle avventure di Pinocchio, il burattino con il naso estensibile, simbolo di innocenti menzogne e del desiderio di Geppetto. In questa rilettura, la storia prende una svolta inaspettata: un orologio che gira al contrario che consente di intraprendere un viaggio a ritroso in cui scoprire che dagli errori si può sempre imparare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fabi, Silvestri e Gazzè al Circo Massimo

Fabi, Silvestri, Gazzè: il trio romano sarà protagonista assoluto al Circo Massimo, nella serata del 6 luglio, per celebrare i dieci anni esatti dall'album “Il Padrone della Festa”. Il concerto-evento è uno dei più attesi dell'estate; in scaletta tutti i brani de “Il Padrone della Festa”, un disco quanto mai attuale per i temi affrontati, che ha messo al centro, partendo dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e climatica e sulla fragilità del pianeta che ci ospita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kerry King a Rock in Roma 2024

A Rock in Roma 2024, sabato 6 luglio, arriva il concerto del leggendario chitarrista del gruppo thrash metal Slayer: Kerry King. Il live si terrà all’Ippodromo delle Capannelle. L’artista porterà live i brani dell'ultimo album da solista pubblicato il 17 maggio “From Hell I Rise“, su Reigning Phoenix Music; la maggior parte del disco è stata registrata agli Henson Studios di Los Angeles in circa due settimane ed è terminata lo scorso giugno con il produttore Josh Wilbur. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cat Power Sings Dylan a Rock in Roma 2024

Domenica 7 luglio Cat Power Sings Dylan sarà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nel cartellone di Rock in Roma 2024. Cat Power porta in Italia il live del suo nuovo album dal vivo: "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert", pubblicato lo scorso 10 novembre via Domino Recording Co. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes a MagicLand

Domenica 7 luglio a Magicland arriva la seconda edizione del Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes. Numerosi gruppi di artisti arriveranno al parco divertimenti di Valmontone da diverse parti d'Italia. Dopo il successo riscontrato nel corso della prima edizione dell'evento, Magicland ha deciso di riproporlo nell'estate 2024 con lo scopo di celebrare la forza espressiva della musica e del folklore italiano. Ci si potrà far trasportare dalle melodie e dai colori vivaci delle bande, degli sbandieratori e delle majorettes. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Buskers Festival

Il Roma Buskers Festival torna al Porto Turistico di Roma e presenta la quinta edizione. Dedicata all’arte e agli artisti di strada, la manifestazione si articolerà in una serie di eventi, workshop, spettacoli e incontri previsti dal 5 al 7 luglio, dalle 18 alle 24. Acrobati, giocolieri, musicisti, trampolieri, oltre 25 artisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno in più di 40 spettacoli al giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Nuovo weekend di Cinema in piazza nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Il programma del fine settimana prevede: a Trastevere, sabato 6 luglio, Pinocchio di Enzo D'Alò e domenica 7 luglio Carlo Verdone che presenta Citizen Kane di Orson Welles, al Parco della Cervelletta (Tor Sapienza), sabato 6 luglio The Big Lebowski di Joel & Ethan Coen e domenica 7, la terza stagione di Boris. Infine a Monte Ciocci (Valle Aurelia), sabato appuntamento con Cèline Sciamma che presenta "Ritratto della giovane in fiamme" e domenica serata per famiglie con Madagascar.

Festival Jazz Monte Mario “Massimo Urbani”

Il Festival Jazz Monte Mario” Massimo Urbani”, presenta la quinda edizione, dal 5 al 7 luglio, a ingresso gratuito, nel Parco del Santa Maria della Pietà nel Quattordicesimo Municipio. Tre giorni di musica per ricordare uno dei più grandi sassofonisti del jazz made in Italy, che prevedono la partecipazione di artisti di livello internazionale e l’intervento di prestigiosi ospiti. La rassegna offrirà un ciclo di spettacoli live, incontri e dibattiti con personalità del mondo artistico e culturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Pippo Forever" a Teatri d’Arrembaggio

Arriva l'ottava edizione di Teatri d’Arrembaggio, il festival multidisciplinare al Teatro del Lido di Ostia. Per l’estate 2024 la rassegna di Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia torna con un ricco programma di teatro, improvvisazione, magia, musica, stand up comedy, teatro ragazzi, laboratori per tutte le età, per 20 eventi completamente gratuiti. In particolare, sabato 6 luglio, in scena "Pippo Forever", lo spettacolo di Pippo Ricciardi, finalista di Lol Talent, che presenta il suo one man show. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Castello di Tremarello al Teatro Villa Pamphilj

Anche per il mese di luglio c'è "Storie sotto gli alberi", la rassegna estiva al Teatro Villa Pamphilj. Il primo appuntamento è con Il Castello di Tremarello di Giorgio Rizzi e Walter Broggini della Compagnia Teatrale 'C’è un asino che vola', con i costumi di Elide Bolognini, uno spettacolo di burattini in baracca adatto a tutte le età che riprende alcuni copioni della tradizione burattinesca, mettendoli in scena in chiave moderna e divertente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dinosaur Show a Zoomarine

Zoomarine, il parco divertimenti e acquatico in zona Torvaianica, inaugura l'apertura serale, sabato 6 luglio, con il super Dinosaur Show, per andare sulle orme dei dinosauri sotto le stelle. I giganti della preistoria prenderanno “vita” sul palcoscenico e i presenti potranno incontrare un T-Rex, un Velociraptor, un Triceratopo e cuccioli di Tirannosauro. Ci sarà mamma Dina, con i suoi piccoli Citrullo e Citrullina, si svolgerà il torneo "Tutti in acqua con i Dinosauri", ma anche tante novità. Domenica 7 luglio, invece, torna Lucilla a Zoomarine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Infiorata di Genazzano

Domenica 7 luglio torna a Genazzano, in provincia di Roma, l'infiorata del Sacro Cuore. Un evento dalla lunga storia e tradizione che, ogni anno, richiama una grande folla di visitatori, turisti e non. In occasione dell'Infiorata, i 17 rioni di Genazzano si mettono al lavoro per regalare uno spettacolo di fiori davvero unico.

La tradizione dell'Infiorata è nata nel paese in provincia di Roma nel 1883, da allora, ogni anno, in occasione della “Festa del Sacro Cuore”, si svolgono la processione e le tanto attese opere d'arte di fiori [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della Cultura giapponese a Tivoli

Sabato 6 luglio sarà l'ultimo giorno per immergersi nelle atmosfere del Sol Levante a Tivoli, dove è in scena la Prima Edizione del Festival della Cultura Giapponese, nell’ambito del rapporto di gemellaggio che lega Tivoli alla città giapponese di Yugawara. In particolare sabato, alle 17, presso le Scuderie Estensi, si celebrerà il primo Raid aereo Roma-Tokyo del 1920 e si commemorerà la figura dell’Ufficiale Pilota Arturo Ferrarin che compì la trasvolata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

BeerRock 2024 a Bolsena

Il centro storico di Bolsena, dalla chiesa di San Francesco a piazza San Giovanni, fino alla piazzetta di vicolo delle Mura, diventa la città della birra, venerdì 5 e sabato 6 luglio, a partire dalle 20. Una cornice d'eccezione, la città in riva al lago vulcanico più grande d’Europa per accogliere BeerRock, il festival delle birre artigianali. Lungo un itinerario del buon bere, otto produttori proporranno le loro birre artigianali, con assaggi e degustazioni per far conoscere ai visitatori il mondo dei mastri birrai e i segreti per preparare una birra di eccellenza. Prevista anche musica live e street food. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Teatro Rurale al Bosco di Paliano

Da sabato 6 luglio, arriva al Bosco di Paliano un teatro interamente immerso nella natura. Questo sabato, alle ore 19,30, l'inaugurazione del Teatro Rurale con la stand up comedy di Greta Fabiani. "Donne in cerca d'amore" è lo spettacolo della stand up comedian di 27 anni che arriva dalla provincia di Roma: è l’amore che fa girare il mondo! "E finalmente la donna ,al giorno d’oggi, può esprimere liberamente i propri sentimenti! Proprio come le protagoniste di questo spettacolo. Ognuna di loro, in maniera audace e irriverente, cercherà di trovare l’amore, o almeno ci proverà. C’è chi lo cercherà al parco, chi ad uno speed date, e chi farà un colloquio ai suoi pretendenti". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dei Maccaroni a Canepina

Arriva a Canepina, in provincia di Viterbo, l'undicesima edizione dell'evento dedicato ai Maccaroni, piatto tipico del paese. Da venerdì a domenica (e lo stesso si ripete anche nel prossimo weekend), protagonisti saranno i Maccaroni Canepinesi, noti anche come fieno, che rappresentano il piatto principe della tradizione culinaria del paese cimino. Organizzata da Pro Loco e Comune di Canepina, la sagra promuove e tutela una pietanza unica nel contesto regionale, nonché pluripremiata, la cui preparazione avviene secondo antiche ricette e necessita di particolari attenzioni che la comunità locale da sempre rispetta e tramanda con precisione e orgoglio. Quest'anno l'evento è arricchito dalla musica dal vivo che accompagna le serate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]